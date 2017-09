Avast per Android: proteggi il tuo smartphone da virus e malware

L’antivirus Avast è sinonimo di qualità e affidabilità. In particolare, Avast è l’acronimo di Anti-Virus Advanced Set e la sua primissima versione risale addirittura al 1988, quando Pavel Baudiš riuscì a trovare un campione del virus di Vienna e creò da zero un programma in grado di rimuoverlo.

Da allora, nel corso degli anni, si sono susseguiti diversi miglioramenti che hanno portato a numerose versioni per pc sempre più performanti e innovative, con la possibilità di bloccare ed eliminare sempre più virus, proteggere le proprie informazioni riservate e bloccare gli attacchi dei cracker.

Questo ha fatto si che diventasse uno dei miglior antivirus gratis per PC, avendo anche una versione premium, che prevede un pagamento annuale.

Avast Mobile: l’antivirus da PC a smartphone

Dopo le versioni per computer, negli ultimi anni è stata messa a disposizione anche una versione per dispositivi mobili Android, utilissima soprattutto per quanto riguarda la mobile security.

Proprio la peculiarità di Avast di poter finalmente proteggere anche gli smartphone o i tablet Android può essere la soluzione adatta a te che sei alla ricerca di un antivirus per cellulare decente.

Quante volte ti è capitato di navigare col tuo smartphone e di incappare in pop-up fastidiosi, spam e finestre invasive?

Purtroppo quando avvii una qualsiasi ricerca online, il tuo telefonino è esposto al costante rischio di incorrere in virus e malware in grado di compromettere le prestazioni del tuo dispositivo.

I dispositivi Android in particolare non dispongono di ottimizzazioni di software tali da essere sempre sicuri delle applicazioni che si scaricano e dei siti che si consultano, e per questo ci vuole un buon antivirus per smartphone.

Spesso e volentieri, dietro ogni sito si nasconde un’insidia, proprio a causa dei continui rischi a cui sono costantemente esposti gli smartphone e i tablet Android.

Il sistema operativo del robottino verde offre sicuramente una grande libertà e tantissime opportunità ed proprio questo aspetto che lo mette in condizione di essere più facilmente penetrato e infettato da odiosi malware.

In tal senso, scaricare Avast per Android può essere la soluzione giusta per proteggere a dovere il tuo prezioso dispositivo da attacchi indesiderati.

Questa applicazione è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store ed è compatibile praticamente con tutti i dispositivi Android.

Con più di 100 milioni di download e circa 5 milioni di recensioni, questo antivirus Android è garanzia di protezione e sicurezza nei confronti dei vari siti Web infetti e degli attacchi di phishing tramite email e messaggi. Anche molti siti specializzati, come Androiday, lo hanno inserito fra le migliori app per proteggere i vostri device.

Come funziona Avast Antivirus su Android

Una volta scaricato questo antivirus, entra in funzione una scansione costante e minuziosa di tutto lo smartphone al fine di trovare eventuali virus presenti ed eliminarli, così da completare un primo giro per la sicurezza Android.

Una volta completata la scansione generale del dispositivo, l’antivirus continua silenziosamente a scandagliare in automatico ogni nostra azione online e ogni download, assicurandosi che nessun file sospetto o dannoso passi il confine.

Avast inoltre offre un servizio di pulizia elementi residui, cancellando tutti i file inutili, pulendo la cache e altri dati inutili.

Tra le numerose funzioni che Avast antivirus gratis per Android offre, c’è la possibilità di poter bloccare le chiamate da numeri indesiderati in modo da non subire seccature da nessuno.

Avast blocca ogni tip di malware, trojan, spyware e adware, verificando la sicurezza di ogni rete a cui ti connetti. Una interessante esclusiva di questo antivirus è rappresentata dalla funzionalità Cassaforte Foto, che consente di proteggere l’accesso alle nostre foto personali tramite un codice segreto.

Le foto che vuoi custodire e proteggere possono essere spostate comodamente in una sorta di cassaforte virtuale, quindi vengono letteralmente nascoste e criptate, fino allo sblocco con codice.

