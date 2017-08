Torniamo a parlare nuovamente di guide che possono essere utili a tutti, soprattutto per problemi che possono capitare a tutti con i propri device. Oggi in particolare, affrontiamo la delicata questione legata al blocco del telefono causata dall’errato inserimento di password, codice PIN o sequenza di sblocco dopo innumerevoli tentativi. Potrebbe capitare a tutti, in un momento di poca lucidità di dimenticare il proprio codice per sbloccare il telefono, e noi oggi vi spieghiamo come venirne fuori.

PROCEDIMENTO…

Prima di tutto non andate nel panico. E’ una cosa che potrebbe succedere a tutti e non è assolutamente necessario perdere le staffe e fare cose che potrebbero irrimediabilmente danneggiare il vostro device Android. Con pochissimi passi, si può sistemare tutto e così far funzionare il telefono al massimo delle proprie potenzialità. Cominciamo subito:

Dopo che il vostro cellulare si è bloccato per la nefasta possibilità dell’errato inserimento di password, codice PIN o sequenza di sblocco, spegnete il device. Appena spento, bisognerà entrare nella modalità Recovery,(che ricordiamo varia a seconda del device che possedete), e che nel nostro caso, come potrete osservare nel video in fondo all’articolo, è un Samsung Galaxy SII. Questa volta, basterà premere VOLUME + + TASTO HOME + TASTO POWER. Appena entrati in modalità Recovery , apparirà una schermata in cui vi sono diverse opzioni. Utilizzando i tasti VOLUME + e VOLUME -, spostatevi nel menù fino a giungere sull’opzione Wipe Data Factory Reset. Da come potrete dedurre dal titolo dell’opzione, riporterà il vostro device allo stato originale. A questo punto uscite dalla modalità Recovery e riavviate il vostro device normalmente. Tutto funzionerà perfettamente e non avrete più alcun blocco che precedentemente vi ha causato problemi.

CONCLUSIONI…

Ora, se avrete seguito tutti i passi della guida, il vostro device sarà tornato allo stato originale, così da non avere più alcun problema con blocchi di sicurezza, sopratutto quando avrete il problema dell’account google dimenticato, il quale è la base principale per l’utilizzo di questa guida.

Ovviamente se la situazione si ripropone, potrete riutilizzare questo procedimento per tirarvi fuori dai guai visto che ora sapete come sbloccare un telefono senza troppi problemi.

Come in tutti gli altri casi, se avete qualche tipo di problema con il vostro device in merito a questa guida, non esitate a contattarci o a commentare l’articolo.