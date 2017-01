Sei alla ricerca di un nuovo monitor e non sai quale scegliere? Oggi, in questo articolo, ti mostrerò quali sono le possibilità che puoi scegliere, in base alle caratteristiche di cui sei alla ricerca, ma soprattutto, rispetto al prezzo. Iniziamo subito dal presupposto che è davvero difficile, se non impossibile, trovare il miglior monitor pc che possa mettere d’accordo tutti.

Ognuno di noi ha esigenze diverse per il PC, e l’utilizzo che ne facciamo, varia da persona a persona:c’è chi lo utilizza per molte ore al giorno, ed a tal proposito, le nuove tecnologie ci permetteranno di proteggere i nostri occhi e farli affaticare di meno; grazie alle migliorie ed alle innovazioni, potrete andare a casa o giocare senza incorrere in mal di testa o occhi rossi.

Prima di vedere quale monitor PC comprare, è giusto fare un breve riassunto riguardo le specifiche tecniche ed i vari modelli di monitor attualmente disponibili sul mercato.

SCHERMO PC: MODELLI E CARATTERISTICHE

Cominciamo immediatamente a fare i dovuti distingui fra i vari monitor per PC presenti in questo momento sul mercato.

TIPO DI PANNELLO

Non tutti i monitor sono uguali, e la prima cosa che li rende differenti, riguarda proprio il pannello che montano: possono essere o TN oppure IPS; scopriamo quali sono le differenze tra questi due modelli.

Pannello TN (Twisted – Nematic): si tratta di un buon pannello, che presenta, come punto di forza, l’ottimo rapporto qualità/prezzo; inoltre, ha degli ottimi tempi di risposta (fino a 1 ms), ed infine, sono quelli più indicati per chi vuole giocare.

Pannello IPS (In Plane Switching): con questo modello, abbiamo dei tempi di risposta molto più alti rispetto ai pannelli TN; questa tecnologia viene utilizzata sui monitor dedicati soprattutto alla multimedialità, grazie all’ottimo rendimento dei colori.

DIMENSIONI E RISOLUZIONE

Nei monitor per PC, non dovrai prendere come unico metro di paragone la grandezza, o meglio i pollici del display; infatti, dovrai andare alla ricerca anche un’ottima risoluzione: quanto è più alta quest’ultima, tanto più avrai delle immagini nitide, eliminando del tutto la possibilità di poter vedere ad occhio nudo i pixel.

MONITOR FULL HD: i modelli con questa caratteristica dispongono di una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel. Si tratta di una soluzione che presenta un ottimo rapporto tra dimensione e risoluzione; questi monitor spaziano da una dimensione massima di 27 pollici, ad una minima di un monitor 21 pollici.

MONITOR 2K: la risoluzione massima supportata da questi display è di 2560 x 1440 pixel; in questo caso, le dimensioni consigliate vanno dai 27 pollici in su.

MONITOR 4K o UltraHD: la risoluzione massima offerta da questi display è la migliore offerta attualmente dal mercato: 3840 x 2160 pixel. Nel caso tu scelga un monitor del genere, assicurati di disporre di un vero PC da gaming, sia per quanto riguarda scheda video, che processore. In questo gruppo di monitor, il mio consiglio, è di prendere uno schermo da almeno 28 pollici.

TEMPO DI RISPOSTA, FRAME RATE E REFRASH RATE E ALTRO

Ora, ti parlerò di altre caratteristiche molto importanti: si tratta di fattori che possono fare la differenza, soprattutto se vuoi trovare il miglior monitor per PC.

TEMPO DI RISPOSTA: si tratta di un dato molto importate da tenere sotto controllo, soprattutto se con il PC volete giocare; per la precisione, questa caratteristica, indica in millisecondi il valore di tempo che impiega il monitor per pc a cambiare colore. Più basso è questo tempo, meglio è.

FRAME RATE: molti conosceranno questa caratteristica con l’abbreviazione FPS: è un valore che indica il numero di fotogrammi renderizzati ogni secondo, dalla scheda video del PC.

REFRESH RATE: indica la quantità massima di fotogrammi che è possibile visualizzare sul monitor in un secondo; in questo caso, più il valore è basso, e meglio sarà.

DISPLAY LUCIDO E OPACO: la differenza fra questi due tipi di display è sostanziale ed è importante tenerla a mente: nel caso degli schermi lucidi, avrai a disposizione colori molto più vividi, ma allo stesso tempo dei riflessi maggiori, che possono dare fastidio; con gli schermi opachi, invece, eviterai i riflessi, perdendo qualche punto, però, con i colori.

ASPECT RATIO: si tratta di un valore venuto alla ribalta nello scorso anno, con l’avvento dei monitor 21:9; in realtà, esisteva già in passato, ed era presente nell’ambito della vendita di monitor 4:3 e 16:9. In poche parole, si tratta del rapporto tra la larghezza e l’altezza del monitor.

MIGLIOR MONITOR PC: QUALE MONITOR COMPRARE?

Ti ho elencato, in breve, quali sono le caratteristiche e le informazioni di base che devi tenere in conto, prima di acquistare un nuovo monitor. Ovviamente, il mio consiglio è semplice: fissa bene in mente l’utilizzo che devi fare del monitor, e scegli con cura.

Detto questo, ecco a te una lista di schermi PC sempre aggiornata, con i migliori prezzi sul sito Amazon e soprattutto, diviso in base alla dimensione schermo. Iniziamo!

Migliori monitor 22 pollici

Chi sceglie un monitor da 22 pollici, di solito sta andando alla ricerca di un ottimo compromesso tra prestazioni, design e soprattutto prezzo; si tratta di un’ottima scelta chi ha un budget limitato, e di solito è la migliore soluzione da prendere in considerazione.

