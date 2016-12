In molti avranno per certo sentito parlare dei server DNS, se non sapete cosa sono o non conoscete cosa sono i DNS e la loro funzione, sappiate che chiunque abbia una connessione ad Internet utilizza questi DNS, oggi infatti ci dedicheremo a scoprire i migliori metodi su come cambiare DNS, ma prima cerchiamo di capire cosa sono e a cosa servono. DNS è l’acronimo di Domain Name System, il quale tradotto letteralmente in italiano si presenta come sistema di nomi a dominio, essi altro non sono che dei “convertitori”, che ci permetteranno di inserire nella classica barra di ricerca un nome anziché dei numeri, quest’ultimo si chiamano IP e sono delle numerazioni molto lunghe.

Già possiamo confermarvi che essi sono presenti in maniera del tutto automatica nel nostro OS, altrimenti non avremmo possibilità di navigazione e sopratutto, come detto prima, per navigare avremmo dovuto inserire dei numeri, tuttavia è da dire che quest’ultimi possono essere cambiati con DNS veloci, i quali dovrebbero rendere la nostra connessione leggermente più rapida, perché lo snodo viene portato a termine più velocemente e quindi la pagina Internet dovrebbe comparire prima.

Oggi ci concentreremo su come impostare DNS, in particolare su Windows, il quale rende la procedura davvero molto semplice, infatti sia se avete Windows 7, Windows Vista oppure Windows 8, la procedura non cambia di molto, visto che il tutto si riduce solamente a trovare un menu particolare dove inserire delle numerazioni, che vi daremo noi e che altro non sono i DNS Google oppure gli OpenDNS.

CAMBIARE DNS WINDOWS

Vediamo quindi come cambiare DNS su Windows 7 o cambiare i DNS su Windows Vista, infatti basterà andare nella barra di stato, ovvero vicino alla data e all’ora, dove troveremo un’icona che assomiglia ad un PC e con il tasto destro premiamo su di esso, subito dopo selezionando la voce Apri centro connessioni di rete e condivisione, poi andiamo a selezionare la connessione in uso se abbiamo Windows 7, mentre con Windows Vista vi sarà la dicitura visualizza stato, in entrambi i casi poi selezioniamo la voce proprietà.

Fatto questo dovremmo scorrere il menu che ci indicherà la voce: La connessione utilizza gli elementi seguenti, dopo di che andiamo ad aprire la voce Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4).

Arrivati a questo punto ci si aprirà una finestra dove saranno indicati i valori DNS automatici, ma tuttavia noi dovremmo andare a selezionare la voce che prende il nome di Utilizza i seguenti indirizzi server DNS, ora dobbiamo andare ad inserire nei due campi che prendono il nome di Server DNS preferito e Server DNS alternativo gli indirizzi DNS primari e secondari che vogliamo utilizzare e che vi elencheremo qui sotto, così riuscirete in pochi e semplici passaggi ad impostare i DNS di Google, ecco quali sono:

Google DNS

Server DNS preferito: 8.8.8.8

Server DNS alternativo: 8.8.4.4

Ora passeremo ad una configurazione DNS diversa da quella di Google, infatti vedremo come cambiare i DNS e impostare quelli di OpenDNS, si tratta anche in questo caso di DNS sicuri e molto utilizzati sul web. Vediamo ora che valori dobbiamo inserire nelle impostazioni di Windows.

OpenDNS

Server DNS preferito: 208.67.222.222

Server DNS alternativo: 208.67.220.220

Una volta inseriti tali indirizzi dovremmo premere semplicemente per due volte OK, tutto questo ci permetterà in maniera semplice di salvare le impostazioni e soprattutto riutilizzare la nostra connessione, dopo che il PC avrà digerito i nostri cambiamenti.

Noi abbiamo più volte effettuato questa procedura davvero molto semplice, con l’inserimento dei Server DNS Google, i quali per noi sono i migliori e che in pochissimo tempo ci permetteranno di avere una connessione ancora più rapida.

Tuttavia sappiamo che anche gli OpenDNS sono davvero ottimi, infatti molti utenti preferiscono quest’ultima impostazione rispetto a quelli classici di Google.

Dobbiamo inoltre ricordare che queste due impostazioni sono quelle più conosciute e quindi più popolari, tuttavia esistono molto altre configurazioni per impostare questi indirizzi, le quali sono meno conosciute, ma non è detto che sono meno funzionali, infatti la scelta è legata semplicemente a ciò che secondo voi potrebbe funzionare meglio, basterà infatti fare una semplice ricerca su Google, per vedere i vari pareri di altri utenti, oppure provarli tutti personalmente e poi scegliere il migliore secondo le proprie esigenze.

Cercheremo di approfondire questo campo e quindi vedere come cambiare DNS anche su altri sistemi operativi, per avere una panoramica più amplia rispetto al classico Windows.

Quindi come sempre fateci sapere se questa nuova guida vi è stata di aiuto e soprattutto confermateci i migliori DNS che avete utilizzato, così che se secondo voi sono fra i migliori, potremmo aggiungerli alla nostra lista, permettendo quindi una scelta più amplia rispetto ai soli due che abbiamo inserito.

Per qualsiasi tipologia di problema noi restiamo a vostra completa disposizione, quindi potrete contattarci sia via email che tramite i contatti, non appena potremo cercheremo di rispondere a tutti.