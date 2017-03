Se hai appena sottoscritto un’offerta ADSL, molto probabilmente ti aspetti che la velocità di connessione internet legata al tuo abbonamento sia quella indicata dalla compagnia telefonica nel contratto telefonico. Tuttavia, a volte potrebbe capitare di riscontrare che l’ADSL abbia una velocità di navigazione inferiore agli standard che ti aspettavi.

In questi casi, oltre a chiamare il servizio clienti dell’operatore per capire se sussiste qualche problema legato alla tua linea ADSL che giustifichi tale deficit di velocità, puoi misurare la qualità della rete mediante uno speed test ADSL. Se anche tu sei curioso di capire quanto è veloce la tua rete internet, in questo articolo ti illustreremo quali sono i migliori test ADSL ad uso gratuito disponibili al momento.

Qualora fossi poi interessato a capire meglio come funzionano questi software, ti consigliamo di consultare anche questa guida sul test ADSL per verificare la velocità della linea ADSL. Qui troverai ad esempio tutte le informazioni per effettuare lo speed test sia per la tua connessione ADSL da rete fissa che per quella da rete mobile.

Prima di iniziare ad illustrarti quali sono i principali software disponibili per controllare il livello di performance della tua connessione ADSL, ti ricordiamo che prima di avviare un qualsiasi test è consigliabile svolgere le seguenti operazioni:

interrompere tutti i download/upload in corso , disconnettere tutti i device connessi alla rete tramite Wi-Fi (eccezion fatta per il dispositivo con il quale verrà effettuato il testo) e spegnere tutte le applicazioni (servizi VoIP, client di posta elettronica o software peer-to-peer).

Inoltre, se decidi di testare la velocità della linea ADSL con il tuo PC, ricordati che sarebbe meglio collegarlo via cavo e non in modalità Wi-Fi così da annullare ogni possibile dispersione di segnale.

Speed Test ADSL dell’AGCOM

Il primo Test ADSL di cui vorremmo parlarti è lo Speed Test ADSL dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Il software Network Measurement System (Ne.Me.Sys) è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale dell’AGCOM ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi.

In particolare, è possibile scaricare due diverse versioni di questo test ADSL. La versione Trial consente di effettuare un test ADSL senza bisogno di iscriversi alla piattaforma dell’Autorità. La versione completa prevede invece la compilazione di un form e la creazione di un account personale all’interno del quale potrai visualizzare i risultati dello speed test e dal quale potrai (premendo il pulsante “Invia reclamo all’operatore”) inviare direttamente il reclamo alla compagnia telefonica per l’inefficienza legata alla velocità di connessione.

A differenza degli altri test disponibili via web, il test dell’AGCOM è l’unico ad avere valore legale qualora gli standard qualitativi della tua connessione dovessero risultare inferiori rispetto a quelli promessi dall’operatore telefonico.

Una volta verificate le performance della tua ADSL, il software ti invierà infatti un certificato elettronico che attesta i valori reali della linea internet. Tale certificazione potrà essere allegata al reclamo in caso di controversie con la compagnia telefonica. Quest’ultima, una volta ricevuta la lettera di reclamo, ha 30 giorni di tempo per ripristinare la qualità del servizio prevista dal contratto stipulato o, in alternativa, per consentirti di effettuare il recesso gratuito dall’offerta ADSL.

Fast.com, SpeedOf.Me e Broadband Checker: i test ADSL per PC, tablet e smartphone

In alternativa al test dell’AGCOM esistono tantissimi altri programmi che, anche se privi di valore legale in caso di controversie con la compagnia telefonica, ti permettono comunque di verificare la velocità della tua connessione internet, non solo da PC ma anche da tablet e cellulare.

Di seguito ti riportiamo i migliori tool gratuiti da utilizzare per questo scopo. Tutti i software che ti andremo ad illustrare si basano sulla cosiddetta tecnologia HTML5 e non richiedono il download né di Flash Player (guarda anche come scaricare Adobe Flash player Android) né di Java per poter funzionare.

Fast.com

Fast.com è il servizio di verifica della connessione ADSL promosso da Netflix, la piattaforma internet di streaming di serie tv, film e documentari. Il software è gratuito e ti permette di verificare la velocità di download della tua ADSL, ovvero il tempo impiegato per trasferire i bit di informazioni dal server al dispositivo in uso (pc, tablet, smartphone). Questa velocità è infatti quella che risulta essere fondamentale per una fruizione ottimale dei contenuti video in streaming.

SpeedOf.Me

Se desideri un test ADSL un po’ più sofisticato rispetto a quello precedente, ti consigliamo di provare SpeedOf.Me, un software gratuito che ti permette di verificare, oltre alla velocità di download, anche la velocità di upload, cioè il tempo impiegato per trasferire i bit di informazione dal dispositivo in uso alla rete, e il ping. Ovvero il tempo impiegato da un pacchetto-dati per raggiungere il server e tornare indietro.

Broadband Checker

Infine Broadband Checker è un altro speed test ADSL gratuito che, come i programmi precedenti, permette di controllare la velocità di download, la velocità di upload e il ping legato alla tua rete ADSL.

In conclusione, se la velocità della tua connessione non ti soddisfa, ti consigliamo di eseguire uno dei test ADSL che ti abbiamo illustrato così da verificare in autonomia i parametri legati alla connessione internet da PC, tablet o smartphone.