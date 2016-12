La batteria sugli smartphone, sappiamo essere un vero e proprio tallone d’Achille, infatti in molti casi proprio questo è un punto a sfavore che ci permette di decidere se prendere un telefono rispetto ad un altro, tuttavia molti conoscono iPhone, smartphone di Apple; oggi cercheremo di scrivere alcuni consigli utili per risparmiare batteria iPhone (scopri le differenze tra la batteria Lipo e quella a ioni di litio).

L’ultimo decennio ha visto l’estinzione delle vecchie batterie al piombo, una tecnologia ormai obsoleta, dando spazio alle nuove e più sicure batterie al litio. Queste, tuttavia, a differenza delle precedenti hanno bisogno di diverse attenzioni. Quando una ricarica del proprio iPhone non è sufficiente ad arrivare a fine giornata -malgrado si possieda uno degli ultimi modelli- la colpa potrebbe essere delle abitudini di tutti i giorni. Queste possono compromettere la vita utile della batteria in modo permanente, ed occorre pertanto prendere degli accorgimenti per preservarla, molti ipotizzano che basti calibrare la batteria dell’iPhone, ma non è sempre così semplice. Certi errori sono comuni a molti utilizzatori e, se riconosci in una delle seguenti cattive abitudini una delle tue azioni quotidiane, sappi che non sei di certo l’unico a sbagliare!

GLI ERRORI PIÙ COMUNI SUL RISPARMIO ENERGETICO IPHONE

SOVRACCARICARE LA BATTERIA

Nella batteria Li-Ion montata sui dispositivi Apple, gli ioni di litio vengono premuti contro un reticolo di grafite che reagisce a questa pressione scontrandosi con dei cristalli taglienti; un’eccessiva carica porta a saturare la batteria e a ridurne quindi la durata. É una prassi comune quella di tenere il telefono in carica tutta la notte per avere la batteria completamente disponibile già al mattino, ma in realtà questa è un’abitudine dannosa e da evitare. L’accumulatore interno subirebbe ogni giorno un sovraccarico eccessivo, ed è stato dimostrato sperimentalmente che per evitare l’usura della batteria è preferibile ricaricarla fino a circa l’80% della sua capacità. È specularmente sconsigliato scaricare la batteria totalmente, perché le Li-Ion -soprattutto se tenute esauste per molto– possono perdere fino al 10% delle proprie prestazioni.

USARE IL TELEFONO DURANTE LA RICARICA

Le batterie hanno un tempo di vita ben definito espresso in cicli di carica: ogni volta che si attacca e stacca il dispositivo dal caricatore, alla sua batteria rimane un ciclo di ricarica in meno. Usare il telefono mentre esso è in carica porta ad allungare il tempo necessario per l’operazione e causando uno sforzo eccessivo della batteria diminuisce i cicli di ricarica complessivi che essa è in grado di sostenere prima di deteriorarsi. Durante la ricarica è consigliabile lasciare il telefono in modalità “Aereo”, senza utilizzarlo. La vita utile di una batteria per cui si usa questa premura sarà sensibilmente maggiore, ed ogni ciclo di ricarica durerà più tempo.

CARICATORI SCADENTI

Spesso nei negozi di accessori per device tecnologici si possono trovare dei caricatori a basso prezzo, che molti acquistano convinti di aver fatto un affare. Questi sono una vera e propria lotteria, perché potrebbero essere prodotti adatti al nostro telefono come non. É preferibile utilizzare gli accessori ufficiali Apple, poiché essi hanno un amperaggio adatto alla nostra batteria e questa riceverà una corretta ricarica, senza subire danni o ridurre le proprie performance. Un altro problema legato all’amperaggio della ricarica può essere dall’utilizzo del proprio portatile come sorgente di energia: questo ha un output di 0.5 A, la metà di quello necessario per le batterie di iPhone e iPad. Anche se le nuove porte USB forniscono una corrente di circa 0.9 Ampere, questa risulta insufficiente sulla carta e ancor più nella pratica; come per i consumi di benzina delle automobili, molto spesso il valore dichiarato non coincide a quello reale.

POWER BANK E RICARICHE IMPROVVISATE

Quando la batteria di un iPhone è rovinata e non dura più di mezza giornata, molti si affidano ai caricabatterie portatili. Piccoli e compatti, sembrano molto comodi ma in realtà rovinerebbero ancora di più i nostri melafonini se utilizzati in modo scorretto. Bisogna prima di tutto scegliere un prodotto di qualità, per poterlo utilizzare senza pericolo e verificando nuovamente che l’amperaggio emesso sia quello indicato per il proprio modello. Il colmo è rappresentato da chi ricarica male sia l’iPhone che la power bank, rovinando così due batterie al prezzo di una! Altro strumento da evitare sono i caricabatteria ad energia solare: tendono a fornire una corrente discontinua, contribuendo in minima parte a salvare l’ambiente e decisamente a rovinare i prodotti Apple. Se la corrente non è continua, un singolo ciclo di ricarica può comportare la perdita di dieci o quindici cicli di vita utile, il che significa nel lungo termine perdere oltre metà della disponibilità della batteria.

IPHONE SURRISCALDATO

Non accorgendocene, spesso surriscaldiamo i nostri iPhone. Soprattutto tenendo il telefono esposto al Sole estivo o vicino a fonti di calore d’inverno, andiamo a generare una dilatazione dei componenti metallici della batteria. Questa ne risente al punto che potrebbe addirittura esplodere, e si sono verificate della casistiche di incidenti gravi soprattutto quando questo errore viene unito a quello dell’utilizzo durante la ricarica.

COME RISPARMIARE BATTERIA IPHONE

Vedremo ora dei piccoli accorgimenti pratici per attenuare il consumo batteria effettuando quindi un’ ottimizzazione batteria del vostro iPhone in maniera manuale. Basterà rinunciare all’utilizzo di qualche funzionalità, oppure attivarla solo quando serve.

RISPARMIO BATTERIA IPHONE

Disabilitare dati in background di Facebook: moltissimi utenti utilizzano al giorno d’oggi la famosa applicazione del colosso dei social, ovvero Facebook. Molto spesso, però si effettuano delle operazioni che ci fanno consumare più batteria rispetto al solito. Infatti dobbiamo ricordare, che possiamo disattivare l’aggiornamento in background di Facebook, questa operazione ci permetterà di risparmiare molta carica, ma allo stesso tempo per aggiornare l’app dovremmo effettuare uno swipe verso il basso. Disabilitare le notifiche push per alcune app: le notifiche push, sono davvero molto utili, infatti ci permettono di avere una sincronizzazione sempre attiva, la quale è utile sopratutto per email, ecc., tuttavia possiamo filtrare alcune app, di cui non abbiamo bisogno e disattivare le notifiche push. Lasciare le app in background: consiglio molto utile sopratutto per coloro che amano avere un device sempre scattante, infatti molti chiudono spesso le app in background , ma non sanno che la loro riapertura, provoca un consumo maggiore di batteria rispetto a quando si trovano in background, quindi non chiudetele. Ricerca della rete: in molti casi ci sono zone, sopratutto quando usciamo dal nostro paese, in cui il nostro device, non prende molto bene, scalando molto spesso tra 2G, 3G e assenza di rete, se è così e se potete, mettete il device in modalità aereo, così che potrete avere un ingente risparmio di batteria. Disabilitare la regolazione automatica della luminosità: Tutti gli ultimi iPhone hanno a disposizione un sensore dedicato alla regolazione automatica della luminosità. Impostandola manualmente potremmo avere un discreto aumento della durata dell’autonomia e avere la batteria scarica sul vostro iPhone dovrebbe essere più difficile. Disattivare la localizzazione e l’aggiornamento automatico delle app: Ormai la maggior parte delle applicazioni vogliono accedere al nostro GPS per darci informazioni più precise o condividere la posizione con i nostri amici. Disabilitate tale funzione e attivatela solo quando serve, il vostro iPhone ringrazierà. Disabilitiate anche l’aggiornamento app in background evitando così l’update automatico delle applicazioni. Blocco schermo iPhone: Date un’occhiata al nostro articolo, che vi permetterà di capire quanto potrebbe essere importante il tempo di spegnimento del vostro iPhone, anche in questo caso riuscirete ad avere un buon risparmio batteria.

Brevi e semplici consigli che vi permetteranno di risparmiare batteria su iPhone 6 oppure migliorare la durata batteria su iPhone 5, ma anche su tutti gli altri iPhone, certo ce ne sono molti altri, tuttavia questi sono alla base di tutto, permettendovi nel lungo periodo di ottenere ottimi risultati.

Un consiglio che vi diamo, cercate anche di non installare app inutili, o meglio che avete lì e che non utilizzate mai, soprattutto se hanno attive le notifiche push, eliminatele e basta e sopratutto quelle sul risparmio della batteria, alcune di esse, se non la maggior parte, sono del tutto inutili, usate il buonsenso e sicuramente riuscirete voi stessi ad ottimizzare la carica del vostro melafonino.

Se questi piccoli accorgimenti entrassero nel nostro fare quotidiano, aiuterebbero a migliorare la vita dei nostri amati iPhone e iPad. Questo si traduce anche in un notevole risparmio di denaro, in quanto le batterie di ultima generazione sono piuttosto difficili da sostituire e i prezzi praticati dai professionisti sono piuttosto alti, anche quando non si tratta dei tecnici dell’Apple Store ma di negozi indipendenti.