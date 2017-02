Il sistema operativo di Google, ovvero Android permette una vasta e varia personalizzazione. Anche per quanto riguarda l’utilizzo di ROM create apposta dagli sviluppatori per migliorare la fluidità dei nostri device. Sarà sicuramente capitato, agli appassionati di modding, di sentir parlare di CyanogenMod. Quest’ultima ha sospeso tutti i servizi e tutte le nightly a fine dell’anno scorso. Ha preso il suo posto Lineage OS, una rom che riprende il progetto analogo della “defunta” CyanogenMod. Infatti si presenta allo stesso modo, con qualche correzione grafica e e delle funzioni aggiuntive utilizzabili con la nuova versione di Android sulla quale si basa, la 7.1.1.

In questa guida vedremo come fare il root sui dispositivi dotati di Lineage OS, con i link dedicati per il download dei pacchetti e la procedura di installazione.

COME OTTENERE IL ROOT SU LINEAGE OS

Innanzitutto sui nostri device dovremo disporre della recovery e di Lineage OS come sistema. Sul sito della ROM nella sezione Extra sono disponibili, a questo indirizzo, i pacchetti da flashare per avere il root. I file sono preparati da Chainfire e sono differenziati per architettura (arm, arm64, x86). Inoltre sono comprensivi anche del pacchetto di rimozione, in caso decidessimo di farne a meno.

Adesso andremo a conoscere i passi per effettuare la corretta installazione del root sui nostri dispositivi:

scaricare il pacchetto apposito e inserirlo nella memoria del nostro smartphone avente Lineage OS; riavviare in recovery il nostro device, con la combinazione dedicata; selezionare la scritta Install, scegliere il pacchetto e confermare; dopo pochi secondi l’installazione terminerà e potremo riavviare il nostro dispositivo.

In questo modo su Lineage OS comparirà il vecchio menù presente sulla CyanogenMod, con tutte le opzioni attive e potremo selezionare la voce App e ADB.

Il precedente menù per l’abilitazione del root si trova sempre nel menù Opzioni sviluppatore. Quest’ultimo resta attivabile andando nel menù Informazioni e cliccando 7 volte sulla voce Numero build. Conclusa la procedura, le nostre app avranno l’accesso ai privilegi di root su Lineage OS.

In caso vorreste disabilitare il root, basta andare su Impostazioni>Opzioni sviluppatore>Accesso root e selezionare l’opzione Disabilitato.

CONCLUSIONI

In questa guida abbiamo visto come ottenere i permessi di root sui nostri smartphone con Lineage OS inserito. Questa nuova rom promette davvero bene e sarà in arrivo sempre su più device Android. In questa pagina potremo leggere la lista completa dei modelli supportati. Scriveteci nei commenti se avete riscontrato dei problemi con la procedura del root e, se sì, con quali dispositivi.