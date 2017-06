Come effettuare la ricerca dei canali sul digitale terrestre

Stai avendo problemi nel trovare i canali sul tuo televisore o tramite il tuo decoder? Sicuramente avrai pensato che, dopo gli ultimi cambi di frequenze digitale terrestre, ti toccherà fare una nuova risintonizzazione dei canali. Non preoccuparti. Grazie a questa guida, ti aiuterò a sintonizzare i canali del digitale terrestre manualmente.

Ti avverto fin da subito che sintonizzare i canali del digitale terrestre è semplicissimo. Non c’è alcun rischio di errore, ma, se hai ancora qualche dubbio su come farla e soprattutto, perché farla, questa breve guida fa al caso tuo.

La prima cosa che ti consiglio di fare è: prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno e fai tutto con calma.

Mettiti davanti alla tua TV e segui le indicazioni che ti fornisco, passo dopo passo, così non potrai assolutamente sbagliare.

Una cosa molto importante: ci sono due metodi per poter sintonizzare i canali del digitale terrestre. Puoi farlo manualmente o in maniera automatica: le due alternative ormai sono presenti su qualsiasi decoder che sulle TV.

Sintonizzazione manuale frequenze canali digitale terrestre

Come ti ho già detto, apprendere la procedura per sintonizzare i canali del digitale terrestre manualmente è estremamente semplice.

Prima di procedere, però, dovrai conoscere con precisione le frequenze dei canali che vorrai vedere sul tuo televisore. Non sai dove trovarle?

Nessun problema. Ti basta collegarti ai siti ufficiali delle emittenti che ti interessano e lì troverai una sezione dedicata alle frequenze e alla copertura sul territorio; questo è tutto quello di cui hai bisogno per inserire i canali nella programmazione.

Guarda, ti mostro come si fa. Se sei alla ricerca dei canali RAI, non devi fare altro che collegarti al sito Internet chiamato RAIWay (clicca qui): da qui puoi leggere le frequenze di tutti i canali RAI in ogni città, in modo semplice e veloce.

Vuoi conoscere le frequenze di Mediaset? Niente di più facile. Per conoscere come rintracciare i canali Mediaset, devi collegarti al sito ufficiale Mediaset (clicca qui) e qui puoi leggere, proprio come accade con la RAI, tutte le frequenze che ti interessano, compreso anche Mediaset Premium.

Se invece sei alla ricerca di uno specifico canale, puoi aiutarti facendo una ricerca su Google, inserendo nell’apposita barra il nome del canale e tra i primi risultati sicuramente spiccherà la frequenza che ti interessa.

In realtà, c’è anche un altro strumento molto potente: il sito dell’Italia in Digitale che puoi vedere qui. Si tratta di un progetto non ufficiale ma solo con uno scopo dimostrativo.

Nonostante questo, la sua struttura ed il funzionamento sono alla portata di tutti ed in poco tempo puoi trovare l’elenco canali digitale terrestre con tutte le frequenze.

Bene. Ora che hai recuperato tutte le frequenze di cui hai bisogno, puoi finalmente iniziare la sintonizzazione, che sia sulla tua TV o tramite il tuo Decoder.

Ecco il procedimento da seguire per effettuare la ricerca di canali sul digitale terrestre:

Per prima cosa devi premere il tasto Menù del tuo telecomando (bada che sia quello inerente al Digitale Terrestre, incluso già nella TV oppure che funziona attraverso un decoder esterno). Ora cerca la voce Configurazione e poi vai su Sintonizzazione manuale. Qui devi selezionare la frequenza preferita che hai trovato sui siti di cui abbiamo parlato prima, specializzati nella ricerca di canali di tuo interesse. Ora premi OK. Aspetta qualche minuto ed il procedimento sarà completato. Ora puoi vedere i canali che volevi e probabilmente anche molti altri che prima non erano presenti nell’elenco dei canali visibili.

Con questo procedimento puoi effettuare una ricerca delle trasmissioni visibili sul Digitale Terrestre. Nello sfortunato caso in cui il procedimento, dopo svariati tentativi, non è andato a buon fine, potrebbe essere dovuto allo scarso segnale che l’antenna riesce a captare (questo è dovuto anche alla località in cui utilizzi il televisore).

Prima di disperarti, ti consiglio vivamente di procedere anche con il secondo metodo che ti mostrerò fra poco: si tratta della sintonizzazione automatica delle frequenze del digitale terrestre.

Sintonizzazione automatica frequenze digitale terrestre

Ora ti parlo della procedura automatica. È davvero molto efficiente e ti permette sintonizzare automaticamente i canali del digitale terrestre.

Proprio come ti ho spiegato per la sintonizzazione manuale, devi accendere la TV (oppure il decoder esterno), dopo di che, cerca sul telecomando la voce Menu o delle Impostazioni.

Premuto il pulsante, ti ritroverai nella sezione dedicata alla configurazione del dispositivo: da qui puoi accedere alla categoria Impostazioni generali e da lì, trovare la voce Scansione Automatica dei canali.

Adesso devi cliccare e avviare la scansione. Nel giro di qualche minuto la procedura sarà completata ed troverà tutti i canali disponibili.

Si tratta di una procedura standard. Bada bene che le voci di cui ho parlato cambiano da decoder a decoder, e di conseguenza, da TV a TV, quindi cerca di adattare i suggerimenti che ti ho fornito al modello che hai.

Problemi con la sintonizzazione? Ecco cosa puoi fare

Potrebbe esserci qualche problema durante la procedura per sintonizzare i canali del digitale terrestre, soprattutto nel caso in cui dopo aver effettuato entrambi i procedimenti, i canali che ti interessano non si vedono.

Questo potrebbe essere dovuto ad un problema all’impianto o a qualche malfunzionamento dell’antenna, anche momentanea.

Proprio per questo, il consiglio che ti do è di riprovare dopo qualche ora o, se necessario, il giorno dopo.

Qualora il problema persistesse nonostante i tuoi vicini riescano a vedere dei canali che invece a te non appaiono, puoi rivolgerti ad un esperto, il quale, in poco tempo controllerà il funzionamento dell’antenna TV e ti spiegherà quale è il problema.

Nel caso in cui le indicazioni che ti ho fornito non funzionano in nessun modo e non ti permettono di trovare i canali che ti interessano, puoi andare sul sito del produttore della tua TV oppure del tuo decoder DTT.

Se invece vuoi provare a vedere i canali RAI e Mediaset in streaming direttamente dal tuo PC o dal tuo smartphone, dai un’occhiata a questi articoli.