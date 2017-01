Ogni smartphone possiede una sua interfaccia grafica e Android, il sistema open source di Google, offre una grande possibilità di personalizzazione. Questo grazie ai launcher gratis che sono disponibili al download. Nel Play Store (guarda anche la nostra guida su come scaricare Play Store) abbiamo varie scelte e in questa guida scopriremo quali i sono i migliori launcher android, come utilizzarli e quali preferire.

CHE COS’E’ UN LAUNCHER ANDROID?

Per launcher intendiamo l’interfaccia grafica che appare all’accensione o allo sblocco del device. Quindi si tratta della homescreen, con tutte le app e i widget inseriti, del menu delle notifiche e dell’app drawer. Il launcher è il tramite per tutto ciò che riguarda l’interazione tra utente e smartphone ed è sostanzialmente un app che permette di eseguire diverse funzioni, lanciare le applicazioni presenti, creare nuove schermate e personalizzare al meglio il proprio dispositivo.

NOVA LAUNCHER

Nova è sicuramente il più famoso launcher in circolazione per smartphone Android ed anche il più utilizzato. Vi è una grande varietà di opzioni da preferire, come la personalizzazione delle icone, supporta infatti gli icon pack, la scelta dei colori e quella dei temi.

Ovviamente parliamo della versione free, perché è possibile usufruire della versione a pagamento, Nova Launcher Prime, attualmente al costo di 4, 50 euro.

In essa non vi sono le limitazioni di quella base, per quanto concerne le gestures e le notifiche sulle icone, quindi risulta più completa. Per l’utente medio consigliamo la versione free anche per l’uso semplice e intuitivo, possedendo pure una grafica eccellente.

CM LAUNCHER

CM Launcher è il diretto rivale di Nova. Creato dagli sviluppatori di Clean Master, fa della fluidità e della leggerezza i suoi cavalli di battaglia.

Vi è inoltre molto supporto per qualunque problema o richiesta da parte del team dell’app. CM Launcher offre un design semplice ed elegante. Sono presenti diverse funzioni interessanti, tra cui splendidi effetti 3D, con transizione su schermi e cartelle, veloce navigazione dello schermo 3D, interfaccia di gestione display con senso dello spazio.

Possibilità di inserire orologio 3D e widget meteo. Insomma, consigliato per l’ elevata grafica, la velocità e per gli effetti tridimensionali.

SMART LAUNCHER

Sulla falsa riga della recensione precedente questo launcher si basa su due caratteristiche: rapidità e semplicità. Diciamo che non si può dire la stessa cosa, per quanto riguarda la leggerezza, infatti ci è risultato abbastanza pesante per la gestione del sistema.

La schermata principale presenta delle icone circolari poste in cerchio, che vanno a formare il fiore. Tra le caratteristiche esaltiamo la comodità del raggruppamento delle applicazioni per categoria.

Purtroppo la versione free non ha supporto per i widget, ma se vorrete cambiare stile e distinguervi, allora non vi resta che provare Smart Launcher.

ONE LAUNCHER

Si può avere iOS su uno smartphone Android? Ovviamente è pura utopia se si rispondesse in modo affermativo, ma un’alternativa interessante esiste e si chiama One Launcher.

Infatti quest’app presenta le icone degli iPhone, quindi uno stile molto ricercato dagli utenti. Vi è grande cura dei dettagli e la fluidità pur non essendo delle migliori, compensa con l’interfaccia grafica e con le funzioni.

Tra cui gli smart widgets, la personalizzazione della homescreen con un sacco di opzioni, tra cui i temi e per finire i vari effetti disponibili. Quindi per chi sente la mancanza di un tocco iOS sul proprio device, One Launcher fa al caso vostro.

S LAUNCHER

Se invece volete tuffarvi nell’interfaccia personalizzata di Samsung, la famosa Touchwiz, per voi esiste S Launcher.

Quindi è come se avreste in mano un Galaxy S6, infatti graficamente riprende lo stile della UI proprietaria della casa coreana, ma in questa app vi sono molte opzioni in più, con una scelta davvero ampia su ogni aspetto.

Tra queste possiamo disporre di modificare la griglia e i margini della homescreen e del menù programmi, dock a più pagine e icone, supporto a temi di terze parti e anche contatore notifiche.

Si nota quindi un’attenzione degli sviluppatori a tutte le possibili personalizzazioni. Se quindi siete fan del launcher Samsung e la sua interfaccia vi attrae S Launcher fa per voi.

CONCLUSIONI

Dopo aver presentato i migliori Launcher per android, l’elemento fondamentale dopo averli scaricati resta quello di rendere il Launcher scelto predefinito. Per questo basterà cliccare sul tasto Home, dopo vi verrà chiesto quale impostare. Voi sceglierete quello che preferite e premerete poi su Sempre. Così da ora in avanti la vostra schermata sarà cambiata e avrà l’aspetto del launcher scaricato.

Fateci sapere quale, secondo voi è il miglior launcher Android. Non vi resta che sbizzarrirvi nell’utilizzo di queste app che rendono Android un sistema operativo con una caratteristica fondamentale, la libertà di scelta!