Scommetto che ti sei stancato di sentire la classica suoneria predefinita sul tuo smartphone e cerchi qualcosa di nuovo, quella suoneria che hai sentito e che ti piace così tanto da volerla ascoltare quando squilla il telefono.

Scommetto anche che non vuoi spendere soldi, cerchi proprio delle suonerie gratis insomma, e ovviamente un modo per scaricarle legalmente! Sei proprio nel posto giusto.

Oggi ti consiglierò su quali applicazioni e siti web, potrai utilizzare per poter scaricare suonerie gratuite e come fare per poterle ascoltarle sul tuo smartphone Android o su un iPhone.

Quindi che tu voglia cambiare la suoneria per la chiamata o i suoni notifiche o anche la melodia della sveglia, sei nel post giusto. Avrai bisogno solo di qualche minuto e avrai la tua musica preferita sul tuo smartphone.

Pronto? Iniziamo.

Suonerie gratis per Android e suonerie gratis per iPhone: dove trovarle?

ZEDGE

Zedge è un servizio a 360 gradi che ti permetterà di scaricare tantissime suonerie gratis con un semplice click, grazie anche all’applicazione disponibile sia per Android che per iPhone.

Ti ho parlato già di questo servizio quando ti ho mostrato come trovare immagini per Whatsapp , ma ora ti parlerò di come utilizzarlo per trovare e scaricare tante suonerie tra cui potrai trovare: toni di notifica, remix delle classiche suonerie polifoniche gratis dei vecchi telefonini, ma anche musiche di film classici.

Devo subito precisare che l’applicazione di Zedge è compatibile attualmente solamente con Android e Windows Phone, è presente anche per il “melafonino”, ma non permette di scaricare suonerie per iPhone.

Vediamo il funzionamento di quest’app da smartphone e da PC, per capire come scegliere le musiche che più ti piacciono.

Se hai scaricato l’applicazione, avviala e clicca sull’icona del menu per aprirlo e clicca sulla voce Ringtones, trovi tutto nella barra laterale.

Ora avrai la possibilità di scegliere diversi gruppi di suonerie, nel caso ti interessano quelle scelte dallo staff di Zedge, potrai recarti sulla voce Featured, mentre se ti interessano quelle che sono in voga in questo momento, basta cliccare sulla voce Popular, se vuoi vedere le ultime inserite, quelle più nuove, basterà cliccare su Recent e troverai una valanga di suonerie da scaricare.

Se invece vuoi fare una selezione manuale, basterà cliccare sulla scheda Categories e scegliere il genere che più preferisci.

Una volta che hai individuato la suoneria che più ti piace, puoi cliccare su Play per avere un assaggio del brano, oppure cliccare sul pulsante con la freccia per effettuare il download.

Potrai decidere se utilizzare il brano come suoneria tramite la voce Ringtone, utilizzarla per un contatto specifico selezionando Contact, utilizzarla come notifica cliccando la voce Notification oppure come suoneria della sveglia selezionando la voce Alarm.

Ovviamente per le notifiche non ti consiglio di utilizzare suonerie cellulari, ma di andare nella sezione dedicati ai toni notifica che sono presenti nel menu laterale, sotto la voce di Notifications.

Vorresti scaricare le suonerie dal tuo PC? Segui la procedura qui sotto.

Collegati al sito di ufficiale di Zedge. Seleziona successivamente la scheda denominata Ringtones che si trova in alto a sinistra nella pagina che si aprirà. Ora avrai davanti un vasto elenco di suonerie disponibili che sono elencate per categoria, per popolarità o anche in base alla data di aggiunta all’interno di questo archivio. Nel caso in cui hai in mente una particolare suoneria e conosci già il nome, potrai digitarlo all’interno della barra di ricerca che troverai in bella vista nella parte alta della pagina del sito. Trovata la suoneria che più ti piace potrai ascoltarne una preview premendo semplicemente sul tasto con scritto Play; se è quella che stai cercando potrai scaricarla sul PC premendo sui pulsanti con scritto Get Ringtone e successivamente Download.

