Come spegnere iPhone con e senza tasto

Hai da poco acquistato un iPhone e stai avendo problemi nello spegnere il tuo iDevice, visto che il tasto accensione è rotto o non funziona? Sei arrivato sull’articolo giusto. Oggi ti mostrerò tutti i metodi per risolvere il problema di come spegnere iPhone.

Ovviamente capire come spegnere l’iPhone ti servirà solo in gravi momenti, in cui il tuo dispositivo possa rimanere bloccato, oppure il tasto accensione/spegnimento non funziona più. Per questo molti si chiedono come spegnere o mandare in standby il proprio iPhone ed oggi ti mostrerò una guida davvero molto semplice.

Come spegnere iPhone

Scommetto che vorrai spegnere il telefono completamente, sappiamo entrambi che non è molto difficile, infatti basterà premere il tasto Power, collocato in alto a destra del tuo iPhone, per circa 5 secondi, fare uno swipe sulla dicitura Spegni e in pochi attimi si spegnerà.

Oltre a questo metodo ne potrai utilizzare un altro, ovvero basterà semplicemente, mantenere premuto il tasto Power di accensione/spegnimento, fino alla comparsa della scritta Scorri per spegnere e senza rilasciare il tasto Power, attendi ancora qualche secondo e il display diventerà completamente nero.

Logicamente questa non è la modalità standby, per quest’ultima, basterà premere solo una volta il tasto d’accensione, che ci permetterà di mandare in standby l’iPhone, ma in questo caso a noi questa pratica non interessa.

Ovviamente fin qui è davvero tutto banale. Se sei arrivato su questo articolo, vuol dire che hai problemi più gravi o non si accende più l’iPhone oppure vuoi effettuare un riavvio forzato iPhone o anche che il tuo iDevice è rimasto bloccato e non si spegne più.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo questa situazione e cercherò di darti qualche indicazione più avanzata.

Come spegnere iPhone bloccato

Veniamo ora ad una situazione più critica. Questo metodo ti servirà solamente nel caso il tuo iDevice rimane bloccato, quindi non hai possibilità di riavviarlo tramite la procedura vista in precedenza e bisogna utilizzare un metodo alternativo e più efficace.

Quest’ultimo ti permetterà di spegnere il melafonino quando tutto il sistema operativo va in blocco, quindi quando il tuo iPhone si blocca, non permettendoti più di controllare lo smartphone; con questa procedura, riuscirai in pochissimi secondi a spegnere e riavviare l’iPhone facendo si che tutto ritorni alla normalità.

In queste situazioni bisognerà intervenire in diversi modi, il primo è quello che funziona ormai su quasi tutte le versioni di iOS, ovvero quello di mantenere premuto il tasto accensione più il tasto volume giù (Power + Volume -), questo riuscirà a spegnere iPhone forzatamente, così che potrai riaccenderlo e quindi accedere di nuovo ad iOS.

Un altro sistema da utilizzare è quello di mantenere sempre premuto il tasto Power, ma in questo caso insieme a quest’ultimo bisognerà premere il tasto Home, finché sul display non comparirà il classico logo della mela, il quale vi farà capire che tutto è andato per il verso giusto.

Questa metodologia è utilizzata quando abbiamo il tasto di accensione completamente funzionante, ora vederemo un’altra procedura che ti permetterà di capire come spegnere iPhone senza tasto.

Come spegnere e accendere iPhone senza tasto

Per andare avanti con questa procedura, ricordo che non bisognerà installare nessun’applicazione, ma semplicemente andare a rovistare nel profondo delle impostazioni di iOS.

Infatti per spegnere iPhone senza tasto, basterà andare nelle impostazioni, poi spostarci subito nel menu Generali e subito dopo andare a selezionare il sotto menu Accessibilità, ultima mossa da fare è quella di andare sulla voce AssistiveTouch e mandare il tutto su ON.

Non è finita qui, infatti abilitando questa funzione avrai la possibilità di fare delle operazioni che si potrebbero fare solo nel momento in cui andrai ad utilizzare i tasti fisici.

Ora negli angoli del display è sicuramente comparso un cerchio bianco, quest’ultimo indica che è stata avviata la modalità AssistiveTouch, ora premi sul cerchio e seleziona Dispositivo, fatto questo premi per qualche secondo il tasto Power o blocca schermo e vedrai comparire la schermata per spegnere iPhone.

Se ci pensi un altro metodo, molto banale, sarebbe quello di attendere che il tuo melafonino finisca la carica, così facendo, esso si spegnerà automaticamente.

Non è un’operazione che puoi fare costantemente, visto che a lungo andare essa potrebbe danneggiare la batteria dello smartphone.

Queste sono le procedure utili che ti permetteranno in poco tempo di spegnere iPhone con e senza tasto.

PROBLEMI VARI

Hai ancora problemi con blocchi del sistema e il tuo iPhone non risponde? Non riesci a spegnere o utilizzare i metodi che abbiamo visto prima su come riavviare iPhone? (Dai un’occhiata anche all’articolo che abbiamo scritto sul problema iPhone schermo nero).

Hai ancora una possibilità. Infatti potrai provare a spegnere in modo forzato il tuo iDevice seguendo quest’ultima tecnica.

Ovvero prova a spegnerlo premendo per circa 10 secondi i tasti Accensione con il tasto Home (Power + Home), fino a quando lo schermo diventerà nero.

Nel caso volessi riavviare iPhone 7 o spegnere iPhone 7, invece del tasto centrare Home da premere, dovrai mantenere premuto il tasto Volume – (Power + Volume -) fino a quando non si riavvierà.

Purtroppo, nel caso in cui questi due metodi non risulteranno funzionali e il tuo iPhone non si spegne o sono incorsi altri problemi, posso consigliarti due soluzioni.

Provare a contattarci tramite la pagina Facebook e spiegarci il tuo problema, proverò a darti una mano.

Oppure recarti all’assistenza, quindi ad un Apple Store, spiegando il problema e quindi farlo risolvere direttamente da loro. Questa procedura quasi sicuramente sarà a pagamento, ma sei certo che il problema verrà risolto.

Nel caso fossi a conoscenza di altre possibilità, oppure conosci qualche applicazione particolare, per far si che l’iPhone si spenga automaticamente, potrai farcelo sapere con i commenti, così che aggiornerò l’articolo, permettendo a tutti di capire come si può spegnere iPhone con e senza tasto.