Guida all’installazione CyanogenMod 11 su Sony Xperia U

Sono un possessore di un Xperia U da soltanto un anno e dopo l’aggiornamento ad Android 4.0 ho cominciato ad avere qualche piccolo problemino per quanto riguarda la velocità e impuntamenti dedicati al sistema operativo.

Un paio di giorni fa ho deciso di installare la CyanogenMod 11 ( Android KitKat 4.4) e ho riscoperto il piacere di utilizzare questo dispositivo.

Ho deciso di condividere con voi questa esperienza con una semplice guida.

Due cose che dovreste sapere:

La modifica che svolgeremo andrà ad invalidare la garanzia del telefono.

Non si tratta di una versione CyanogenMod ufficiale ma di un porting da parte di alcuni modder polacchi, questa comporta bug più o meno gravi.

NE IO NE TECNOYOUTH CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITÀ’PER I MALFUNZIONAMENTI O DANNI AL DISPOSITIVO.

Detto questo partiamo:

Dovrete avere seguito la nostra guida dedicata allo sblocco del Bootloader [ LINK ]

] Dei driver flashtool (durante l’installazione selezionate “Xperia U”,”fastboot mode” e “flashmode”)

(durante l’installazione selezionate “Xperia U”,”fastboot mode” e “flashmode”) Scarichiamo l’ultima versione di CyanogenMod e delle Gapps

e delle Copiamo i due file all’interno della memoria del telefono

Scarichiamo ed Installiamo Flashtool

Colleghiamo il telefono in modalità flashtool (tasto su + inseriamo usb)

(tasto su + inseriamo usb) Dalla cartella di CyanogenMod estraiamo il file boot.img e lo mettiamo una qualsiasi posizione ne pc (che dobbiamo ricordare)

Apriamo Flashtool e clicchiamo in alto a sinistra dove c’è il fulmine ed in seguito su “fastboot mode”

e clicchiamo in alto a sinistra dove c’è il fulmine ed in seguito su “fastboot mode” Selezioniamo “Select kernel to flash”, nella finestra che si apre scegliamo di vedere i file.img e selezioniamo il boot.img precedentemente estratto e copiato.

e selezioniamo il boot.img precedentemente estratto e copiato. Subito dopo questo procedimento comincerà la procedura del flash.

Dopo questi passaggi dobbiamo scollegare il telefono ed entrare nella recovery, basterà spegnere il telefono ed una volta avviato, appena apparirà il logo Sony, schiacciate ripetutamente il tasto volume +, fino a quando non sarete nella recovery.

Per spostarvi all’interno della stessa dovrete utilizzare il bilanciere del volume ( per selezionare) e il tasto blocco/accensione (come invio) .

Una volta nella recovery bisogna seguire pochi semplici passaggi.

Selezioniamo:

wipe cache/factory reset wipe cache advanced/wipe dalvik cache install zip from sdcard0 installa cm-11-20131224-UNOFFICIAL-kumquat.zip installa gapps-full-4.4-20131126-signed.zip

Dopo questi passaggi basta selezionare reboot system now ed il vostro dispositivo si riavvierà!

Ci metterà un po’ di tempo a caricare, ma niente paura è assolutamente normale. Dovrete poi creare un profilo CyanogenMod o loggarvi con uno esistente ( se ne avete uno ovviamente).

Dopo le impostazioni di base potrete godervi il vostro Xperia U completamente migliorato.

Come conclusione vorrei favi un breve riepilogo dei vantaggi e dei svantaggi della CyanogenMod su Xperia U.

Vantaggi:

Velocità e fluidità del sistema MOLTO migliorate rispetto a quelle stock

Fantastica gestione della RAM ( con ics stock Sony utilizzava sempre 96% della RAM ora invece circa 60%)

Durata batteria praticamente raddoppiata

Dialer fluido e reattivo, mentre con ics stock non si riusciva nemmeno a rispondere alle chiamate

Tutte le funzionalità di Android 4.4 kitkat

Interfaccia Kitkat

Maggiore velocità di scatto delle fotografie

Svantaggi:

Bluetooth non funzionante ( io non l’ho mai usato)

Alcune app non supportate (fin ora io ho trovato soltanto angry bird go, i simpsons e camera ZOOM FX)

YouTube non funzionante ( ne in app ne sul browser)

Secondo il mio parere i vantaggi sotterrano i svantaggi di questa Rom, la consiglio a tutti i possessori di questo dispositivo!

Ora è davvero una scheggia! Purtroppo però essendo solo un porting e non una versione ufficiale della CyanogenMod quasi sicuramente i bug ( pochissimi) non verranno risolti, ma se volete riscoprire uno smartphone e utilizzarlo al massimo per le telefonate, il texting, le mail e le app utili l’Xperia U con la CyanogenMod 11 è perfetto.

Per oggi è tutto, un saluto. Per qualsiasi chiarimento, segnalazione, richiesta contattateci o scriveteci nei commenti. Seguite inoltre il nostro sito e il nostro canale YouTube per guide e news!