Dovrai semplicemente spostare la suoneria sul tuo smartphone Android e impostarla, mentre se hai un iPhone la procedura è più complessa, visto che dovrai convertire il file in formato AAC, cambiare l’estensione in M4R e poi sincronizzarle con il tuo iDevice.

Audiko

Vuoi qualcosa di più specifico rispetto a Zedge? Qualcosa che tratti solo suonerie? Ecco a te Audiko.

In questo caso Audiko è disponibile per tutte le piattaforme, Android, iPhone e online.

Ti mostrerò ora come funziona Audiko, per darti una mano la prima volta che approderai sulla piattaforma.

Anche qui troverai la sezione dedicata alla ricerca, la quale ti permetterà di trovare il brano che più ti compiace e ascoltarlo, cliccando sul tasto Play o aggiungerla ai preferiti, per poterla poi scaricare.

Nel caso effettuassi il tuo primo download, ti verrà richiesto un accesso tramite social, come Facebook per esempio.

Ti puoi anche divertire a cercare nella voce Raccolte, tutte le suonerie per cellulari che più ti attraggono, senza cercarla così direttamente.

Una volta che hai deciso che canzone scaricare, potrai impostarla manualmente come suoneria.

Se hai un dispositivo Android, ti basterà selezionare una delle voci che compariranno su schermo, come: suoneria di default, suoneri per i messaggi, suoneria per la sveglia o suoneria per un singolo contatto. Mentre se hai un iPhone, dovrai seguire la procedura che ti ho accennato prima quando ti ho parlato di Zedge.

Nel caso volessi utilizzare Audiko da PC, ovviamente dovrai recarti sul sito ufficiale, dove troverai una barra di ricerca in alto, qui potrai scrivere la suoneria che cerchi ed attendere il risultato.

Altrimenti potrai tranquillamente scegliere fra i diversi brani, divisi per genere o per artista.

Con Audiko, puoi creare la tua suoneria lo sapevi?

Sempre da PC, potrai cliccare sul pulsante Upload che ti permetterà di selezionare il brano che hai sul tuo computer da trasformare in suoneria.

Dovrai utilizzare degli indicatori che ti permetteranno di ritagliare il pezzo di audio, che vorrai come suoneria, ed infine premere sul pulsante Create ringtone e scarica il file audio.

Una procedura molto simile a quella che ti ho mostrato, potrai ripeterla sul tuo smartphone Android.

MyTinyPhone

MyTinyPhone è un’applicazione per smartphone Android non completissima, come Zedge e Audiko, tuttavia si difende bene, visto che ti da la possibilità di scaricare anche immagini e giochi gratis.

Potrai sfogliare tutte le suonerie presenti in MyTinyPhone pigiando sull’ormai classico tastino a forma di hamburger, che si trova in alto a sinistra del tuo schermo.

Seleziona la voce Suonerie e ora potrai vedere tutti gli audio che sono disponibili per il download suddivisi per categorie: popolari, recenti e categoria di appartenenza.

Una volta trovata la suoneria che ti interessa, puoi ascoltarla tramite il tasto Play oppure effettuare il download tramite il tasto Scarica.

Una volta scaricata la canzone puoi impostarla come suoneria, premendo sul pulsante Imposta, dove troverai le varie voci fra cui: suoneria standard, suoneria per contatti oppure suoneria per notifiche o anche allarme sveglia.

MP3Cut (sito web)

Se invece ti piacerebbe creare una suoneria, da un brano che hai già a disposizione sul PC, la soluzione ideale da utilizzare è MP3Cut. Non è altro che un sito web, che permette di creare la tua suoneria, tagliando il brano dove vuoi, tutto in maniera completamente gratuita.

Basta andare sulla pagina del sito MP3Cut e clicca sul tasto Apri file così da selezionare il brano che hai sul tuo PC. Una volta comparso il grafico utilizza i due indicatori per scegliere il punto di inizio e di fine della canzone, che vorresti utilizzare come suoneria.

Ora devi solo scegliere il formato in cui vuoi salvare il brano, in MP3 o in M43 per suoneria iPhone, infine dovrai recarti sui pulsanti in basso, dove troverai il tasto Taglia, cliccalo e subito dopo clicca sul tasto Download, per scaricare la suoneria appena creata.