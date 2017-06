Finalmente hai deciso di installare Whatsapp sul tuo smartphone, ma ci vuole tempo prima che tu prenda dimestichezza con l’app. Vorresti darle un tocco personale e capire come cambiare lo sfondo della chat, ma non sai come fare?

Bene. Sei atterrato sull’articolo giusto. Oggi ti mostrerò come poter cambiare lo sfondo Whatsapp ed inoltre, anche dove ricercare i migliori wallpaper (immagini) per personalizzare le conversazioni con i tuoi amici.

Ti mostrerò tutti i passaggi che dovrai eseguire per poter personalizzare la chat di Whatsapp sia su Android che su iPhone; oltre a ciò, ti indicherò alcuni siti che ho analizzato accuratamente per poter scaricare i migliori sfondi Whatsapp gratis.

Tutto quello che devi fare è prenderti qualche minuto per leggerti quello che ho da dirti, ed in un batter d’occhio potrai personalizzare Whtasapp come meglio credi, dando un tocco di originalità alla tua chat. Cosa aspetti? Iniziamo!

Cambiare sfondi Whatsapp Android



Se vuoi cambiare lo sfondo Whatsapp su uno smartphone Android, devi seguire queste indicazioni che sto per fornirti. Quello che ti mostrerò qui è necessario per capire dove scaricare e come impostare immagini sfondo Whatsapp su Android.

Ecco quali sono i passaggi principali da seguire per poter cambiare sfondo su Whatsapp:

Avvia l’applicazione dal tuo smartphone, clicca sul pulsante Menu, e subito dopo vai su Impostazioni.

Ora recati sulla voce Chat e Chiamate, e da qui devi premere su Sfondo e seleziona una di queste tre opzioni:

Documenti: Se scegli questa opzione puoi selezionare un’immagine direttamente dalla tua galleria fotografica, e ciò vuol dire qualsiasi immagine o foto scattata con la fotocamera del tuo cellulare. Whatsapp: selezionando questa opzione puoi scaricare gli sfondi Whatsapp ufficiali rilasciati dagli sviluppatori dell’app (sono gratis). Predefinito: cliccando su questa voce verrà ripristinato lo sfondo originale di Whatsapp, facendo sparire immediatamente tutte le varie personalizzazioni che hai apportato all’applicazione. Si tratta di una comoda opzione se vuoi ricominciare a personalizzare la schermata da zero.

Cambiare sfondo chat Whatsapp su iPhone

Se hai un iPhone, devo essere sincero: sei più fortunato, e ti spiego il perché. Nel caso tu volessi utilizzare gli sfondi gratuiti rilasciati dagli sviluppatori dell’app, non devi nemmeno fare la fatica di scaricarli come accade su Android.

Per quanto riguarda gli sfondi Whatsapp su iPhone, per poterli sfogliare tutti e guardarli con attenzione, è necessario dover avviare l’app, poi andare nella sezione Impostazioni e subito dopo, recarti su Chat e Chiamate; da qui devi selezionare Sfondo Chat.

Fatti tutti questi passaggi, devi solo scegliere le immagini da mettere come sfondo spostandoti nella sezione Libreria sfondi.

Qualora tu volessi dare un tocco in più in termini di personalizzazione, non devi fare altro che scegliere un immagine dal rullino. Per questa alternativa, devi solo andare sulla voce Impostazioni e poi selezionare Chat e Chiamate, ed infine Sfondo Chat. Dopo tutti questi spostamenti, devi solo cliccare su Foto.

Potrai ora scegliere una qualsiasi foto che hai nel rullino del tuo iPhone.

Immagine Whatsapp da scaricare gratis



Se stai cercando qualcosa di veramente particolare ed unico, non posso fare altro che consigliarti di guardare un paio di siti che conosco e che sicuramente fanno al caso tuo.

Il primo portale che ti consiglio di andare a guardare subito è Mobileswall: si tratta di un sito molto comodo, da cui puoi scaricare tantissime immagini adatte per il tuo smartphone.

Devo dire che si tratta di un sito fatto molto bene ed è estremamente versatile: puoi visionarlo praticamente da tutte le piattaforme come Android, iPhone ed anche dal PC. Una volta che hai trovato, e scelto il tuo sfondo, devi solo utilizzare il metodo che ti ho accennato prima utile per poter impostare l’immagine che preferisci per Whatasapp.

Se trovi qualche problema nell’utilizzo di questo sito, non preoccuparti. Ti spiego brevemente come funziona il sito Mobileswall e soprattutto come poter scaricare le immagini.

Una volta arrivato sulla pagina principale, ti troverai di fronte tantissime categorie in cui sono suddivise il grandissimo numero di immagini. Da qui, non devi fare altro che scegliere la sezione che ti intriga, e subito dopo cliccare sull’immagine che desideri scaricare.

Una volta fatto ciò, clicca sul pulsante Download ed il gioco è fatto. In pochi secondi partirà il download della foto sul tuo dispositivo.

Nel caso in cui tu non abbia trovato nessuno sfondo che fa al caso tuo, non preoccuparti. C’è un altro portale molto interessante e popolare, chiamato Zedge.

Anche questo sito è accessibile praticamente da qualsiasi dispositivo. Il consiglio che di do, comunque, è quello è di accedere direttamente alla home con lo smartphone su cui desideri cambiare il wallpaper Whatsapp.

Ti spiego in pochi passaggi come scaricare uno sfondo per Whatsapp direttamente da Zedge.

Per prima cosa, recati sul sito, poi clicca sulla voce Wallpapers che trovi in altro a sinistra. A questo punto devi soltanto scegliere la foto Whatsapp che ti piace e che vorresti come sfondo. A questo punto premi sul pulsante con scritto Get wallpaper e subito dopo su Download.

Facilissimo, vero?

Scegli la tua foto da mettere come sfondo su Whatsapp

Ci sono davvero tantissime immagini per Whatsapp da scaricare, ma non è così semplice trovare quella ideale.

Appunto per questo ti lascio qui sotto alcune immagini per Whatsapp gratis che potrai utilizzare subito. Si tratta di una mia personale raccolta di sfondi da scaricare gratis che ho voluto condividere con te.

Ne aggiungerò anche delle altre, quindi ogni tanto torna su questo articolo per trovare nuove foto per Whatsapp da utilizzare come sfondo.

Ti ho mostrato tanti metodi diversi per poter scegliere le foto profilo Whatsapp migliore o anche per trovare alcuni sfondi per Whatsapp; si tratta di piccole modifiche ideali per dare un tocco di originalità al client di messaggistica più popolare del mondo.

Ora anche tu sarai in grado di scaricare, ma soprattutto impostare sfondi profilo Whatsapp, un’operazione semplicissima, che ti permetterà di rendere unica anche la tua foto profilo su Whatsapp.

Se ancora non lo hai fatto, ti suggerisco di dare un’occhiata al mio articolo dedicato al significato emoticon Whatsapp.

Si tratta di un post completo che ti permette di capire e conoscere il significato di tutte le emoticon che sono state pubblicate fino ad oggi nel programma. Un’ultima cosa: ho scritto una guida molto interessante dove mostro come scaricare i migliori sfondi animati Android.