Mediaset Video: Come rivedere i programmi da PC, Android e iOS

Grazie all’avvento di Internet anche le TV tradizionali stanno cercando di evolversi, tentando di raggiungere la comunità online. Da un po’ di tempo a questa parte, andando, sia sul sito della RAI che quello di Mediaset, avremo la possibilità di rivedere alcuni programmi o addirittura seguirli in diretta streaming. Oggi, vedremo specificatamente, come rivedere i programmi Mediaset grazie ad alcune innovative funzioni rilasciate dalla stessa azienda: potremo farlo attraverso il PC, smartphone e tablet.

Grazie alla creazione del sito Mediaset on demand si ha la possibilità di scegliere cosa rivedere con un semplice click: attraverso il computer di casa, ma anche per mezzo dei nostri dispositivi mobili. Il nome del sito è anche lo stesso nome dell’app rilasciata per Android ed iPhone; ma andiamo con ordine e scopriamo come funziona.

Vediamo ora, passo dopo passo, qual’è il procedimento da seguire, partendo prima da quello del PC, fino ad arrivare a quello relativo a smartphone e tablet.

MEDIASET VIDEO: Come rivedere i programmi da PC

Anche se sempre meno utilizzato, vista l’esplosione del mondo mobile, il PC rimane sempre un’ottima alternativa se dobbiamo vedere dei video, che si tratti della nostra serie preferita o più semplicemente per andare su Youtube; il PC è sempre uno degli strumenti più utilizzati, soprattutto grazie alla presenza di un display grande, che, tra l’altro, è quello che si avvicina di più alle dimensioni di una TV( se volete cambiare monitor, guardate la nostra guida sui migliori monitor PC), al contrario degli smartphone, che presentano comunque uno schermo di dimensioni notevolmente minori.

La facilità con cui potremo accedere ai vari contenuti è disarmante: nella sezione Video Mediaset presente proprio a questo LINK, potremo prendere visione di tutti i contenuti che possiamo rivedere.

Se vi siete persi le ultime puntate di Uomini e Donne, Le Iene o anche C’è posta per te, senza dimenticare il Segreto, potrete rivederli direttamente su questo sito: www.video.mediaset.it

Come avrete notato, con un semplice click, avrete a disposizione l’intero catalogo in streaming di Mediaset; poi, direttamente da qui, oppure tornando alla pagina principale, potrete godere di alcune dirette streaming delle reti che tutti consociamo e che guardiamo quotidianamente.

RIVIDEO MEDIASET: Come rivedere i programmi su Android e iOS

Prima, abbiamo scoperto come rivedere i video direttamente dal PC; adesso, tocca passare al dispositivo che utilizziamo tutti i giorni e che abbiamo sempre con noi, ovvero lo smartphone.

Per rivedere i programmi televisivi su smartphone, basta andare direttamente sul Play Store o App Store, e poi scaricare direttamente le app ufficiali che ci permetteranno di vedere tutti i contenuti che ci interessano.

Con Mediaset On Demand, potremo rivedere tutti i programmi che ci siamo persi: il tutto, con un semplice tap. Le varie trasmissioni, programmi e quant’altro sarà organizzato e diviso in modo da poter trovare con facilità quello che si cerca, fra serie TV, programmi e fiction.

Altrimenti, se volete vedere la tv in diretta direttamente sul vostro smartphone, toccherà scaricare un’altra applicazione, che prende semplicemente il nome: Mediaset.

Da qui, potrete vedere in diretta streaming, Rete 4, Canale 5, Italia 1; inoltre, è presente anche la possibilità di poter interagire durante la messa in onda dei vostri programmi preferiti.

Per scaricarla ecco i link:

In breve, ecco la lista di ciò che potrete rivedere grazie a questi programmi; nella lista, ci sono tante repliche Mediaset, fra cui serie e fiction e programmi come:

Il segreto

Le Iene

Beautiful

Una Vita

Uomini e Donne

Squadra Antimafia

Tempesta d’amore

C’è posta per te

MEDIASET REPLAY: Conclusioni

Abbiamo visto come i grandi colossi della TV, in modo graduale, si stanno trasferendo sul mondo del web. Mediaset, fino ad oggi, ha rilasciato queste due applicazioni, le quali, certamente faranno comodo a tutti coloro che vogliono portare la TV tradizionale sempre con loro.

Poter guadare le fiction Mediaset inoltre, non sarà più un’problema: quando vorrai, con un semplice tap sul tuo display, potrai scegliere come e quando guardarle; inoltre, come abbiamo visto prima, non potrai guardare solo quelle, ma anche la maggior parte dei contenuti del celebre palinsesto.

Con il tempo, scopriremo in prima persona come miglioreranno le applicazioni: noi, tuttavia, seguiremo da vicino tutti gli update, sperando in aggiunte sempre più corpose ed utili. Ora tocca solo a voi, scaricate le app e fateci sapere cosa ne pensate.