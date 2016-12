Convert2mp3: come scaricare video e audio da Youtube e non solo

Anche oggi torno a parlarti di una soluzione davvero utile per te che vuoi avere una soluzione semplice da utilizzare per scaricare musica da Youtube: oggi è la volta del famoso sito web Convert2mp3. Dopo averti fatto conoscere approfonditamente un altro sito, che potrai trovare nella recensione di Vid to mp3, oggi ti presenterò la spiegazione del funzionamento di un altro, importante, convertitore video. Covert2mp3 è un sito che ti permetterà di convertire video in audio da moltissimi siti web, quindi non parlo solo Youtube, ma anche molti altri.

Anche in questo caso, ti avverto di fare molta attenzione alla modo in cui utilizzerai questo strumento, poiché non devi assolutamente scaricare musica protetta da Copyright. Fai bene attenzione!

Vediamo insieme, adesso, quali sono le caratteristiche uniche di Convert2mp3 e perché conviene sceglierlo rispetto alle molte altre soluzioni, disponibili online.

La conversione avviene automaticamente sul sito con un singolo step : non servono plugin o eventuali installazioni del programma sul PC; basterà inserire l’URL del video che vuoi convertire e procedere in modo rapido.

Potrai convertire il video in diversi formati audio, e soprattutto in quelli più utilizzati, come .mp3 , m4a, AAC, Flac, ogg e WMA.

, La conversione avviene con un procedimento pressoché velocissimo, anche se la tua linea ADSL non è il massimo.

Tramite il motore interno, potrai ricercare direttamente i file che cerchi , convertendoli direttamente nei comodi formati che ti ho elencato precedentemente.

Potrai utilizzare il sito Convert2mp3 anche da mobile, dato che funziona perfettamente e senza alcun problema, con la maggior parte dei browser disponibili sia per Android che per iOS.

COME FUNZIONA CONVERT2MP3 DA PC?

Adesso, ti mostrerò il metodo di funzionamento principale di questo convertitore, così che, potrai iniziare a convertire, senza alcun problema, tutti i file che vuoi, nel giro di pochissimi minuti.

Ti anticipo già che il funzionamento è davvero semplice, ed ecco cosa devi fare:

Per prima cosa, collegati al sito ufficiale direttamente da questo LINK

A questo punto, le possibilità sono due, proprio come abbiamo detto in precedenza; potrai: convertire direttamente un video a tua scelta , oppure andare ad utilizzare il motore di ricerca , che troverà in pochissimo tempo quello che tu stai cercando.

Nel primo caso, basterà copiare l'URL nel riquadro dedicato e scegliere il formato che più preferisci (di norma è impostato MP3), clicca su Convert ed attendi che il sito finisca il suo processo di conversione.

Invece, nel secondo caso, cerca tramite l'apposita barra, dopo di che, si presenterà una lista di ciò che potrai scaricare; a questo punto, scegli e clicca anche in questo caso, su Convert.

COME FUNZIONA CONVERT2MP3 VIDEO CONVERTER DA MOBILE?

Per mostrarti che funziona in modo efficiente, ti avviso che ho potuto provare la versione mobile direttamente dal mio smartphone Android.

In sintesi, si tratta delle stesse funzionalità ed impostazioni di cui ti ho parlato in precedenza, solo che qui, ci ritroveremo davanti ad una schermata riadattata per smartphone.

Si tratta, infatti, di eseguire il medesimo procedimento di cui ti ho parlato in precedenza.

Ovviamente, se devi scaricare i file direttamente da mobile, estrapolando un video da Youtube, dovrai collegarti direttamente dal browser e, successivamente, copiare l’URL del video.

Nel caso tu voglia utilizzare l’app, invece, nello spazio vicino al titolo, clicca sulla freccetta ed in seguito, premi la freccetta con la svolta a destra che si trova in basso (vicino al tasto non mi piace e che serve per condividere) e lì troverai la voce copia LINK: il gioco è fatto.

Ti ho riassunto in pochi e semplici passaggi, quello che fa Convert2mp3: un sito web davvero semplice da utilizzare, e soprattutto, rapido nel convertire tutte le nostre canzoni preferite.