Questa versione dell’antivirus Avast, consente inoltre di attivare la utilissima funzione di risparmio energetico. Spesso il tuo device consuma velocemente la carica della batteria, perché lo schermo acceso e le connessione internet sono dei grossi problemi per la longevità complessiva.

Allora Avast, per cercare di allungare la vita della batteria, ha pensato a questa funzione di risparmio energetico totalmente personalizzabile regolando ogni minima impostazione relativa alla sincronizzazione, il bluetooth, la gestione del WiFi e dello schermo.

Questa applicazione gratuita offre anche la possibilità di effettuare utili acquisti in-app o di usufruire della notevole versione premium, proprio come su PC.

Le funzionalità premium sono interessanti e parecchio appetibili, tra cui la funzione Anti-Theft, che in caso di cambio SIM, blocca completamente il telefono e segretamente scatta una foto della persona in possesso dello smartphone o del tablet, di cui ne registra anche la voce.

Per quanto concerne la privacy, tra le funzionalità premium è possibile usufruire della possibilità di bloccare le applicazioni, preservandole e bloccandole tramite PIN o un gesto, in modo che solo tu puoi accedere a queste applicazioni.

Sfruttare Avast Premium vuol dire (oltre che scegliere forse il miglior antivirus per Android) anche rimuovere tutte le pubblicità che invece sono presenti nella versione gratuita, con la importantissima possibilità di poter contattare il supporto diretto Avast per poter ricevere tempestive risposte ai tuoi interrogativi.

Sono diverse le applicazioni concorrenti ad Avast, ma solo questa consente di avere un servizio completo, affidabile e duraturo nel tempo, con un design sempre all’avanguardia e di facile consultazione.

L’applicazione è classificata come PEGI 3 e occupa uno spazio minimo su ogni dispositivo, garantendo così il massimo del rendimento possibile.

La possibilità di migliorare le prestazioni della RAM e la completa protezione costante di ogni file del dispositivo fanno di questa applicazione un vero e proprio must have per tutti gli utenti che vogliono godersi l’esperienza tecnologica del proprio smartphone o tablet Android senza alcuna preoccupazione.

L’applicazione viene costantemente aggiornata e rinnovata in base ai gusti, alle esigenze e ai suggerimenti degli utenti, che possono contribuire in maniera attiva al miglioramento costante di Avast a tutto tondo.

Man mano, coi vari update, Avast migliora l’efficienza della pulizia dei malware e implementa sempre più features, come la funzione di scansione costante dei file cloud e crowdsourcing per analizzare in modo approfondito le parti sospette.

Questo procedimento di scansione si basa su nuovi meccanismi ottimizzati che raccolgono i dati dai sensori e li rielaborano in maniera silente. Col passare del tempo vengono anche ridefinite tutte le interfacce, che vengono ottimizzate per la navigazione.

I continui aggiornamenti al servizio dell’utente ridefiniscono e potenziano gli scudi di protezione relativi a File Shield, a Web Shield e a Protezione Mail, riducendo comunque la dimensione dell’applicazione sempre di più. Grazie all’esperienza maturata negli anni e grazie alle continue ricerche nel settore informatico, questa applicazione è in grado di offrire una protezione completa e precisa in grado di soddisfarti in ogni circostanza, perché è sempre garantita una qualità altissima.

L’intero staff che lavora quotidianamente allo sviluppo di Avast si avvale di strumenti all’avanguardia per perfezionare continuamente l’applicazione e mantenerla al passo coi tempi, con un unico obiettivo: la tranquillità e la sicurezza del tuo device.

Questo antivirus è l’ideale sia per gli utenti esperti che vogliono navigare, esplorare, modificare ed editare, ma anche per chi vuole fare un utilizzo basilare del proprio dispositivo senza avere problemi di alcun tipo.

Scegliere di scaricare l’applicazione dell’antivirus Avast equivale a mettere il proprio smartphone in buone mani, in grado di proteggerlo nel migliore dei modi possibili.

E poi, cosa da non dimenticare, le funzioni più importanti sono completamente gratuite per te: per questo può essere considerato uno dei migliori antivirus per Android gratis.