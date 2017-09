Android Oreo è ufficiale da appena un paio di settimane, e a parte i dispositivi Pixel e Nexus scelti da Google per i primi aggiornamenti ufficiali, sono veramente pochi gli smartphone che possono vantare di aver ricevuto il nuovo sistema operativo.

Nonostante questo, la casa di Mountain View vuole portarsi avanti ad ogni costo, iniziando a progettare di già il successore di Oreo, ovvero Android P.

La nona incarnazione del sistema operativo è apparsa sul sito di AOSP (Android Open Source Project, un “raccoglitore” che si occupa di coordinare e gestire le release ufficiali) sotto il tag “Master-P”, un chiaro riferimento all’OS.

Gli sviluppatori all’opera su Android P avrebbero inoltre aperto diversi “commit” sul sito, ovvero le revisioni a cui è sottoposto il sistema operativo prima del test su Google Pixel e Pixel XL, che ancora una volta si candidano come smartphone di prova.

Come spesso succede nella storia di Android, però, avremo le prime informazioni in merito al successore di Android 8.0 in primavera, quindi l’attesa è ancora lunga.

Di certo potremo occuparla con l’installazione di Android Oreo, e le sue funzioni di multitasking, per i dispositivi che hanno già annunciato la compatibilità.

Mentre aspettiamo Android P, ci sono altre novità a casa Google, che riguardano la presunta versione di Android 8.1 in fase di rollout.

In realtà sembra che 8.1 non ci sarà, in quanto l’OS sembra essere già stabile e non ci sia bisogno di una versione “riveduta e corretta” con bug fix, come già successo su Android 7.1 Nougat.

Infine sui forum di XDA Developers, la community da cui provengono le ultime news su Android P, gli utenti hanno già iniziato a scommettere sul nome della prossima release: al momento i più gettonati sembrano essere “Android Popsicle” o “Poptart” oppure addirittura “Pancake”.

I dubbi sono quindi parecchi, ma gran parte del codice sorgente e della storia di Android 9.0 devono essere ancora scritti: vi riporteremo presto i dettagli sulla nuova release non appena arriveranno informazioni più certe.