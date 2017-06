Sta per scadere il tuo abbonamento attivo sulla tua Sim e non ricordi come conoscere il credito Wind ? Bene, oggi ti mostrerò tutte le possibilità che hai a disposizione per conoscere il credito residuo Wind.

Al giorno d’oggi la facilità con cui puoi accedere a questa informazione è disarmante, dovrai scegliere tu quella che fa per te. Potrai conoscere il credito residuo sulla tua Sim, con una semplice sequenza dal tuo smartphone oppure chiamando direttamente la Wind o anche utilizzando l’applicazione ufficiale sul tuo smartphone, ma anche utilizzando il PC andando sul sito della Wind, potrai ottenere questa informazione.

Non sai quale scegliere? Non preoccuparti, ti aiuterò io nella scelta, visto che ti mostrerò nel dettaglio tutte le varie possibilità che ti ho accennato prima.

Non ti resta che prendere il tuo smartphone e scoprire quant’è il credito residuo della tua SIM.

Sei pronto? Iniziamo!

Numero per sapere credito Wind telefonicamente

Ti mostro ora il metodo universale e più semplice in assoluto per conoscere il credito Wind ovvero contattare il numero per sapere credito Wind.

Se ti trovi in Italia, dovrai digitare sul tuo telefono il numero 4242, mentre se ti trovi all’estero potrai digitare il numero *124*4242#.

Il servizio è completamente gratuito ed è utilizzabile sempre, quello che dovrai fare è ascoltate la voce registrata e seguire tutte le indicazioni, fino a premere il tasto numero 2.

Tuttavia il tasto da premere potrebbe essere cambiato, quindi il consiglio è sempre quello di seguire tutto ciò che dice la voce registrata.

Codici per conoscere il saldo Wind

Se non hai nessuna voglia di fare una telefonata e vuoi immediatamente sapere il tuo credito Wind, ti consiglio di utilizzare il servizio tramite SMS.

Ti sto parlando del servizio 4155 Fai da Te, si tratta di un numero a cui mandare un SMS e ti fornisce tutti i dati della tua linea gratuitamente. Ora ti spiego come funziona.

Quello che dovrai fare è spedire un SMS al numero 4155 e scrivere nel messaggio, Info, Stato e Saldo. Pochi secondi e riceverai il messaggio con tutto ciò che hai richiesto gratuitamente e all’interno di questo SMS troverai anche il credito residuo.

Altrimenti poi utilizzare un altro metodo ancora più semplice e ancora più veloce, te lo mostro subito.

Basta digitare sul tuo smartphone il codice Wind *123#, ricordati che dovrai inserire questo codice direttamente all’interno del tastierino numero come se stessi chiamando e in pochi secondi riceverai tutte le informazioni sulla tua linea.

Si tratta di un servizio completamente gratuito, inoltre se sbaglierai ad inserire questo codice o qualcosa è andato storto o ci potrebbero essere problemi con il gestore, ti verrà notificato un messaggio con errore, il quale vi indicherà che l’operazione non è andata a buon fine.

In questo caso ti consiglio di provare di nuovo ad utilizzare i numeri Wind che ti ho mostrato fino ad ora e riprovare a seguire le indicazioni che ti ho mostrato.

Wind traffico residuo con app MyWind

Che smartphone possiedi? Uno smartphone con Android un iPhone o un Windows Phone? Tranquillo per ogni dispositivo avrai a disposizione l’applicazione gratuita MyWind.

Non conosci MyWind? Non preoccuparti. Si tratta di un’applicazione gratis ideata dalla Wind per gli smartphone e che ti permetterà di conoscere tutto ciò che riguarda la tua linea telefonica tra cui anche il credito della propria SIM e i famosi contatori Wind.

Per poter scaricare MyWind per il tuo smartphone, basterà andare sul Play Store se hai un Android, sull’App Store se hai un iPhone o sul Windows Phone Store se hai un Windows Phone e cercare la parola “MyWind”.

Una volta completato il download e installato l’app, potrai scegliere se connetterti tramite Wi-Fi oppure tramite la rete dati.

Se sei connesso tramite Wi-Fi, ti verrà richiesta l’autenticazione per accedere al sito della Wind, se non hai ancora un account, puoi procedere con una nuova registrazione.

Mentre se utilizzi la rete dati, non dovrebbe essere richiesto nessuna autenticazione, visto che si connetterà automaticamente.

Una volta all’interno dell’applicazione potrai visualizzare il credito Wind residuo andando direttamente nella Home dove troverai il tuo numero di telefono.

Con quest’applicazione non avrai bisogno di chiamare il numero della Wind per conoscere il traffico residuo Wind ma avrai a disposizione tutto nell’app in questione, inoltre potrai conoscere anche i minuti residui Wind che saranno mostrati nelle varie impostazioni dell’app.

Sito per conoscere il credito Wind

Come sapere il credito Wind da PC? Semplice te lo mostrerò subito. Basta collegarti al sito ufficiale di Wind [LINK] ed effettuando l’accesso al tuo account potrai conoscere tutto ciò che riguarda la tua linea telefonica.

Quello che ti consiglio di fare nel caso in cui non avessi ancora un account, è di accedere all’Area Clienti MyWind e cliccando su Registrati accedi con il pulsante Entra con Facebook.

Una volta effettuata la procedura di registrazione potrai accedere all’Area Clienti MyWind e potrai conoscere tutte le informazioni che riguardano il tuo credito residuo o tutto ciò che riguarda la tua linea.

Nel caso volessi da qui, potrai anche effettuare una ricarica e molto altro, per farlo basterà andare nella sezione Il tuo traffico e subito dopo andare a selezionare Il tuo credito ed infine basterà andare sulla voce € ed il gioco è fatto.

Conclusioni

Ti ho mostrato tutte le possibilità che hai a disposizione per conoscere il credito Wind. Puoi farlo tramite telefonata, tramite SMS o addirittura tramite l’applicazione del tuo smartphone.

Si tratta solamente di scegliere la soluzione che più ti resta comoda.