BENQ GW2270H

Si tratta di uno dei monitor PC più venduti su Amazon: il suo punto forte, come già detto in precedenza, è l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni; inoltre, si tratta di un monitor PC FullHD con tempi di risposta di soli 5 ms. L’unico difetto, è riscontrabile nel fatto che manca lo speaker audio integrato.

Se cerchi un’ alternativa dai un’occhiata anche all’ottimo monitor: Samsung 22F350H

Altrimenti puoi trovare tutti i migliori monitor da 22 pollici a QUESTO LINK su Amazon.it.

Migliori monitor 23 pollici

Questo gruppo di display, non è molto differente dal precedente; comunque, con questa serie, ci addentriamo nel mercato con il numero di richieste più alto: gli schermi da 23 pollici e gli schermi da 24 pollici sono quelli più acquistati dal grande pubblico.

Asus VX238H

ASUS è conosciutissima nel settore PC e continua a produrre ottimi schermi per PC; in questo particolare caso, vedremo l’Asus VX238H, un monitor che spicca, soprattutto perché, è tra i più economici in questa gamma; abbiamo a disposizione un ottimo pannello TN con risoluzione FullHD, 2 ingressi HDMI e un’uscita audio.

HP 24er

Ecco un altro monitor da 23 pollici, questa volta realizzato da HP, che ha lavorato molto sul design. Si tratta di un monitor con risoluzione FullHD con un pannello IPS; dispone di 1 ingresso HDMI ed 1 VGA, ed inoltre, ha un tempo di risposta di soli 7 ms.

Se questi esempi che ti ho proposto, non rispondono alle tue aspettative, allora, puoi dare un’occhiata ai migliori monitor da 23 pollici direttamente a QUESTO LINK su Amazon.

Migliori monitor 24 pollici

In questa sezione, puoi trovare i migliori schermi per PC da 24 pollici; di solito, questi sono considerati dei display standard per coloro che lavorano molto tempo al PC, o utilizzano la periferica per giocare; che sia per lavoro o per svago, si predilige sempre questa diagonale. I prezzi, con il tempo sono diventati molto competitivi e sono calati in modo tale da andare incontro al grande pubblico; in alcuni casi, grazie allo straordinario calo di prezzo, è stata resa più fattibile la possibilità di collegare due monitor da 24 pollici, al fine di creare una configurazione multimonitor.

Asus VN247H

Si tratta di un monitor ASUS: un monitor da 24 pollici con risoluzione FullHD e con un tempo di risposta pari a 1 ms; acquistando questa soluzione, disporrai di 2 ingressi HDMI ed addirittura, di altoparlanti stereo.

AOC E2460SH

Una buona soluzione potrebbe essere quella di AOC: un monitor da 24 pollici, ed un costo inferiore ai 150€. Con questo display, la risoluzione è FullHD ed il tempo di risposta è solo di 1ms, mentre per quanto riguarda gli ingressi, sono presenti VGA, DVI e HDMI con speaker audio integrati. La frequenza di refresh di 60 Hz.

Se vuoi scoprire altri modelli di monitor 24 pollici, cliccando su QUESTO LINK, trovi i migliori su Amazon.it.

Migliori monitor 25 pollici

I monitor da 25 pollici non sono molto ricercati, tuttavia, alcune case produttrici, hanno iniziato a realizzare alcuni prodotti molto interessanti. In questa sezione, potresti trovare anche un particolare monitor, con rapporto 21:9; questi, sono chiamati UltraWide, e stanno prendendo piede attualmente nel mondo grande mercato dei display.

DELL UltraSharp U2515H

Questo monitor DELL, rappresenta uno dei migliori monitor con diagonale da 25 pollici. Il formato, è wildescreen, ovvero 16:9 e la tecnologia di retroilluminazione è a LED; la risoluzione massima è di 2560 x 1440 pixel. Sono degni di nota gli ottimi colori ed il tempo di risposta di soli 4 ms.

LG 25UM58

Questo LG 25UM58 è un monitor UltraWide, ovvero con rapporto forma di 21:9; inoltre, la risoluzione è 2K, ed il tempo di risposta è di soli 5 ms. Dispone anche di 2 ingressi HDMI; non sono da ignorare, gli ottimi colori ed un angolo visuale impressionante.

Se sei curioso, e cerchi altri monitor da 25 pollici, a QUESTO LINK potrai trovare la migliore selezione su Amazon.it.

Migliori monitor 27 pollici

I monitor da 27 pollici sono i più grandi tra tutti quelli di cui ti ho parlato finora. I costi di questo genere di prodotti, si sono notevolmente abbassati nel tempo; ecco quali sono i migliori monitor da 27 pollici.

Samsung C27F591FD

Si tratta di uno dei migliori monitor in circolazione (con questa diagonale): è curvo, quindi, avrai una sensazione di profondità migliore rispetto ai monitor tradizionali. La risoluzione massima è di 1920 x 1080 pixel, quindi FullHD. Gli ingressi a disposizione sono: 1 HDMI e 1 Display Port, mentre il tempo di risposta è di soli 4 ms.

Questi sono solo alcuni dei meravigliosi schermi di questa dimensione: puoi trovare altri monitor da 27 pollici a QUESTO LINK, sempre su Amazon.it.

QUALE SCHERMO COMPRARE: LA TUA SCELTA QUALE SARÀ?

Sei arrivato alla fine della lunga lista dei miei consigli per l’acquisto di un buon monitor per PC; spero vivamente che tu sia riuscito nell’impresa di trovare il miglior monitor PC per te.

