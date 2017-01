Migliori tastiere Android: la lista definitiva [DOWNLOAD]

In ogni smartphone è impostata una tastiera di default con cui poter scrivere qualsiasi tipo di messaggio. Su Android vi è la possibilità di utilizzare altre tastiere, scaricandole dal Play Store (guarda anche la nostra guida su Play Store Download ). Dopo aver impostato la tastiera preferita come principale si potranno usare tutte le sue funzioni disponibili. Ognuno di noi ha gusti diversi e questo riguarda anche le tastiere virtuali, visto che son l’elemento che più sfruttiamo nel nostro device. Dopo aver visto la lista dei migliori launcher Android, oggi in questa guida scopriremo quali sono le migliori tastiere Android e vedremo in cosa si differenziano in base alle caratteristiche di ognuna.

TASTIERA SWIFTKEY

La SwiftKey Keyboard è la più famosa tastiera su Android, alcuni la definiscono anche la migliore, di sicuro è quella più utilizzata. Come principale caratteristica ha la capacità di indovinare le parole che stiamo per scrivere e col tempo di incrementare la sua precisione imparando il nostro stile personale.

SwiftKey acquisisce dati per la predizione del testo da numerose app come Gmail, Twitter, Facebook e gli SMS. Presente e molto utile la veloce correzione del testo, oltre la disponibilità di un sacco di emoji e caratteri speciali, con l’opzione di scegliere la disposizione. Da sapere che è una tastiera android gratis e per tutte le funzioni che la rendono completa, la consigliamo altamente.

TASTIERA GOOGLE ( GBOARD ANDROID)

La tastiera di Google si può trovare, già preinstallata nel sistema, in alcuni dispositivi Android insieme a quella della casa produttrice. La caratteristica principale è la semplicità e la facilità d’uso.

Ottima la correzione del testo, visto che non è tanto invasiva e la ricerca Google. A disposizione abbiamo le tantissime emoji e la possibilità di personalizzare il feedback alla pressione.

Vi sono molti temi da poter impostare, inoltre presente la ricerca GIF e la digitazione multilingue. Ovviamente la tastiera Gboard è scaricabile gratuitamente e ci ha convinto per la comodità d’uso.

TASTIERA SWYPE

Come indica il nome, la tastiera Swype ha nella digitazione tramite trascinamento delle dita sulle lettere, la sua caratteristica principale. A disposizione comunque la digitazione classica, ma la velocità dello Swype risulta superiore e l’uso è più semplice.

Con alcune gesture è possibile avere delle scorciatoie utili come il taglia, copia e incolla, raggiungendo dal tasto “swype” le lettere X, C e V.

Quindi come se fossimo sulla tastiera del nostro PC Windows. Si può anche effettuare un backup del dizionario personale e sincronizzare i dati utilizzati con i vari device collegati ad un account.

La tastiera Swype è disponibile gratis sul Play Store, per un periodo di prova di 30 giorni. Scaduto il termine, dovremmo pagare 1,13 euro per continuare nell’uso.

TASTIERA GO KEYBOARD

La tastiera Go Keyboard si presenta con uno stile fine, una grafica di rilievo in cui si nota la ricerca dei dettagli. Il tema predefinito è scuro, ma i tasti specie quelli funzione sono più chiari.

Possiamo dire che il layout è molto simile a quello di Ice Scream Sandwich, l’ormai vecchio OS di Google. Vi è la migliore collezione di oltre 800 emoji, emoticon, smiley da tutte le app più diffuse e possiamo aggiungere diversi temi e add-on.

Abbiamo pronte all’uso persino tastiere alternative per numeri e simboli molto complete, tra cui quella di navigazione. Vi è una barra dei suggerimenti molto duttile e la tastiera virtuale si distingue per l’elevata quantità di diversi suggerimenti.

Purtroppo il correttore ortografico della GO Keyboard non ci ha molto convinti, ma per il layout minimal, la grande personalizzazione e le infinite funzioni la consigliamo, visto che è anche gratis.

TASTIERA IKEYBOARD

La Tastiera Ikeyboard è un eccellente tastiera, curata nei particolari dal team di sviluppo. Vi è un’ottima possibilità di scelta per quanto riguarda ogni aspetto. Infatti potremo modificare il suono, il carattere, il tema e le emoji.

Addirittura potremo impostare come sfondo della tastiera una qualsiasi foto scattata da noi. Si possono impostare 10 suoni quando digiteremo i tasti che sono molto divertenti e per tutti i gusti.

Insomma la tastiera Ikeyboard è molto personalizzabile, con un look accattivante e funzioni avanzate. Disponibile al download gratuito sul Play Store.

TASTIERA TOUCHPAL

La tastiera Touchpal è una delle più performanti in circolazione. Consuma davvero poca memoria RAM a sistema, infatti è indicata pure per i device di fascia bassa, in cui risulta essere sempre reattiva.

La velocità di digitazione è davvero elevata, ciononostante la precisione rimane ottima. Una delle peculiarità più interessanti è quella del cloud. Con esso potremo fare l’upload del dizionario in modo da essere sincronizzato e condiviso sui nostri dispositivi.

Vi è il pieno supporto ai temi e vi sono molte comode gestures pronte all’uso. Non ci è sembrato efficiente l’input vocale specie per le parole molto lunghe.

Probabilmente l’unica nota negativa di questa tastiera Touchpal, che ci ha sorpreso per la rapidità e facilità di utilizzo. Consigliata per chi vuole una tastiera fluida, anche se in possesso di device non di primo livello. Inoltre la si può scaricare gratis sul market di Google.

CONCLUSIONI

In questa guida abbiamo scoperto quali sono le migliori Tastiere Android, approfondendo le varie caratteristiche che le contraddistinguono. Non vi resta che scegliere quindi, in base alle vostre esigenze e ai vostri gusti. Fateci sapere quale, secondo voi è la migliore tastiera Android in circolazione, utilizzando magari pure qualche emoji, che renderà il vostro commento più qualitativo!