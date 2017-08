Dopo un’attesa durata mesi, Android Oreo è finalmente diventato una solida realtà. L’ottava generazione del sistema operativo mobile più utilizzato al mondo è tra noi, con un carico di novità particolarmente attese a livello multimediale e di sicurezza: scopriamo cos’è cambiato rispetto ad Android Nougat.

Iniziamo col dire che Android Oreo ha introdotto una funzione molto attesa da tutti gli utenti che apprezzano il multitasking su PC e vogliono riprodurre la stessa esperienza su smartphone.

La modalità Picture In Picture. Questo significa che potremo continuare a vedere i nostri video preferiti mentre scriviamo sulle app di messaggistica, oppure navighiamo su Internet alla ricerca delle news del giorno: Oreo si occuperà di gestire due schermate al contempo, senza doverci costringere a passare continuamente da un’applicazione all’altra.

Android Oreo introduce inoltre diversi cambiamenti grafici, a partire dalle nuove emoji completamente ridisegnate e un sistema di notifiche per ogni app, al posto degli avvisi generici che fino ad oggi sono apparsi nella barra in alto allo schermo.

Premendo l’icona dell’applicazione a cui è arrivata una notifica, potremo leggere l’informazione e gestirla senza accedere, risparmiando tempo e risorse.

Dal punto di vista della sicurezza, Google si è data particolarmente da fare introducendo in Oreo il sistema Google Play Protect, che si occuperà di scansionare tutte le applicazioni in via di download o installate sul sistema, al fine di individuare potenziali malware e impedirne l’installazione.

Inoltre, la casa di Mountain View ha portato su Android Oreo diversi miglioramenti che non saranno direttamente visibili all’utente, ma che nel lungo termine permetteranno di ottimizzare lo smartphone a livello generale.

Tra questi, la gestione dello stand-by personalizzato per ogni singola app, in modo che non continuino processi in background capaci di ridurre sensibilmente la durata della batteria.

Infine, Android Oreo apre finalmente alle Instant App, un progetto Google destinato a far funzionare alcune applicazioni Android senza doverle necessariamente installare. Una grande semplificazione per l’utente, che può visualizzare diverse app di uso comune come fossero delle pagine web.

Come vediamo, questi sono i principali cambiamenti che Oreo porterà innanzitutto sui nuovi Nexus e Pixel, per poi estendersi gradualmente anche agli smartphone di tanti altri produttori.

Seguiteci come sempre per scoprire se anche il vostro device rientra tra quelli che riceverà l’aggiornamento Android Oreo tanto atteso e non dimenticare di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook.