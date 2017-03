Al giorno d’oggi le chat sono utilizzate quotidianamente da ogni utente che possiede uno smartphone. L’app di messaggistica istantanea più famosa è sicuramente WhatsApp. Quest’ultima però, deve far fronte a delle rivali nel campo dell’instant messaging, specie a Telegram. Questa fantastica applicazione infatti sta avendo sempre più successo, raccogliendo consensi da ogni parte del mondo. Vi sono poi molte funzionalità nascoste, che l’utente medio non sa come utilizzare, ma che possono risultare molto utili. In questa guida andremo a scoprire tutte le caratteristiche di Telegram, un’app che non si limita alla semplice chat.

TELEGRAM DOWNLOAD E COME ISCRIVERSI

Innanzi tutto bisogna sapere che Telegram è scaricabile gratuitamente dal Play Store a questo indirizzo oppure per iOS a questo indirizzo.

Presenta un design minimalista, ed è leggera e facile da usare. Dopo averla avviata potremo procedere con l’iscrizione tramite numero di cellulare e potremo essere contattati solo da chi ne è in possesso. In alternativa ci potremo registrare con la creazione di un username, che potrà essere cercato sull’app.

In questo caso il nostro numero risulterà privato. Telegram è disponibile, oltre che per i nostri smartphone, anche per i tablet e PC. Infatti esiste la versione desktop per Windows, Mac e Linux. Inoltre potremo utilizzare l’applicazione direttamente dal nostro browser, tramite le comode web app (per saperne di più leggi l’articolo su Telegram per PC).

Bisogna ricordare che Telegram funziona attraverso il cloud, quindi le nostre chat rimarranno sempre sincronizzate, da qualsiasi device la si utilizzi.

CONDIVISIONE FILE

Al giorno d’oggi la condivisione dei file è sempre più utilizzata dagli utenti e si cerca di renderla più veloce e disponibile per qualsiasi formato. Telegram assolve a quest’ultima funzione, infatti non avremo problemi di supporto per ogni tipo di estensione dei file.

Potremo scambiarci dei file audio e video in modo davvero rapido, senza far calare la qualità. Un’altra grande peculiarità è quella delle dimensione del file, con capienza massima di 1,5 GB. Veramente tanto se pensiamo che la sua rivale WhatsApp, è molto limitata su questo aspetto.

PRIVACY E SICUREZZA

Uno delle questioni più discusse delle applicazioni di chat è quella riguardo la privacy e alla relativa sicurezza, per evitare attacchi di malintenzionati.

WhatsApp ha presentato nel corso degli anni diverse falle nel sistema, anche banali, che hanno fatto storcere il naso a molti utenti. Telegram ha il suo punto di forza proprio nella privacy, infatti tutte le conversazioni vengono criptate attraverso due livelli di sicurezza.

SERVIZI TELEGRAM

Telegram è un servizio di chat eccezionale, sotto diversi punti di vista. Ora vedremo insieme quali sono i punti fondamentali, che lo differenziano dal suo “nemico”.

Scopriamoli insieme.

GROUP E SUPERGROUP

Tra tutte le nostre chat almeno una comprende quella dei gruppi, che sono spopolati negli ultimi anni. Oltre a WhatsApp anche Telegram ci consente di creare un gruppo con massimo 200 persone.

Se si vuole, invece, far comunicare più utenti vi è l’evoluzione del supergroup, che consente la partecipazione fino 5000 contatti contemporaneamente. L’elemento interessante è che l’utente entrato a far parte del gruppo avrà accesso a tutto lo storico dei messaggi.

CHAT SEGRETE

Esiste pure l’opzione chat segreta per gli utilizzatori di Telegram. Di sicuro non ci stupiamo visto l’importanza per la privacy dell’app. Il destinatario potrà visualizzare il messaggio per un minimo di un secondo e per un massimo di 1 settimana.

In questo caso meglio non abusare degli screenshot delle chat, perché il nostro interlocutore sarà immediatamente avvisato.

CHANNEL

Un’altra caratteristica utile di Telegram sono i channel (canali), che possono essere aperti da chiunque. Infatti può crearlo sia un privato, un editore o un’istituzione ed è un modo veloce per poter dare informazioni a chi è iscritto ai vari canali.

Essi consentono una comunicazione unidirezionale verso un numero illimitato di persone.

Bisogna sapere che quando ci si iscrive al canale, potremo solo ricevere messaggi senza avere la possibilità di rispondere. Esiste veramente una vasta scelta di canali, di qualsiasi genere e ambito, non ci resta che scegliere il nostro preferito.

BOT TELEGRAM

Telegram consente di impostare dei bot per dei compiti specifici. È lo strumento perfetto per ospitare community online e coordinare il lavoro di squadra.

Si tratta di account gestiti in automatico con un programma, che risponde alle nostre esigenze. È presente una scelta molto ampia di tool per ricevere notizie e aggiornamenti dei generi più vari.

Tra cui sono disponibili i bot per tracciare le spedizioni, per una lista della spesa condivisa, per trovare i musei più vicini e molti altri. Non ci resta che trovare quello che fa al caso nostro e sfruttarlo al massimo.

Nel caso fossi interessato a capirne di più, oppure vuoi scoprire di più su questi bot ecco la nostra lista dedicata ai Telegram Bot.

CONCLUSIONI

Abbiamo visto come Telegram va oltre la semplice chat, ma presenta diverse funzioni interessanti che rispondono alle richieste di tutti gli utenti.

Sul campo della privacy possiamo dire che non ha rivali, il livello di sicurezza infatti è superiore alle concorrenti. Sarà anche per questo motivo che l’app guadagna ogni giorno più di 300.000 iscritti.

La condivisione di tutti i tipi di file in modo rapido è una delle caratteristiche più apprezzate, che posizionano l’applicazione in netto vantaggio rispetto alle altre. Scriveteci nei commenti se anche voi avete scaricato Telegram e quanti dei vostri contatti la utilizzano.