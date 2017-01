GUIDA | Ripristinare il firmware originale su Galaxy Tab 2 7″ (WiFi e 3G)

Torniamo ancora una volta a parlare del Galaxy Tab 2 da 7 pollici in tutte le sue varianti, infatti dopo le svariate guide che lo hanno visto protagonista sul sito, oggi ci dedicheremo a quella dedicata al ripristino completo del device.

Questo permetterà a tutti coloro che hanno installato un firmware non originale, ovvero le classiche custom Rom (installare la CyanogenMod 10.2 sul Galaxy Tab 2 7″), oppure hanno apportato grossi cambiamenti al sistema operativo, ma vogliono tornare indietro ed avere il device come appena acquistato.

Oggi ci diletteremo proprio in questo, in pochissimi passaggi, rapidi e coincisi, cercheremo di riuscire in breve tempo a riportare questo Galaxy Tab 2 da 7 pollici al software originale.

Ripristino Firmware

Attenzione

Effettuare un backup di tutti i dati (rubrica, messaggi ecc) prima di procedere, in quanto l’installazione di una nuova Rom ne richiede la cancellazione per evitare bootloop e problemi vari.

Inoltre ricordiamo che TecnoYouth non si assume nessuna responsabilità sui danni che questa procedura potrebbe recare ai vostri dispositivi, ma ricordiamo che la procedura è stata testata e completamente funzionante.

Requisiti

Odin3 [LINK]

Driver USB [LINK]

Firmware: P3100 (No brand [LINK] ) – P3110 (No brand [LINK])

Procedura

Scarichiamo ed installiamo i Driver USB Scarichiamo ed estraiamo il file .zip del Firmware (!Fate bene attenzione a scaricare quello per il vostro dispositivo ed il vostro brand, qualora fosse presente, altrimenti scaricate la versione nobrand!) Scarichiamo, estraiamo il file .rar della pacchetto Odin ed avviamo il programma Odin3 v3.07.exe Avviamo il nostro Galaxy Tab 2 7″ in Download Mode (spegnendo ed avviando tenendo premuto Volume meno + Power; apparirà un avviso e, premendo il tasto Volume su per confermare, entrerà in Download Mode) e colleghiamo il dispositivo con il cavo usb al computer Tornati in Odin, il primo quadrato in alto a sinistra diventerà giallo. In caso contrario proviamo a cambiare porta USB o a procederealla reinstallazione dei driver Sempre in Odin clicchiamo su PDA e selezioniamo il file .tar riferito al nostro firmware presente nella cartella precedentemente estratta al passaggio numero 2 Assicuriamoci che a sinistra siano selezionate solamente le caselle Auto Reboot e F. Reset Time Cliicchiamo su Start per avviare il processo

Il tutto durerà qualche minuto. Al termine il dispositivo si riavvierà e sarà possibile staccare il cavo usb. Qualora il vostro Galaxy Tab dovesse riavviarsi continuamente, senza riuscire a completare il caricamento, basta eseguire questa operazione per risolvere il problema:

Teniamo premuto il tasto Power per spegnere il dispositivo. Se questo non dovesse accadere, teniamo premuto il tasto Volume su fino al successivo riavvio, quando il dispositivo dovrebbe entrerà in Recovery Con i tasti volume, muoviamoci e selezioniamo la voce Wipe data/factory reset e confermiamo con il tasto power Confermiamo selezionando yes ed attendiamo il completamento del processo Al termine selezioniamo la voce Reboot system now e confermiamo per riavviare

Ora ci ritroveremo con il nostro Galaxy Tab con il dispositivo originale ripristinato in tutta facilità. Per ogni problema con la procedura basta lasciare un commento all’articolo tramite il form sottostante; vi aiuteremo nel minor tempo possibile!