Molti di noi al giorno d’oggi hanno diversi problemi con la propria linea telefonica; se le problematiche persistono, la situazione potrebbe portarci anche a chiamare il nostro operatore telefonico. A tal proposito, oggi vedremo come parlare operatore 3: vi spiegheremo che tipologia di sequenza dovrete eseguire per poter parlare con una persona fisica e non la classica voce automatica.

Abbiamo già visto qualche tempo fa, come parlare con un operatore TIM e moltissimi ci avete chiesto come è possibile utilizzare un metodo similare e perfettamente funzionante anche con altri operatori.

Oggi sarà la giornata dedicata all’operatore Tre, ed infatti come potrete immaginare dovremo eseguire una combinazione per evitare le classiche risposte automatiche, quando chiamate il numero clienti Tre.

Vedremo infatti quest’oggi tutte le possibili soluzioni che ci permetteranno di parlare con operatore 3 anche perché ultimamente è diventato davvero molto difficile riuscire a parlare con un operatore 3 visto le diverse opzioni che sono state inserite per arrivare al numero per parlare con un operatore 3.

Parlare con un operatore è tradizionalmente difficile poiché, altrimenti, moltissime persone avrebbero la possibilità di chiamare l’assistenza di Tre, e quindi questi operatori dovrebbero gestire una mole di telefonate troppo alta e non potrebbero aiutare tutti gli utenti; ecco perché è stata inserita la possibilità di avere a disposizione una voce automatica con cui poter risolvere i problemi più generali, come per esempio abbiamo visto con la guida dedicata al credito residuo Tre.

COME CHIAMARE OPERATORE 3

Tuttavia se abbiamo la vera esigenza di parlare con una persona fisica (non è molto semplice), ci vuole proprio una guida per riuscire nell’intento, e appunto per questo vediamo come fare all’interno di questo articolo.

La prima soluzione, che potremmo presentare come quella più ardua, è quella di parlare con un operatore Tre chiamando il numero assistenza tre che altro non è il 133 (infatti dovete sapere che non esiste nessun numero verde Tre da poter chiamare), per poi seguire questi passaggi:

Una volta effettuata la chiamata al numero servizio clienti 3 ovvero il famoso 133, dovremmo seguire questa sequenza ovvero: 3, 3, 2 ed infine 2 oppure provate quest’altra sequenza 2 – 2 – 1 – 9, se non funziona neanche questa, provate ad utilizzare quest’ultima 3-3-1-9, visto che cambiando in continuazione.

oppure provate quest’altra sequenza se non funziona neanche questa, provate ad utilizzare quest’ultima Prima di procedere dobbiamo anche ricordare che questa guida potrebbe essere valida oggi, ma domani non più, visto che gli operatori cambiano molto spesso tale numerazione, ma noi cercheremo di aggiornarla sempre.

Non abbiamo finito con la procedura in precedenza, infatti una volta eseguita la sequenza, bisognerà scegliere lo smartphone che abbiamo e poi confermare con il tasto 4 ed infine # per avviare la chiamata con l’assistenza.

Questa è la sequenza magica da seguire per poter parare con un operatore Tre, di certo non è semplice come detto prima, dato che cambiano ed aggiornano molto spesso questa combinazione.

ALTRI METODI PER PARLARE CON OPERATORE TRE

Vedremo ora altre soluzioni che ci permetteranno di scoprire come contattare operatore 3 in altri modi oltre alla classica telefonata al numero clienti 3, che ci darà la possibilità di parlare con un operatore 3 vediamo quali sono.

Un’altra soluzione è quella di contattare un operatore direttamente dalla pagina Facebook di Tre: come anche per altri operatori, le pagine sui social sono diventate un modo per avere un contatto diretto con tali operatori.

Da non dimenticare che possiamo chiedere assistenza alla Tre anche via Twitter, infatti anche da qui potremmo avere una risposta rapida a tutti i nostri problemi, senza spendere tempo a trovare la combinazione giusta che vi abbiamo enunciato in precedenza per poter parlare con un operatore via telefono.

Diciamo che queste sono le tecniche migliori per poter avere assistenza dalla Tre. Parlerete certamente con un essere umano e quindi potrete risolvere il vostro problema, che molto spesso con la voce automatica non è possibile fare, poiché gli ostacoli potrebbero essere ben specifici e le relative soluzioni possono non essere inserite all’interno della programmazione della voce robotica.

Abbiamo visto anche come ormai la tecnologia avanza e i social diventano sempre più un sistema rapido per contattare non solo i nostri amici, ma anche i diversi enti: in questo caso potrete riuscire a colloquiare con la Tre senza grossi problemi e sopratutto con una rapidità davvero interessante e soprattutto efficiente.

Diventa sempre più difficile scoprire il numero per parlare con operatore 3 ma cercheremo di aggiornare sempre la guida con le numerazioni che cambieranno di volta in volta, così non avrete problemi per riuscire a contattare Tre per risolvere i vostri problemi

Come sempre, fateci sapere se siete riusciti nell’intento o se avete avuto delle problematiche nel seguire la nostra guida, ed appena avremo possibilità risponderemo a tutti i commenti.