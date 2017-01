Wiko ha presentato il suo Ufeel Prime all’inizio di settembre all’IFA di Berlino, mettendo in mostra uno smartphone con un gran potenziale. Vedremo la recensione di questo device della serie Ufeel, molto elegante e di buona costruzione, con una funzione di alto livello che solo alcuni dispositivi di fascia alta possiedono.

UNBOXING

L’azienda francese ha dedicato grande attenzione al contenuto della confezione, infatti troviamo in dotazione diversi accessori interessanti. Sono presenti le cuffie in-ear, con gommini per le varie dimensioni del padiglione auricolare, di buona fattura. Oltre ai vari manuali troviamo i vari amatori per le sim, standard, micro e nano.

Questo dovuto pure al fatto che lo smartphone ha come caratteristica principale, come tutti i Wiko, di essere dual sim. Ovviamente compreso alimentatore con cavo usb-microusb.

Nella parte laterale ci sono i tasti per la regolazione del volume, il tasto di accensione ed il cassettino estraibile che può ospitare le due SIM o una sim più micro sd. Sulla parte inferiore ci sono lo speaker di sistema, il microfono principale e la porta microUSB. Sulla parte superiore è posizionato solamente il jack audio da 3.5mm.

SCHEDA TECNICA E MATERIALI

il Wiko Ufeel Prime presenta una scocca in alluminio di buona qualità, nel tenerlo in mano si ha un buon grip e si nota anche un estetica molto fine, comprese le rifiniture intorno al tasto home.

Sono disponibili tre colorazioni per il device: antracite, gold e silver. quest’ultimo è il modello scelto da me per la recensione.

La fluidità generale del sistema e buona e non vi sono impuntanti durante un utilizzo intenso, il multitasking è molto reattivo.

Adesso è arrivato il momento di svelare le caratteristiche tecniche di questo Ufeel Prime:

Il processore, che è un Qualcomm Snapdragon 430 , è un octa-core con una frequenza operativa di 1.4 Ghz e una GPU Adreno 505.

, è un octa-core con una frequenza operativa di 1.4 Ghz e una GPU Adreno 505. Il display è un IPS con diagonale da 5 pollici e risoluzione FULL HD. Permette di avere una resa dei colori ottimi, specie il bianco.

con diagonale da 5 pollici e risoluzione FULL HD. Permette di avere una resa dei colori ottimi, specie il bianco. La memoria interna disponibile è di 32 gb con possibilità di espansione micro-sd solo se si utilizza una sim; per quanto riguarda la memoria RAM abbiamo a disposizione ben 4 Gb.

con possibilità di espansione micro-sd solo se si utilizza una sim; per quanto riguarda la memoria RAM abbiamo a disposizione ben 4 Gb. Il comparto multimediale presenta una fotocamera da 13 megapixel AF con Dual Flash LED, mentre per scattare dei selfie, possiamo utilizzare la fotocamera frontale da 8 Megapixel.

AF con Dual Flash LED, mentre per scattare dei selfie, possiamo utilizzare la fotocamera frontale da 8 Megapixel. La batteria è da 3000 mAh che rende l’autonomia del dispositivo davvero buona, infatti si riesce a coprire un’intera giornata senza problemi.

che rende l’autonomia del dispositivo davvero buona, infatti si riesce a coprire un’intera giornata senza problemi. Il sistema operativo è Android Lollipop 6.0.1, con la possibilità di personalizzare l’interfaccia. Sono presenti di default alcune applicazioni che possono essere all’occorrenza rimosse.

Quello che personalmente non mi ha colpito molto e la personalizzazione fatta da Wiko per quanta riguarda la UI, nell’utilizzo del launcher nativo e nell’apertura di qualche applicazione, si possono notare dei rallentamenti.

Consiglio di installare launcher alternativi come Nova e la fluidità aumenta notevolmente, con una estetica migliore. Bisogna comunque dire che non ci sono problemi per l’utilizzo di giochi “pesanti”, i 4 Gb di memoria Ram in questo caso aiutano molto.

SENSORE IMPRONTE DIGITALI

Sì avete letto bene, questo device dispone di un sensore d’impronte digitali multifunzione, posto nel tasto home. I classici tasti funzione sono a display. Possiamo quindi sbloccare il device con la nostra impronta e il riconoscimento è veramente fulmineo.

Non finisce qui, infatti con un tocco possiamo effettuare il back, aprire il multitasking con una pressione prolungata, doppia se invece vogliamo spegnere il display. Col doppio tap su di esso viene riattivato lo schermo. Tramite il sensore possiamo anche proteggere file ed applicazioni, funzione molto utile ed immediata.

FOTOCAMERA E MULTIMEDIA

Come anticipato abbiamo un buon obiettivo presente sulla fotocamera principale: i 13 megapixel con doppio flash led fanno il loro dovere, regalando foto di discreta qualità. Di certo non si può promuovere questo sensore visto che le foto vengono non molto definite, soprattutto quelle in condizioni di scarsa luminosità.

L’interfaccia grafica della fotocamera possiede tante funzionalità, tra cui HDR, la modalità notturna, ISO, bilanciamento del bianco e nitidezza.

I video si possono girare con risoluzione massima Full HD a 30fps. Il lettore multimediale supporta i file con formato MP3, Midi, AAC, AMR e 3GPP, MP4 , 3GP, H.264. Lo speaker di sistema offre un audio non tanto elevato, ma pulito. Con le cuffie la musica che si sente è di buon livello e anche col volume al max il suono non distorce.

CONCLUSIONI

Questo Wiko Ufeel Prime viene venduto a 249 euro, online si può trovare anche a meno (consigliamo di comprare su Amazon Italia). Possiamo dire che il valore è giusto, lo smartphone ha una buona qualità costruttiva, dispone di diverse funzioni interessanti e ha nel lettore d’impronte digitali il pezzo forte. Nessun altro device della stessa fascia lo possiede.

Se siete alla ricerca di uno smartphone personalizzabile, con un design raffinato e senza troppe pretese in termini di qualità multimediale, il dispositivo della casa francese fa al caso vostro.