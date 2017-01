Dopo aver visto la recensione Wiko Ufeel Prime oggi parleremo di Lg che ha presentato il suo X Screen al Mobile World Congress 2016, mostrando al grande pubblico uno smartphone di fascia bassa, ma col doppio display. Vedremo la recensione di questo device che promette di far bene anche in ambito di autonomia di sistema e multimedialità.

UNBOXING

La confezione dello smartphone presenta i classici accessori. Troveremo infatti l’alimentatore da 5V, il cavo usb/microusb e delle cuffie non in ear, ma di discreta fattura. Compresi ovviamente i manuali che descrivono nei particolari la funzione più interessante di questo dispositivo. Presenta un design pulito ed elegante con uno spessore davvero esiguo, infatti misura solo 7,1 millimetri.

Nella parte laterale destra vi è solamente il tasto di accensione ed il cassettino estraibile che può ospitare la SIM e la micro sd. Sulla parte inferiore ci sono lo speaker di sistema, il microfono principale, la porta microUSB e il jack audio da 3.5mm. Sulla parte superiore è posizionato solamente il secondo microfono per la riduzione dei rumori.

SCHEDA TECNICA LG X SCREEN E MATERIALI

Il materiale utilizzato per questo LG X Screen è la in plastica, sia sul back che ai lati. Il grip è comunque buono e la presa in mano trasmette solidità.

Ora è arrivato il momento di svelare le caratteristiche tecniche di questo Lg X screen:

Il processore, che è un Qualcomm Snapdragon 410 , è un quad-core con una frequenza operativa di 1.2 Ghz e una GPU Adreno 306.

, è un con una frequenza operativa di 1.2 Ghz e una GPU Adreno 306. Il display è un IPS LCD con diagonale da 4.93 pollici e risoluzione HD 720 x 1280 pixel. Permette di avere una buona resa dei colori. Il secondo display invece misura 1.76 pollici con risoluzione di 80 x 520 pixel.

con diagonale da 4.93 pollici e risoluzione HD 720 x 1280 pixel. Permette di avere una buona resa dei colori. Il secondo display invece misura 1.76 pollici con risoluzione di 80 x 520 pixel. La memoria interna disponibile è di 16 gb con possibilità di espansione micro-sd fino a 32 gb; per quanto riguarda la memoria RAM abbiamo a disposizione 2 Gb.

con possibilità di espansione micro-sd fino a 32 gb; per quanto riguarda la memoria RAM abbiamo a disposizione 2 Gb. Il comparto multimediale presenta una fotocamera da 13 megapixel con flash LED, mentre per scattare dei selfie, possiamo utilizzare la fotocamera frontale da 8 Megapixel.

con flash LED, mentre per scattare dei selfie, possiamo utilizzare la fotocamera frontale da 8 Megapixel. La batteria è da 2300 mAh che rende l’autonomia del dispositivo davvero buona, infatti si riesce a coprire un’intera giornata con un uso medio e garantisce 240 minuti di conversazione.

che rende l’autonomia del dispositivo davvero buona, infatti si riesce a coprire un’intera giornata con un uso medio e garantisce 240 minuti di conversazione. Il sistema operativo è Android Marshmallow 6.0.1, con la possibilità di personalizzare l’interfaccia. Sono presenti di default alcune applicazioni fornite dalla casa coreana che possono essere all’occorrenza rimosse.

L‘interfaccia di Lg è piacevole alla vista e funzionale nell’utilizzo. La gestione del multitasking con tante applicazioni aperte non è buona, infatti si possono notare dei rallentamenti. Questo dovuto al non recente processore, che rende il sistema poco fluido.

SECONDO DISPLAY

Un capitolo a parte merita il secondo display, vera peculiarità che, come abbiamo visto prima, misura 1,76 pollici con risoluzione di 520 x 80 pixel. Questo schermo mostrerà le notifiche a display principale spento, mentre una volta acceso può essere configurato come container di un gran numero di scorciatoie tra cui app, toggle o contatti. Una funzione molto interessante, così non servirà attivare lo schermo col doppio tap o col tasto sblocco, per sapere se abbiamo ricevuto chiamate o messaggi di varie app.

FOTOCAMERA E MULTIMEDIA

Come anticipato la fotocamera principale è da ben 13 megapixel con apertura f/2.2. Rappresenta uno dei punti di forza del device, infatti potrete scattare foto di discreta qualità in condizioni di luce. Anche con scarsa luminosità, gli scatti sono comunque nella media. Le opzioni della fotocamera non sono in verità tante, ma rimangono quelle classiche come lo scatto con le gesture e il flash frontale virtuale. La fotocamera frontale è da 8 megapixel e scatta foto di buona qualità. I video sono di buona fattura e vengono registrati in Full HD.

Il lettore multimediale supporta i file con formato MP3, Midi, AAC, AMR e 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 (leggi anche la nostra guida su come convertire mp4 in mp3). Lo speaker di sistema offre un audio non tanto elevato, con una qualità nella media. L’ascolto della musica con le cuffie diventa migliore con auricolari in-ear.

CONCLUSIONI

Il prezzo di listino di questo LG X Screen è di 269 euro, ci si è sembrato un costo troppo alto.

La casa coreana, doveva infatti proporre un valore di vendita più competitivo in base anche ai device della stessa fascia, quella medio-bassa. Fortunatamente nei vari store fisici ed online si può trovare a un centinaio di euro in meno. In questo caso diventa proprio un best buy. Il reparto multimediale con la fotocamera principale sopra la media, il secondo display e la buona autonomia possono far ricadere la scelta su questo gioiellino di LG.