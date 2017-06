Come cambiare Font Android: Guida pratica

Il tuo amico ti ha mostrato il suo smartphone Android e il font utilizzato, cioè il carattere di scrittura, ed hai notato che è diverso dal tuo? Vorresti anche tu dei caratteri per scritte simili alle sue o qualcosa di completamente nuovo, ma non sai come fare? Niente paura. Oggi ti mostrerò i pochi e semplici passaggi da seguire che ti permetteranno di cambiare font su Android.

Prima di parlartene a fondo però, vorrei farti capire con chiarezza e spiegarti per bene che cosa sono i font.

La domanda per eccellenza è: Cosa è il font? Si tratta del tipo di scrittura utilizzato per le lettere che vedi nei tuoi messaggi, nelle app e nelle scritte generali del tuo telefono.

Solitamente, ce ne è una predefinita per Android, ed è quella che vedi ogni giorno in tutte le applicazioni che utilizzi ed anche nelle pagine web e tutto il resto.

Se sei stanco di vedere sempre gli stessi caratteri scrittura, devi sapere che esistono tante altre varianti, e forse, proprio per le tante possibilità, può essere difficile trovare quella adatta a te. Ma non preoccuparti, sono sicuro che troverai tra le centinaia di font scritte quella che fa al caso tuo.

Cambiare calligrafia su Android è un gioco da ragazzi, soprattutto grazie a diverse app presenti sul Google Play Store, le quali, in due o tre click, ti permetteranno di avere avere il tuo font ideale su tutte le schermate dello smartphone.

Prima di scaricare uno di questi programmi, però, devo farti alcune precisazioni:

ROOT: nella stragrande maggioranza dei casi, per poter cambiare scrittura su Android, dovrai avere necessariamente i permessi di Root. Per ottenere tale accesso, ci sono diversi metodi, e dipendono tutti dal modello di smartphone che hai. Purtroppo non esiste una guida univoca per ottenere i permessi di Root di qualsiasi telefono, tuttavia, alcune delle applicazioni che ti mostrerò tra poco, non necessitano di alcun permesso e funzionano in modo semplice ed immediato.

BACKUP: ti consiglio vivamente di fare un backup dei tuoi file, soprattutto perché, in questo caso andrai a modificare direttamente dei file di sistema. Si tratta di una pratica comune che risulta sempre utile in molte circostanze e che ti permette di rimediare ad eventuali pasticci, qualora qualcosa andasse storto.

Bene. Queste erano tutti gli avvertimenti del caso. Ora posso farti conoscere tutte le applicazioni per conoscere tanti nuovi esempi alternativi di carattere scrittura per Android.

iFont

Una delle applicazioni più conosciute e dedicate alla modifica dei font per Android è iFont. Non sono necessari i permessi di Root ed il suo funzionamento è semplicissimo.

Con questa app, avrai anche la possibilità di creare un backup che ti permetterà di ripristinare tutto come era prima delle modifiche, nel malaugurato caso in cui qualcosa vada storto.

Con questa app sono compatibili i dispositivi delle seguenti marche:

Samsung Galaxy [ No Root]

Xiaomi [ No Root]

Meizu [ No Root]

Motorola [ Root]

HTC [ Root]

Sony [ Root]

Puoi scaricare iFont direttamente dal Play Store [LINK], ed inoltre, quando lo avvierai per la prima volta, ti apparirà una bella lista dei font consigliati tra quelli più scaricati negli ultimi tempi da altri utenti.

Nel caso in cui non c’è questa lita, non preoccuparti: puoi andare su Find e visualizzare tutti i caratteri aggiunti di recente, trovando tutto quello che ti serve all’interno della voce New Font o Font All.

Una volta trovato lo stile carattere che ti piace, ti basta selezionare la voce Download. Da questo momento attendi che il pacchetto dei dati venga scaricato con successo in pochi minuti.

Terminato il download, devi cliccare prima su Set e poi Skip; subito dopo devi confermare l’operazione ed attendere che il telefono venga riavviato. Ora su Android utilizzare il font che hai precedentemente selezionato nell’app.

Nel caso riscontrassi qualche problema, potrai tornare al font precedente andando su MY e cliccando poi sull’icona Factory Font.

In questa sezione devi mettere la spunta sulla voce Backup Font e poi devi cliccare su OK. A questo punto, riavvia il dispositivo e il gioco è fatto.

Hi-Font

Si tratta di un’altra valida applicazione gratis che ti permetterà di cambiare in un baleno i font scrittura per Android.

Per far funzionare correttamente questa applicazione, però, avrai bisogno dei permessi di root attivi. Sebbene funzioni con pochi Samsung su cui puoi cambiare font senza la necessità dei permessi, per molti altri dispositivi, non c’è altra soluzione.

Ecco cosa puoi fare con Hi-Font [DOWNLOAD].

Dopo che avrai avviato l’applicazione, troverai nella sezione Category tutti i font Android divisi comodamente per categoria.

Proprio come accadeva per iFont, anche qui, una volta che avrai trovato il carattere di scrittura che preferisci, clicca su Download.

Adesso premi sulla voce Use e conferma premendo subito dopo OK. Fatta questa operazione, lo smartphone si riavvierà e inizierà ad utilizzare il nuovo font che hai scelto, in tutto il sistema.

Qualora qualcosa andasse storto o il font non è come te lo aspettavi, potrai ricorrere alla comoda funzione di backup.

Come funziona? Ti basterà cliccare sull’icona in altro a sinistra dell’app e subito dopo su Settings e da lì selezionare Font Recovery.

Conferma di scaricare il carattere predefinito di Android cliccando sulla scritta Download. Una volta completato il procedimento, clicca su Ok e il device una volta che verrà riavviato, tornerà ad utilizzare il font di scrittura originale.

Ti ricordo che per alcuni Samsung Galaxy sarà necessario eseguire il Root, perché purtroppo non avrai la possibilità di installare dei file dall’SD Card.

Per ovviare a questo piccolo problema ti consiglio di leggere la guida per spostare app su SD.

Font Fix

Voglio parlarti di un’ultima app per poter cambiare font Android. Si tratta di Font Fix [DOWNLOAD], che fino a qualche tempo fa era conosciuto con il nome di Font Installer.

Si tratta di una delle applicazioni più utilizzate per cambiare carattere Android, e voglio spiegarti in breve il perché dovresti sceglierla.

Funziona senza problemi con la maggior parte degli smartphone Android ed anche gli ultimi top di gamma.

Come in precedenza, anche in questo caso, ci sono alcuni device per i quali non avrai il bisogno di effettuare il Root, mentre per altri si.

Potrai installare font Android direttamente dall’applicazione o scaricarne alcuni dal server dell’app.