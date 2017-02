Ci sono diversi errori che possiamo incontrare nell’utilizzo del nostro device Android, tuttavia noi abbiamo cercato di riuscire a trovare sempre le migliori soluzioni ed oggi ci concentreremo proprio su un errore che in molti conosceranno, ovvero quello dedicato all’avviso errore fotocamera su Android.

Prima di addentrarci nell’argomento e vedere effettivamente come risolvere questo fastidioso problema è giusto ricordarvi che abbiamo già visto come liberare RAM su Android e soprattutto come risolvere il problema dello spazio insufficiente sul dispositivo, due problemi che una volta risolti, vi aiuteranno ad avere una migliore gestione del vostro device.

Detto questo, in molti ad oggi utilizzano la fotocamera sul proprio smartphone o tablet, tuttavia dopo qualche aggiornamento ad un software più aggiornato, è possibile che vi siano dei problemi in quest’ultimo, quindi potrete riscontrare proprio l’avviso errore fotocamera su Android.

Questo errore non ci permetterà di effettuare foto, credo diversi disagi, sopratutto se dobbiamo immortalare immediatamente un soggetto.

COME RISOLVERE QUESTO PROBLEMA?

Vediamo ora come possiamo giungere alla risoluzione di questo problema, che in molti hanno riscontrato su device Samsung, tuttavia è giusto dire che altri prodotti non sono esenti da questo problema.

Abbiamo tre metodi per poter risolvere errore fotocamera su Android, di cui il terzo è da utilizzare proprio se il problema persiste e non hanno funzionato gli altri e due, che sono i primi da provare.

Il primo metodo è quello più efficace e sopratutto quello che possiamo anche definire il più rapido, visto che dovremmo solamente riavviare il device, qualunque esso sia, dopo il riavvio non dovremmo avere più nessuna tipologia di problema per un certo periodo di tempo. Il secondo metodo è più drastico, ma certamente risolverà il problema, nel caso in cui avete effettuato un aggiornamento e sopratutto, se il primo metodo non ha funzionato, si tratta di effettuare un ripristino ai dati di fabbrica, il che vuol dire formattare il telefono, perderete tutti i dati, ma questa dovrebbe essere una delle risoluzioni definitive nel caso il problema sia a livello software. Ultima soluzione che è quella definitiva, il problema potrebbe essere a livello hardware quindi ci sia un vero e proprio malfunzionamento della fotocamera, quindi dovrete mandare il vostro device in assistenza, qui di certo risolveranno il problema, sostituendo il pezzo difettoso.

CONCLUSIONI

Sappiamo che questo problema è davvero fastidioso come quello che abbiamo visto dovuto al problema analisi del pacchetto Android, tutti errori che con un po’ di pazienza e con i giusti metodi si possono risolvere in pochi passaggi.

Anche voi avete riscontrato questi problemi e come li avete risolti? Con i nostri aiuti oppure avete utilizzato qualche altro metodo? Se è così potrete farcelo sapere nei commenti, così che potremmo aggiungerli al nostro articolo dedicato.

Se invece non avete capito qualcosa o avete qualche problema con la nostra guida, potrete farcelo sempre sapere nel box qui sotto, così che appena potremmo, risponderemo ad ogni vostro quesito.