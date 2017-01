CHE COS’ É GOOGLE PLAY SERVICES ?

Sicuramente sarà capitato ai possessori di uno smartphone Android di sentir parlare di Google Play Services. Come dice il termine stesso si tratta dei servizi di Google tra loro collegati. Essi permettono il corretto funzionamento dei nostri device. Questa app è davvero importante che sia presente sui nostri dispositivi, senza di essa infatti non potremo scaricare altre applicazioni e non potremo utilizzare tutti i servizi Google.

GOOGLE PLAY SERVICE DOWNLOAD: Come installare Google Play Services

La via più facile ed immediata per scaricare Google Play Services è quella tramite Play Store (guarda anche la nostra guida su come scaricare Play Store). Basta infatti andare sul market Android e installare i Google Services in questa pagina.

Ovviamente per poter far funzionare correttamente le applicazioni, bisogna essere in possesso di un account Google ed aver effettuato l’accesso. Alcune volte capita di non avere installato sul proprio smartphone il Play Store, in questo caso dovremo ricorrere ad un metodo alternativo.

Consiste nel scaricare il Google Play Services apk da qui, dopo dovremo impostare la spunta su origini sconosciute nel nostro device e consentire quindi l’installazione.

COME AGGIORNARE GOOGLE PLAY SERVICES

Per migliorare la qualità di una applicazione escono degli update, quindi per effettuare l’aggiornamento di Google Play Services bisogna selezionare l’app sul Play Store e cliccare l’opzione aggiorna, così avremo i servizi funzionanti al massimo.

Questo componente offre diverse funzioni di base come l’autenticazione con i servizi Google, i contatti sincronizzati, l’accesso a tutte le impostazioni di privacy più recenti degli utenti e servizi di localizzazione creati con algoritmi di alto livello che riducono il consumo della batteria.

Aggiornare Google Play service migliora anche l’ esperienza di utilizzo delle app, infatti potremo avere maggiore velocità per le ricerche offline, la possibilità di avere mappe più precise e aumenta pure la qualità di gaming e delle app che richiedono un’ elevata potenza grafica.

CONCLUSIONI

Inoltre, le app potrebbero smettere di funzionare se disinstalliamo Google Play Service, quindi non vi resta che stare attenti e controllare se lo avete aggiornato all’ultima versione. Scriveteci pure nei commenti se avete avuto problemi con l’installazione dei servizi Google e se sì, con quale device.