APN Postemobile: come navigare su Internet con Android e iPhone

Se leggi questo articolo, sicuramente avrai fatto il passaggio al celebre operatore delle Poste Italiane che prende il nome di Postemobile; quindi, vorrai connetterti immediatamente alla rete Postemobile e navigare online, ma per un motivo o un altro, non ci riesci. Sicuro di aver impostato correttamente il famoso APN Postemobile?

Non preoccuparti. In questa guida, passo dopo passo, ti mostrerò come poter configurare il valore APN Poste Mobile, per permetterti, fin da subito, di utilizzare il 4G Postemobile, e quindi, navigare a super velocità su Internet o, se preferisci, per scaricare app sul tuo smartphone.

Ti mostrerò in breve come effettuare la configurazione internet Postemobile per la stragrande maggioranza dei sistemi operativi, come Android, iOS e anche Windows Phone.

Si Comincia!

CONFIGURAZIONE MANUALE POSTEMOBILE APN

Ti mostrerò ora due tipi di configurazione Internet Postemobile: quella automatica e quella manuale. Iniziamo con i parametri Postemobile manuali, ed in seguito, ti mostrerò la pratica automatica.

Configurazione APN Postemobile Android

Se hai uno smartphone Android, devi semplicemente inserire alcuni dati i valori in Impostazioni > Rete mobile > Nome punti di accesso > Menu > Nuovo APN; arrivato in questa sezione, immetti i seguenti valori:

Nome: Postemobile

APN: Wap.Postemobile.it

Tipo APN: scrivere “Default” oppure seleziona la voce “Internet”

Salva e procedi con l’attivazione del pacchetto dati.

Configurazione MMS Postemobile su Android

Questi che ti mostro ora, sono i valori che dovrai inserire, nel caso tu voglia utilizzare il servizio MMS:

Nome: Postemobile MMS

APN: mms.postemobile.it

MMSC: http://mms.postemobile.it/servlets/mms

Proxy: 10.128.224.10

Porta: 80

Tipo di autenticazione: nessuno

Tipo APN: scrivere “MMS” o selezionare la voce ” MMS”

Configurazione APN Postemobile iPhone

Per poter navigare su Internet con iPhone tramite Postemobile, la procedura è davvero molto semplice, ed ora te la mostrerò. Per prima cosa, dovrai andare in Impostazioni > Cellulare > Rete Dati Cellulare, poi, nel campo APN dovrai scrivere: wap.postemobile.it

Attiva la rete dati e potrai navigare fin da subito.

Configurazione MMS Postemobile iPhone

Ecco i valori da inserire per permettere al servizio MMS di funzionare senza problemi.

Nome: Postemobile MMS

APN: mms.postemobile.it

MMSC: http://mms.postemobile.it/servlets/mms

Proxy: 10.128.224.10

Porta: 80

Tipo di autenticazione: nessuno

Configurazione APN Postemobile iPad

Questa semplice stringa, invece, ti permetterà di navigare immediatamente sul tuo iPad: devi andare in Impostazioni > Dati cellulare > Impostazioni APN.

Nel campo APN scrivere: wap.postemobile.it

Configurazione APN Postemobile Windows Phone

Se hai a disposizione uno smartphone con Windows Phone, per mezzo di questa procedura, potrai connetterti ad Internet in maniera semplicissima.

Per prima cosa dovrai andare in Impostazioni > Rete e Wireless > Rete cellulare e SIM > Impostazioni SIM.

Subito dopo, clicca sulla voce “Profilo rete cellulare” e premi su “Aggiungi APN Internet”.

Nome profilo: Postemobile WAP

APN: wap.postemobile.it

Metti la spunta su “Applica questo profilo” e salva.

Configurazione MMS Postemobile Windows Phone

Ora, ti mostrerò, come impostare alla perfezione il servizio di MMS Postemobile su Windows Phone.

Procedi su Impostazioni > Rete cellulare e SIM > Impostazioni SIM > Aggiungi APN MMS ed inserisci questi valori.

Nome Profilo: Postemobile MMS

APN: mms.postemobile.it

MMSC (URL): http://mms.postemobile.it/servlets/mms

Server Proxy: 10.128.224.10

Porta Proxy: 80

Metti la spunta su “Applica questo profilo” e salva.

CONFIGURARE INTERNET POSTEMOBILE AUTOMATICAMENTE

Qui, ti mostrerò la pratica che ti permetterà di impostare correttamente il punto accesso Postemobile, per mezzo di un semplice click.

Prima di tutto, però, assicurati di essere registrato al sito delle Poste, per poter accedere all’Area di Autoconfigurazione (QUI)

Questo è tutto ciò che dovrai fare.

CONCLUSIONI

Ti ho mostrato tutti i passaggi per avere le migliori impostazioni per Internet su Postemobile, dandoti così la possibilità, di connetterti ad Internet immediatamente, nel caso ci fossero dei problemi con gli APN preimpostati.

Configurare Internet con Postemobile non è così molto complesso, e te l’ho dimostrato in questa guida pratica. Se per caso riscontri altri problemi, puoi contattare Postemobile recandoti ad un qualsiasi ufficio postale, oppure chiamando il numero verde 160.