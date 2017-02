Come controllare il consumo dati su TIM, Vodafone, Wind e 3

Tutti gli utenti con dei dispositivi, avendo una SIM, vorrebbero sapere i relativi costi e i piani tariffari che hanno col proprio operatore. Necessitano quindi, di avere a disposizione un controllo completo di tutte le movimentazioni. Specialmente quelle del consumo dati, visto che internet è sempre più utilizzato rispetto alle chiamate e agli SMS ormai in disuso.

Le società di rete mobile son venuti incontro ai bisogni degli utenti ed hanno creato delle app ad hoc. Dopo averle scaricate dal Play Store (guarda anche la nostra guida su come scaricare Play Store), bisognerà avviarle, registrarsi ed autenticarsi con i dati del proprio account. Questo sotto rete WI-FI, mentre se saremo sotto la copertura del nostro operatore potremo accedere in automatico tramite il nostro numero di cellulare.

In questa guida scopriremo come controllare il traffico dati con le principali compagnie telefoniche italiane, che sono TIM, Vodafone, Wind e Tre.

Controllare consumo dati con TIM: MyTim Mobile

Per controllare facilmente le soglie dei consumi sulla principale compagnia mobile italiana, la TIM, esiste l’ app MyTIM Mobile, scaricabile gratuitamente dal Play Store a questo indirizzo. Potremo visualizzare i contatori delle nostre nostre tariffe, quindi tutti i relativi costi. Vi è anche una sezione dedicata alle offerte che potremo attivare anche tramite l’app stessa.

Un’altra comoda opzione è disponibile per i clienti Tim. Infatti si potrà ricaricare comodamente il conto del proprio numero, dopo aver impostato come metodo di pagamento una carta ricaricabile o di credito.

Contatori Vodafone: Controllare consumo dati con My Vodafone Italia

Pure la compagnia di casa madre britannica, la Vodafone, possiede la propria applicazione per il controllo del consumo dati. Sul market Android troveremo gratis l’app My Vodafone Italia, download diretto in questa pagina.

Quando la avvieremo potremo visualizzare le soglie della nostra tariffa con tutti i relativi dettagli. Potremo impostare il nostro contatore preferito e renderlo visibile nella schermata principale. Inoltre l’app presenta un menu davvero semplice ed intuitivo con varie opzioni. Tra cui oltre alla classica spesa e traffico, troveremo anche soddisfatti o rimborsati, in cui potremo liberamente esprimere il nostro parere sulla qualità della rete Vodafone e, specie negli ultimi tempi, del 4G.

Ovviamente potremo anche scegliere se ricaricare il nostro numero o quello di un altro utente, sempre dello stesso operatore. La Vodafone mette a disposizione un’altra opzione molto utile, lo Shake. Infatti quando saranno terminati i Gb della nostra tariffa, tramite un veloce shake avremo a disposizione 500 mb da poter usufruire al costo di 1 euro.

Contatori Vodafone: Controllare consumo dati con MyWind

Per i clienti Wind esiste sul Play Store, l’app MyWind, scaricabile gratis a questo indirizzo. Presenta una grafica davvero ottima e vi è la possibilità di aggiungere giga, minuti ed sms direttamente dalla home o dal widget. Oltre che controllare le soglie del traffico dati, possiamo ricaricare facilmente il nostro conto telefonico con il riconoscimento automatico delle carte di credito tramite la fotocamera.

Un’altra funzione interessante è disponibile, quella di accedere all’area clienti wind.it tramite QR CODE. Insomma davvero tante opzioni utili per i clienti Wind.

Contatori 3 Italia: Controllare consumo dati con Area Clienti 3

Tutti i possessori di una sim Tre potranno usufruire di un’applicazione per il monitoraggio dei consumi. Si tratta infatti di Area Clienti 3, download gratuito a questa pagina, che consentirà l’immediato controllo di tutte le tariffe attive.

La home page si divide in due parti: Il mio Tre e Offerte per te. Il mio Tre è la home page di partenza dopo aver lanciato l’app, mentre Offerte per te è raggiungibile cliccando sul relativo tab. Dal Mio Tre si potrà gestire la propria SIM accedendo in modo immediato ai contatori, all’offerta attiva, al servizio di ricarica e ai programmi Grande Cinema 3 e Payback.

Una nota apparte merita il Grande Cinema 3, infatti potremo controllare sul sul sito tre.it nella sezione dedicata, quali sono i cinema convenzionati con Tre che aderiscono all’iniziativa. Così avremo a disposizione un ingresso a settimana per vederci il nostro film preferito.

Invece sull’opzione Offerte per te saremo aggiornati sulle offerte riservate ai clienti che vorranno modificare il piano tariffario e cambiare telefono. Inoltre potremo scorrere verticalmente per visualizzare tutti i servizi e cliccare selle card per accedere ai contenuti. Quindi risulta un’app davvero completa per gli utenti di Tre Italia.

CONCLUSIONI

Abbiamo visto come le principali compagnie telefoniche han dato ai loro clienti la possibilità di un immediato controllo del consumo dati, grazie alle proprie applicazioni. Il tutto in modo semplice e veloce, con eventuali piani tariffari da poter modificare all’occorrenza. Scriveteci pure nei commenti a quale operatore appartenete, come vi sembra la qualità della rete e le vostre impressioni su queste app.