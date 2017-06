Come cambiare immagine di profilo Facebook: inserisci la tua foto o video

Dopo gli ultimi aggiornamenti di del social network blu, non riesci a cambiare immagine profilo Facebook? Oggi ti mostrerò come fare, ma soprattutto ti mostrerò una tecnica che ti permetterà, se vorrai, di poter inserire un video come foto di profilo.

L’operazione non è per nulla difficile, anzi ti porterà via solamente qualche secondo, basta che segui tutto ciò che ti dirò di fare, cosa aspetti? Iniziamo!

Sai molto bene, che la foto profilo Facebook è tra le prime cose, che guardi anche tu (ci scommetto), dopo aver effettuato una ricerca. Ovviamente tu sarai a scegliere quale ti rappresenta di più ecco il perché hai la possibilità di cambiarla.

Immagina di poter impostare un video come profilo Facebook, una novità, non ancora molto utilizzata, che ti permetterà di dare un tocco di originalità al tuo profilo.

COME CAMBIARE IMMAGINE PROFILO FACEBOOK

Quello che devi sapere su come cambiare immagine del profilo Facebook è andare sul sito ufficiale del social network e accedi a Facebook.

Ora basta andare con il mouse sull’immagine del profilo che hai attualmente e clicca sul pulsante Aggiorna immagine del profilo, potrai trovare questa voce nella tua attuale immagine di profilo, come puoi vedere nell’immagine qui sotto.

Basterà ora andare sulla voce Scegli dalle foto, potrai scegliere così se utilizzare una foto presente nei tuoi album di Facebook, oppure clicca su Scatta foto e potrai scattarti una foto da inserire come foto da profilo.

Altrimenti l’ultima opzione è quella di fare click su Carica Foto e potrai caricare una foto ed inserirla come nuova immagine del profilo.

Potrai ovviamente editare la foto, così che non avrai problemi di visualizzazione, tutto questo, grazie alle varie impostazioni che ti fornisce Facebook.

Hai appena imparato come cambiare foto profilo Facebook, non è difficile vero?

IMPOSTARE VIDEO COME PROFILO FACEBOOK

Dopo aver visto il semplice metodo per poter cambiare immagine profilo Facebook, ora ti mostrerò come potrai utilizzare un video come immagine di profilo.

Anche in questo caso, sarà semplicissimo farlo.

Il primo passo è quello di avere a disposizione un video che vorrai inserire come profilo, potrai girarlo con la fotocamera dello smartphone oppure utilizzare un video che hai sul PC o anche dal tuo smartphone. Avvia Facebook, ovviamente dovrai avere la versione ufficiale scaricata dal Play Store o dall’AppStore. Ora vai sul tuo profilo Facebook e clicca sulla voce modifica, di solito si tratta di una piccola matita, in basso a destra della nostra foto, se sarai abilitato, avrai la possibilità di impostare un video come profilo. Ovviamente il social network ti permetterà di registrare e scegliere la parte di fotogramma che vorrai utilizzare come video profilo.

Tutto davvero semplice vero? Se utilizzi lo smartphone ricordati di utilizzare le applicazioni di Facebook per Android e Facebook per iOS ufficiali, così nel giro di pochissimi minuti, riuscirai ad impostare il video come profilo.

Le immagini profilo Facebook così, non saranno mai più le stesse, me soprattutto ti permetteranno di dare un tocco di creatività al tuo profilo. Cosa aspetti? Prova anche tu ad inserire un video come profilo e sii tra i primi ad utilizzare questa funzione.

