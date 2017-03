Nokia 3310 2017: tutto quello che non ti è stato detto (e che devi sapere)

Il Nokia 3310 2017 è stato presentato ufficialmente ad MWC 2017. Moltissimi in rete sono rimasti entusiasti del nuovo modello del “telefono indistruttibile”. Io invece no! Vuoi sapere il motivo?

Ho scritto questo articolo per farti capire esattamente il perché io non acquisterò mai un Nokia 3310 2017, e sono certo che queste considerazioni possono interessare anche te.

Sei pronto? Iniziamo!!

Il mio Nokia 3310: Tu ne hai avuto uno?

Che domanda, eh? Io, oggi ho 27 anni e come tutti i ragazzi di una “certa età”, anche io ho avuto il mio fantastico Nokia 3310.

Il primo, inimitabile, telefono cellulare.

La batteria era infinita.

Il suo display, anche se in bianco e nero e piccolissimo, era all’avanguardia.

La sua suoneria, indimenticabile.

E c’era la la tastiera fisica.

Poi c’era lui, Snake. Ho giocato ore e ore a quel gioco, per superare ogni volta il mio record o quello dei miei amici.

Se devo pensare ad un telefono che ha possa essere definito “il telefono”, nella mia infanzia, senza dubbio è stato lui, il mitico Nokia 3310.

E poi, che te lo dico a fare. Sai bene che era indistruttibile.

Non ricordo neanche il numero di voli che ha spiccato. Non si è mai fatto nulla. Volava addirittura la batteria, ma dopo lo schianto, bastava reinserirla e partiva, come se niente fosse, il logo Nokia.

Tutto bello fino a qui, vero?

Nokia 3310 2017 – Video presentazione

Prima di andare avanti, voglio farti vedere una cosa.

Questo è il video di presentazione rilasciato da Nokia per il suo nuovo telefono.

Cosa sembra???? Te lo dico subito!

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche Nokia 3310 2017 a modo mio. Eccole.

Il Nokia 3310 (2017) che non ti aspetti

Il Nokia 3310 ha fatto la storia dei telefoni cellulari, e questo, nessuno lo mette in dubbio.

Per questa ragione, quelli di HMD (l’azienda che detiene i diritti per fabbricare device Nokia) hanno costruito un telefono con delle buone specifiche tecniche…

Se non desideri navigare veloce su Internet…

Se non vuoi fare buone foto…

Se non vuoi avere un gran bel display…

Siamo onesti: stiamo parlando di un cellulare che pesa solo 133 grammi (pesa meno di un iPhone 7). Il processore ha un solo core, il display è monocromatico da 2.4 pollici di diagonale e la batteria è da 1200 mAh. Nessuna memoria.

Nessuna memoria?

Si, esatto. Puoi salvare solo i contatti!

Un telefono di qualche anno fa insomma. Anzi, per essere precisi, di più di qualche anno fa!

Adesso, ci troviamo su un blog di tecnologia, e parlare di questo cellulare mi fa pensare a quando ho iniziato a imparare l’alfabeto alle elementari.

Pensi che stia esagerando, vero?

Se non sei convinto, eccoti le differenze fra il primo 3310 e quello di oggi.

Nokia 3310: Confronto fra il modello originale e quello 2017 (scontro alla pari?)

Le differenze di “epoche” mi hanno portato a mettere a confronto i due terminali.

Guarda bene questa foto.

A prima vista, a livello di design, non vedo grossi miglioramenti: diciamo che si tratta più che altro di un restyling, e questo, può starci.

Per il resto non ci sono evidenti cambiamenti.

Il Nokia 3310 2017 non è pensato per un pubblico giovane

Non ho ancora avuto modo di provarlo, è vero.

Però prima di scrivere questo articolo, ho letto, mi sono documentato e mi sono informato.

Penso che si tratti di un prodotto non innovativo, ma di un prodotto che sa di vecchio, di un prodotto non adatto a questa “era tecnologica”.

È vero: avrà un costo basso, ma il tutto non può essere giustificato da questo motivo.

Dimmi la verità. Tu, oggi, acquisteresti un cellulare che può solo chiamare e mandare messaggi, ma non utilizzare Whatsapp?

Io NO.

Appunto per questo, si tratta di un prodotto che si trova alla punta di un ottimo progetto di marketing avvenuto, direttamente o indirettamente, in questi anni e che vede protagonista il cellulare Nokia.

Ma, c’è un ultimo aspetto da non trascurare.

SNAKE VS SNAKE 2017

Ti ho parlato del Nokia 3310 e pensavi che non ti avrei parlato di questo straordinario gioco su cui ho passato ore ed ore della mia vita?

Sai di cosa sto parlando, vero? Non dei fantomatici giochi di macchine di ora, ma del mitico Snake!

Il vecchio Snake era semplicemente stupendo: aveva una capacità di mantenermi attaccato allo schermo per moltissimo tempo, soprattutto perché era “costruito” molto bene, sia come meccanica di gioco che come grafica.

Nella nuova versione di Snake 2017 sono stati fatti diversi passi avanti ed anche per quanto riguarda il comparto grafico. Davvero niente male.

La meccanica del gioco è rimasta identica a quella di qualche anno fa, ma forse, è proprio questo l’aspetto che mi è piaciuto di più di questo nuovo cellulare.

IL PERCHÉ NON LO COMPREREI

Ovviamente, leggendo l’articolo, avrai capito che io non lo comprerei. Reputo questo nuovo cellulare, un dispositivo non adatto a me, ma soprattutto, non adatto ai giovani.

D’altro canto, devo spezzare una lancia a favore di questo Nokia. Potrebbe essere adatto a tutte quelle persone che non utilizzano assolutamente Internet, (anche se è presente il browser Opera), tralasciando il fatto che è disponibile solo la connessione 2G e che manca il Wi-Fi.

È perfetto per coloro che passano ore al telefono a chiamare e mandano SMS: solo a queste persone potrebbe essere ideale questo Nokia 3310 2017.

Tu cosa ne pensi? Lo acquisteresti?

P.S: Il prezzo non l’ho menzionato, ma a quanto pare non è certo dove comprare Nokia 3310 nuovo, ma quando arriverà in Italia, il prezzo si aggirerà intorno alle 70€.

