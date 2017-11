Microsoft Edge sbarca su Android: tutte le novità per il browser mobile

Microsoft Edge, l’evoluzione più efficace e sicura dell’indimenticabile Internet Explorer, non è più un’esclusiva per Windows 10: la casa di Redmond avrebbe finalmente deciso di creare una versione Android del suo browser principale, nel tentativo di portare le applicazioni più importanti e conosciute anche sul sistema operativo di Google.

Il nuovo Edge per Android è disponibile su Play Store. Lo avevamo visto prima in una versione beta attualmente in fase di test presso i Windows Insider sembra racchiudere già tutte le funzioni principali della controparte per desktop.

Tra cui gli elenchi di lettura, la navigazione con schede, i preferiti e generalmente molte delle opzioni presenti su Windows 10.

A quanto pare, non manca una gestione della cronologia piuttosto rigorosa, in modo che si possano aprire sia da mobile che da desktop gli stessi siti che si stanno sfogliando, senza dover interrompere per forza la lettura nel passaggio da un dispositivo all’altro.

Ad ogni nuovo avvio di Edge, ritroveremo tutte le pagine e i contenuti visitati, offrendo un’esperienza di continuità molto interessante per chi non vuole mai perdere il filo di quello che legge online.

Mancano ovviamente alcune piccole migliorie alla controparte Android di Microsoft Edge, tra cui il supporto all’apertura dei file ePub, molto gradita dagli utenti del browser in quanto elimina la necessità di applicazioni dedicate a questo formato di file.

Notiamo però la presenza di strumenti essenziali come la selezione del motore di ricerca preferito, la possibilità di utilizzare il servizio AirDrop per la condivisione dei contenuti online, e l’ormai essenziale modalità Incognito.

Nonostante sia necessaria ancora qualche “limatura” alle funzioni disponibili e alle opzioni che lo rendono simile alla versione desktop, Microsoft Edge mobile si può dire un esperimento necessario per portare sempre più software di questo tipo su Android, dopo la rinuncia di Microsoft al compianto Windows Phone.

Nel frattempo il successore di Internet Explorer continua ad aggiungere tra le sue estensioni sempre più funzionalità (tra cui i password manager e tool per scaricare video), cercando di imitare la concorrenza (Opera, Safari, Chrome, Firefox).

Riuscirà Edge ad assicurarsi un futuro anche su Android e arrivare sulla vetta dei migliori browser per Android? Vi daremo la risposta non appena verranno comunicati i dati ufficiali di diffusione sull’OS del robottino verde.