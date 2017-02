Il Samsung Galaxy S3 Neo, versione “potenziata” del vecchio Galaxy S3, sta riscuotendo un grande successo sul nostro mercato grazie alle caratteristiche tecniche di tutto rispetto ed al prezzo che si ferma sotto le €200 grazie a numerose offerte presenti online ma anche nei negozi fisici e sopratutto dopo l’ ultimo aggiornamento ad Android Kitkat 4.4.4

Per tutti gli utenti che ne hanno effettuato l’acquisto, può capitare di incorrere in vari problemi come blocchi e rallentamenti. Come fare? Basta seguire questa procedura per ripristinare Samsung Galaxy S3 Neo in modo facile e veloce!

Avvertenze

TecnoYouth non si assume nessuna responsabilità sui danni che questa procedura per ripristinare Samsung Galaxy S3 Neo potrebbe recare ai vostri dispositivi. In ogni caso, la procedura risulta completamente funzionante, ma la massima attenzione ad ogni passaggio è sempre richiesta.

Requisiti

Potrete scaricare Odin dal nostro articolo dedicato, dove avrete sempre l’ultima versione disponibile. [DOWNLOAD ODIN]

Driver USB [LINK]

Firmware ITV [Link]

Ripristinare Samsung Galaxy S3 Neo: Procedimento

Scarichiamo ed installiamo i Driver USB Scarichiamo ed estraiamo il file .zip del Firmware (!Fate bene attenzione a scaricare quello per il vostro dispositivo edil vostro brand, qualora fosse presente, altrimenti scaricate la versione nobrand!) Scarichiamo, estraiamo il file .rar della pacchetto Odin ed avviamo il programma Odin3 v3.07.exe Avviamo il nostro S3 Neo in Download Mode (spegnendo ed avviando tenendo premuto Volume meno + Power fin quando non apparirà una schermata nera con due piccole icone; premendo il tasto Volume su per confermare, entrerà in Download Mode) e colleghiamo il dispositivo con il cavo usb al computer Tornati in Odin, il primo quadrato in alto a sinistra diventerà giallo. In caso contrario proviamo a cambiare porta USB o a procederealla reinstallazione dei driver Sempre in Odin clicchiamo su PDA e selezioniamo il file .tar riferito al nostro firmware presente nella cartella precedentemente estratta al passaggio numero 2 Assicuriamoci che a sinistra siano selezionate solamente le caselle Auto Reboot e F. Reset Time Cliicchiamo su Start per avviare il processo

Il tutto durerà qualche minuto. Al termine il dispositivo si riavvierà e sarà possibile staccare il cavo usb. Qualora il nostro dispositivo dovesse riavviarsi continuamente, senza riuscire a completare il caricamento, basta eseguire questa operazione per risolvere il problema:

Teniamo premuto il tasto Power per spegnere il dispositivo. Ora avviamolo premendo Tasto accensione + Home + Volume su per riavviare il dispositivo in modalita Recovery Con i tasti volume, muoviamoci e selezioniamo la voce Wipe data/factory reset e confermiamo con il tasto power Confermiamo selezionando yes ed attendiamo il completamento del processo Al termine selezioniamo la voce Reboot system now e confermiamo per riavviare

Per finire

La procedura per il ripristino del Galaxy S3 Neo, come abbiamo visto, è facile e veloce e richiede pochi e semplici passaggi. Per ogni problema, basta lasciare un commento all’articolo!