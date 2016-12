Sky è una delle principali compagnie mondiali riguardanti la trasmissione di canali via satellite, ed anche in Italia il servizio offerto è molto interessante e in costante sviluppo ormai da molti anni a questa parte; gli strumenti necessari per ricevere i canali satellitari sono il decoder, il telecomando e l’antenna preposta per ricevere tali canali; succede che però ci possano essere diversi problemi relativi alla strumentazione, come ad esempio un problema che affligge molti utenti ovvero il telecomando Sky non funziona.

Sul nostro sito abbiamo avuto a che fare diverse volte con l’azienda dedicata alla PayTV in Italia, infatti abbiamo visto i migliori metodi per guardare il Gran Premio F1, tramite le apposite app dedicate fra cui Sky Go per Android, ma anche molto altro.

In questo articolo vedremo quali sono i principali problemi che affliggono il telecomando Sky e come è possibile risolvere questi piccoli imprevisti che possono essere molto fastidiosi per un utente che decide di usufruire di questo servizio a pagamento.

Sky offre una grande gamma di offerte per gli utenti in base al servizio e ai canali che vogliono visionare, dipendentemente dai gusti del cliente e in base al pacchetto selezionato ci sono diversi decoder/telecomandi Sky utilizzati.

Purtroppo i problemi del telecomando Sky affliggono tutte le combinazioni decoder/telecomandi che sono in vendita, e adesso vediamo quali sono quelle proposte offerte dalla PayTV:

Telecomando Skybox SD, la versione base.

Telecomando Skybox HD, con pulsante TV e SKY quasi del tutto trasparenti che hanno sotto un LED e che può essere utilizzato sia per i decoder HD che quelli SD, ovviamente programmato in precedenza.

Telecomando MySky SD, il quale è completamente grigio ed è compatibile con Sybox SD,HD, MySky SD e HD.

Telecomando MySky HD, con telecomando tutto nero e gestisce sia MySky SD che HD.

Il problema del telecomando Sky non funzionante è stato lamentato da un gran numero di utenti su tutto il web, dove la problematica comune a tutti è che ad un certo punto non funziona più il dispositivo per cambiare canale, aumentare o abbassare il volume, e dove gli unici tasti funzionanti sono quelli con scritto “SKY” oppure “Tv”, mentre tutto il resto non è funzionante.

Dopo accurate ricerche, è possibile risolvere questo guasto del telecomando Sky in diversi modi, e sembra che la causa sia dovuta al fatto che al momento della produzione di telecomando/decoder, vengano messi all’interno della stessa scatola due elementi che non sono della stessa serie, e di conseguenza ci sono problemi di questo genere.

Vediamo come risolvere definitivamente tutti i problemi del telecomando Sky con tutti i decoder che presentano questo guasto, con delle piccole e semplici procedure che andremo ad elencarvi, così che non avrete più problematiche per programmare telecomando Sky visto questi semplici passaggi.

Configura telecomando sky

Il primo metodo per configurare telecomando Sky con tv consiste nell’applicazione di nastro adesivo isolante sul decoder, proprio affianco sulla zona dove ci sono le tre spie per rete, posta e telecomando e dove c’è una specie di cerchio; nascondendo questo segno con il nastro isolante ora il telecomando Sky funziona perfettamente. L’altro metodo consiste nella riprogrammazione del telecomando (ed è stato testato unicamente sul telecomando Skybox HD); per riprogrammare il telecomando basta solo:

1. Premere il tasto TV.

2. Premere contemporaneamente il tasto OK insieme al tasto “i“.

3. A questo punto ci sarà un doppio lampeggio del tasto TV.

4. Inserite il codice decoder (li trovate qui sotto).

5. Premete il tasto OK per confermare e ci saranno altri due lampeggi del tasto TV.

6. Premete il tasto SKY.

Codici telecomando Sky

Per imparare come programmare Telecomando Sky sappiamo che non esiste un solo codice telecomando Sky per poterlo ripristinare, ecco perché faremo una breve lista che potrebbe esservi di aiuto in questo caso.

0/1= Sky SD

1/2= Sky HD

1= My Sky SD

2= My Sky HD

3= MySky/My Sky HD

Questo è quanto, sappiamo che il tutto può sembrare leggermente banale, ma tuttavia moltissimi utenti lamentano di questa problematica che abbiamo appena affrontato e siamo sicuri che questo particolare articolo vi sarà molto di aiuto sopratutto per chi non ha mai provato a configurare telecomando Sky e quindi vuole una guida pratica all’utilizzo.

SOSTITUIRE TELECOMANDO SKY NON FUNZIONANTE

A quanto pare Sky ha messo a disposizione sul suo sito ufficiale alcune delucidazioni, che vi permetteranno di sostituire il telecomando di Sky non funzionante.

Infatti nel caso in cui la programmazione telecomando Sky non funziona possiamo utilizzare un altra carta, infatti basterà contattare l’assistenza clienti, direttamente dal sito ufficiale, sarà possibile colloquiare con lo staff, grazie all’email o la semplice chat, spiegare il problema e nel caso in cui non fosse risolvibile, potremmo sostituirlo allo Sky Center più vicino a casa nostra.

Oppure provare a chiamare uno dei tanti numeri verdi sky per sapere effettivamente come fare per sostituire il nostro telecomando Sky nel caso in cui la nostra guida per “programma telecomando sky” non è andata a buon fine.

Vi lasciamo un piccolo elenco dedicato ai numeri verdi Sky:

Per poter parlare con un risponditore automatico, dovrete utilizzare questo numero: 800980980

Nel caso in cui vorrete parlare con un operatore, purtroppo il numero da chiamare è a pagamento e sarà questo: 199100400

Di certo una novità davvero interessante, che potrebbe essere utile a moltissimi di voi.

Attualmente queste sono le soluzioni funzionanti e che ci permetteranno di effettuare una configurazione telecomando Sky perfetta grazie ai codici Sky per rimediare al problema del telecomando Sky non funzionante; alcune volte potrebbe anche essere un’problema dedicato al decoder, vedremo se esiste un modo pratico e funzionale per fare un reset decoder Sky, se sarà possibile troverete la guida nelle nostre pagine. Per qualsiasi evenienza noi di Tecnoyouth siamo sempre a vostra disposizione e potete contattarci scrivendo un commento sotto questo articolo. Buon lavoro!