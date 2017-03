APN WIND: configurazione smartphone e tablet Android e iOS

Hai da poco acquistato una nuoa sim Wind, ma non riesci a connetterti ad Internet? Sei sicuro che è tutto impostato correttamente? Forse non hai impostato correttamente gli APN WIND. Si tratta di una pratica che già abbiamo fatto con altri operatori, ovvero abbiamo visto come impostare gli APN TIM e come configurare gli APN Vodafone.

Si tratta di una procedura davvero molto semplice, che fra poco ti mostrerò. Non fa nulla se hai uno smartphone Android o se hai un iPhone, questa guida ti mostrerà come effettuare una configurazione Internet Wind per entrambi i sistemi operativi.

Nell’arco di pochissimi minuti riuscirai di nuovo ad utilizzare la connessione dati Wind sul tuo smartphone. Cosa aspetti? Iniziamo!

Configurazione Internet Wind Android

Il tuo è uno smarthphone Android? Oppure un tablet con Android? Eccoti tutti i passaggi da effettuare per impostare la corretta configurazione Internet Wind su Android.

Ecco cosa devi fare per impostare gli apn Wind Android :

Impostazioni>Reti mobili>Nomi punti di accesso o Profili>Nuovo APN

Ora dovrete inserire queste diciture:

RETE

Nome: Internet Wind

APN:

Proxy: –

Porta: –

Nome utente: –

Password: –

Server: –

MMSC: –

MMS Proxy: –

Porta MMS: –

MCC: 222

MNC: 88

Tipo di autenticazione: –

Tipo APN: default,supl

Protocollo Apn: IPv4

Protocollo roaming APN: IPv4

Attiva/disattiva APN: APN attivato

Connessione: –

Tipo operatore virtuale di rete mobile: –

Valore operatore virtuale di rete mobile: –

Una volta inseriti tutti questi valori, basterà procedere al salvataggio del nuovo APN, per poter navigare senza problemi su Internet con il vostro smartphone o tablet Android.

Per effettuare questa operazione, basterà andare sul pulsante ( … ) e clicca Salva. Ora metti la spunta sulla voce INTERNET WIND e ora puoi collegarti ad Internet.

Configurazione MMS Wind su Android

Ora ti mostro in breve come fare per configurare gli MMS Wind su Android, così che potrai riceverli ed inviarli.

Per farlo per prima cosa vai su:

Altro> Rete cellulare o Reti mobili e crea un nuovo APN

Inserisci questi valori:

MMS

Nome: MMS WIND

APN: mms

Proxy: –

Porta: –

Nome utente: –

Password: –

Server: –

MMSC: http://mms.wind.it

MMS Proxy: 212.245.244.100

Porta MMS: 8080

MCC: 222

MNC: 88

Tipo di autenticazione: –

Tipo APN: mms

Protocollo Apn: IPv4

Protocollo roaming APN: IPv4

Attiva/disattiva APN: APN attivato

Connessione: –

Tipo operatore virtuale di rete mobile: –

Valore operatore virtuale di rete mobile: –

Ancora una volta salva le impostazioni e potrai utilizzare gli MMS sul tuo dispsoitivo.

Come configurare Internet Wind su iPhone

Hai un iPhone oppure un iPad? Ti mostrerò ora come effettuare una configurazione perfetta degli APN WIND per iPhone, ed inoltre questa pratica funzionerà sia se avete un iPhone, ma anche se avete un iPad.

Anche in questo caso troverai la sezione dedicata all’inserimento dei valori per la corretta configurazione internet Wind iPhone, ovvero rechiamoci in:

Impostazioni>Cellulare/Dati cellulare>Rete dati cellulare

Ed inserire questi dati:

DATI CELLULARE:

APN: Internet.Wind

Nome Utente: –

Password: –

CONFIGURAZIONE LTE WIND (OPZIONALE):

APN: –

Nome Utente: –

Password: –

MMS:

APN: mms.wind

Nome Utente: –

Password: –

MMSC: http://mms.wind.it/

Proxy MMS: 212.245.244.100:8080

Dimensione massima MMS: 307200

MMS UA Prof URL: –

Adesso basta che clicchi sul tasto < in alto a sinistra e salverai tutti i valori appena impostati.

Nel caso nel volessi sapere di più e in maniera più dettagliata su tale procedura ti consiglio la lettura dell’articolo dedicato agli apn wind iphone.

Nel caso in cui volessi impostare gli APN Wind su iPad potrai eseguire la stessa procedura che ti ho mostrato per l’iPhone.

CONCLUSIONI

Anche oggi in pochi passaggi ti ho mostrato come configurare ottimamente gli APN WIND, hai visto certamente che la pratica è davvero semplice, ma sopratutto devo ricordarti quanto sono importanti questi APN, infatti ci permetteranno di connetterci a Internet.

Infatti la configurazione Internet Wind non è per nulla difficile, come hai visto nell’articolo, dovrai semplicemente inserire dei parametri che ti permetteranno di poter utilizzare Internet e poter utilizzare i dati cellulare Wind senza avere disconnessioni.

Anche se oggi moltissimi device ti permetteranno di scaricare questi valori in maniera del tutto automatica, per alcuni dovrai per forza inserirli in maniera manuale, soprattutto quando la procedura automatica non funziona.

Come sempre resto a disposizione per qualsiasi tipologia di problematica legata alla guida, appena avrò possibilità riuscirò a rispondere ad ogni vostro quesito.