Hai da poco comprato un Mac e stai ancora cercando di capire come funziona il sistema operativo? Vorresti fotografare schermo Mac e sapere come fare uno screenshot Mac ? In questa guida ti mostrerò tutti i metodi possibili per catturare un’istantanea dello schermo. Fidati, sarà molto semplice!

Sicuramente, in precedenza avrai già utilizzato un PC Windows o, perlomeno, conoscerai il suo funzionamento. Quindi sai bene che per catturare lo schermo basta premere il tasto Print Screen: quello che si trova in alto a destra sulla tastiera ed il gioco è fatto; purtroppo su Mac non è così semplice.

Nelle prossime righe ti mostrerò due modi differenti per scoprire come scattare un’istantanea sul Mac.

Il primo metodo funziona tramite le impostazioni già presenti nel sistema operativo di Apple, mentre il secondo percorso ti permetterà di farlo scaricando un programma di terze parti.

Quale è la migliore soluzione? Sarai tu a dirmelo.

Come fare lo screen sul Mac

Per scattare la foto allo schermo su Mac, ti basta eseguire una combinazioni di tasti che ti permette di salvare il file immagine di ciò che vedi sullo schermo in tempo reale.

L’operazione da fare è davvero elementare: ecco cosa dovrai fare.

Per fotografare lo schermo, ti basta premere contemporaneamente cmd+shift+3. Con questa combinazione, in un batter d’occhio, (se hai premuto i tasti correttamente), sentirai il tipico clic di una fotocamera che ha appena scattato un’istantanea.

Dopo questo simpatico effetto sonoro, troverai pronta per essere utilizzata, l’immagine del tuo schermo sulla Scrivania del Mac.

Devo ricordati che il file in cui viene salvata l’immagine sarà in PNG: se non lo sapessi, devo informarti che si tratta di un formato d’alta qualità e quindi non devi preoccuparti se la tua foto “pesa” più di qualche MB.

E se volessi catturare solo una porzione di schermo? Anche questo è molto facile.

Ti basta utilizzare un’altra shortcut (scorciatoia), diversa da quella che ti ho mostrato prima per fare lo screenshot Mac completo del desktop. Molto spesso, per evitare dei fastidiosi ritagli di immagini in seguito, è molto più comodo fare uno screen di una determinata porzione dello schermo ed ecco come fare.

La combinazione dei tasti da premere è questa: cmd+shift+4.

Attenzione però: quando premerai questi tasti, assicurati di aver selezionato con il mouse la parte di schermo che vuoi trasformare in un’immagine, altrimenti non avrai il risultato sperato.

Ma non finisce qui. Sai che puoi effettuare anche lo screenshot Mac di un’applicazione? Fidati. Si tratta di una funzione utilissima, ed ora ti dico come puoi farlo.

La combinazione di tasti è la stessa di prima, ovvero cmd+shift+4, ma, diversamente dall’ultimo caso, questa volta non devi scegliere una parte dello schermo con il mouse, ma devi premere la barra spaziatrice sulla tastiera del Mac.

Questo metodo funziona anche nel caso tu volessi scattare un’istantanea dell’immagine del Dock oppure della barra del menù che si trova nella parte alta dello schermo. Niente di più semplice, no?

Qualora tu non sia molto pratico con le combinazioni di tasti e scorciatoie, non preoccuparti: esiste un altro modo per fare uno screen Mac, ovvero tramite i comandi del Tool istantanea che si trova nella barra del menu.

Per prima cosa, devi cercare l’app chiamata Istantanea su Spotlight, oppure andando nell’icona che si trova nella cartella “Altro” del Launchpad.

Una volta che avviata Istantanea, premi sulla voce Scatto che si trova in alto a sinistra dello schermo, e qui puoi scegliere tra diverse possibilità: Selezione, Finestra, Schermo oppure Schermo con Timer.

Proprio come con la combinazione di tasti, se hai eseguito tutto come ti ho detto, sentirai il clic della fotografia scattata, il quale indica che tutto è andato alla perfezione.

Fotografare Desktop Mac con Skitch

Se né le scorciatoie da tastiera e nemmeno Istantanea fanno al caso tuo, non preoccuparti: c’è un’altra soluzione.

Che ne dici di un programma che ti permette una cattura schermo Mac e allo stesso tempo di modificare a piacimento l’immagine che hai scattato?

Tutto questo è possibile grazie ad una semplice applicazione chiamata Skitch. Non hai mai sentito nominare questo programma? Se la risposta è no, non preoccuparti. Ora ti spiego come funziona.

Per prima cosa, devi sapere che si tratta di una straordinaria applicazione creata dal team di Evernote, un’altra famosa applicazione utilizzata da milioni di utenti per prendere appunti quotidianamente.

Per realizzare foto realizzare foto schermo Mac con Skitch con questo programma, ti basta cliccare qui per far partire il download del programma.

Una volta che hai terminato il download, avviata e terminata l’installazione, fai partire il programma.

A questo punto, premi la seguente combinazione di tasti: Cmd+Shift+5 sulla tastiera del Mac e seleziona la parte di schermo che vuoi fotografare.

Se invece vuoi effettuare un” print screen Mac ” di tutta la scrivania e non di una singola porzione di schermo, ti basta premere questi tasti insieme: Cmd+Shift+6.

Se proprio non vuoi saperne di fastidiose scorciatoie e complesse combinazioni di tasti, non disperare; puoi utilizzare una particolare opzione all’interno di Skitch chiamata Istantanea schermo e poi scegliere con il mouse l’area di cui vuoi scattare una foto.

Questo metodo è valido anche per catturare istantaneamente tutto lo schermo: devi solo cliccare sulla freccia accanto alla voce Istantanea schermo e lì, nel menù troverai un’altra opzione Schermo intero che fa al caso tuo.

Le potenzialità si Skitch non si fermano qui: dopo aver effettuato il tuo screenshot Mac, infatti, potrai personalizzarla liberamente grazie ad un potente editor di immagine, con cui puoi mettere in evidenza alcune aree, oppure inserire frecce o forme geometriche o inserire del testo per migliorare il tuo scatto.

Basterà ora salvare il tuo screenshot e il gioco è fatto.

Questi sono i migliori metodi per imparare come fare screen su Mac, ora tocca a te scegliere il metodo che più ti piace e risulta semplice.