Ti piacerebbe avere uno sfondo particolare sul tuo smartphone e non sai dove cercare? Scommetto che sei alla ricerca di qualcosa di veramente spettacolare che faccia dire a tutti:”Waoo, che spettacolo quello sfondo!!”. Bene che ne dici di scoprire quali e dove trovare i migliori sfondi animati Android?

Immagino che hai pensato:”uffa, questo sfondo ce l’hanno tutti, voglio qualcosa di unico” oppure:”bellissimo il wallpaper del nuovo S8, dove lo trovo?”. Se ti sei posto queste domande, sei nel posto giusto.

Non so se lo sai, ma su Android per personalizzare il tuo smartphone esistono un sacco di applicazioni che si possono scaricare dai Play Store per trovare gli sfondi Android animati e non, che fanno al caso tuo.

Gli sfondi animati infatti, differentemente da quelli tradizionali, consistono in delle immagini in movimento molto semplici che sono in grado di rendere il tuo smartphone sempre alla moda.

In questo articolo ti mostrerò dove si possono trovare gli sfondi da scaricare gratis per il tuo Android. Quindi prenditi due minuti del tuo tempo e dai un’occhiata alla lista che ti propongo.

Come scaricare sfondi animati gratis

Sei pronto? Ora ti mostrerò il procedimento che dovrai eseguire per poter cercare gli sfondi sul Play Store.

Dalla schermata del tuo smartphone (o dal menù se preferite) dovrai aprire Google Play Store. Nella schermata che si apre cerca la categoria denominata “App” poi successivamente premere su “Categorie” ed infine “Sfondi Animati”. Nel caso in cui non riusciate ad effettuare i passaggi sopra indicati, potete affidarvi alla versione desktop di Google Play Store qui e sfogliare e installare gli sfondi direttamente dal vostro PC. Ora potrai scegliere se visionare gli sfondi animati gratuiti oppure se vedere quelli a pagamento premendo sulla scritta presente nella schermata del Play Store.

Se non hai ben chiaro un tipo di sfondo animato da impostare, ecco allora qualche alternativa molto interessante e apprezzata dagli utenti:

Sfondo Galaxy S3 , ovvero come suggerisce il nome, è lo sfondo unico e realizzato appositamente per il Samsung Galaxy S3. Molto carino, soprattutto per l’effetto del riflesso nell’acqua appena si tocca lo schermo.

, ovvero come suggerisce il nome, è lo sfondo unico e realizzato appositamente per il Samsung Galaxy S3. Molto carino, soprattutto per l’effetto del riflesso nell’acqua appena si tocca lo schermo. Sfondo S5 è il wallpaper creato per il Samsung Galaxy S5, con qualche dettaglio in più rispetto al predecessore, si tratta di un bellissimo wallpaper.

è il wallpaper creato per il Samsung Galaxy S5, con qualche dettaglio in più rispetto al predecessore, si tratta di un bellissimo wallpaper. Paperland , una serie di wallpaper rappresentanti un paesaggio disegnato a mano stile cartoon in costante trasformazione in base al tempo e all’orario. Se ad esempio saranno le 22 il paesaggio mostrato sarà al buio.

, una serie di wallpaper rappresentanti un paesaggio disegnato a mano stile cartoon in costante trasformazione in base al tempo e all’orario. Se ad esempio saranno le 22 il paesaggio mostrato sarà al buio. Sfondo iOS , che come suggerisce il nome è estrapolato dall’acerrimo nemico di Android, con disegni originali ed appartenenti al mondo di Apple.

, che come suggerisce il nome è estrapolato dall’acerrimo nemico di Android, con disegni originali ed appartenenti al mondo di Apple. Sfondi cellulare Samsung , qui troverete la raccolta dei migliori sfondi Galaxy per il vostro smartphone Android. Nell’applicazione vi è una vera e propria raccolta di tutti i wallpaper rilasciati da Samsung per i propri terminali.

, qui troverete la raccolta dei migliori sfondi Galaxy per il vostro smartphone Android. Nell’applicazione vi è una vera e propria raccolta di tutti i wallpaper rilasciati da Samsung per i propri terminali. Sfondo Minion , come suggerisce il nome, da quest’applicazione potrai scaricare uno dei migliori sfondi dedicato ai piccoli Minion, del famoso film di animazione.

, come suggerisce il nome, da quest’applicazione potrai scaricare uno dei migliori sfondi dedicato ai piccoli Minion, del famoso film di animazione. Sfondi acqua , grazie all’applicazione Ocean HD potrai trovare sul tuo display il fondale di un oceano. Da provare.

, grazie all’applicazione Ocean HD potrai trovare sul tuo display il fondale di un oceano. Da provare. Sfondo bolle, cerchi uno sfondo particolare che riempie il tuo display di bolle. Questo è quello che fa per te.

Queste sono solo alcune delle soluzioni possibili, qualsiasi sia la tua scelta potrai impostare lo sfondo che hai scelto, premendo sull’app subito scaricata e successivamente pigiando sul tasto con su scritto “Imposta sfondo”.

Tutte le applicazioni per le immagini di sfondi per Android, hanno la possibilità di ulteriori personalizzazioni al loro interno, permettendoti di modificare al meglio l’immagine ed adattarla al tuo smartphone.

La fonte per il download sfondi per smartphone Android ovviamente non è solo Google Play, ma esistono anche ulteriori siti come ad esempio LiveWallpapers contenente un archivio davvero impressionanti di immagini, dove quasi sicuramente troverai quella che fa per te.

Per effettuare il download da questo sito, dovrai solo premere sull’anteprima e poi dopo sulla scritta “Market link” e così sarai indirizzato al download più rapido. Se vuoi utilizzare una valida alternativa, invece potrai visionare il codice QR sotto al link presente al Google Play e così partirà il download. Se non sai come fare, ti lascio la mia guida su come leggere QR code con il tuo smartphone.

Sfondi animati gratis per android: le migliori app

Se non ti è bastato tutto ciò che ti ho accennato nel paragrafo precedente, oppure preferisci conoscere le migliori applicazioni per poter scaricare sfondi per il tuo smartphone, sei nella sezione giusta.

Qui ti mosterò dove trovare i migliori sfondi animati android gratis da scaricare grazie ad alcune delle più scaricate applicazioni, dove vengono raccolti tantissimi wallpaper pronti ad essere utilizzati.

Immagina di avere a disposizione un numero indefinito di sfondi per il tuo smartphone. Questa è proprio la sensazione che proverai dopo aver scaricato uno di queste app.

Sfondi HD

Il nome già potrebbe farti capire di cosa potrai trovare nell’app. Infatti Sfondi HD per Android è uno dei più grandi contenitori di wallpaper per il sistema operativo mobile di Google. Troverai ovviamente tantissimi sfondi per tablet e smartphone in alta definizione.

Avrai a disposizione tantissime categorie, dove potrai scegliere quella che più ti si addice e iniziare a scaricare un immagine che potrai utilizzare sia sulla home de tuo smartphone, ma anche su Whatsapp, su Facebook o dove vorrai.

3D Wallpapers

Un’altra ottima app di sfondi con tantissime immagini da scaricare è 3D Wallpapers. Anche in questo caso avrai a disposizione una quantità indefinita di immagini da poter utilizzare immediatamente.

L’applicazione dedicata ai wallpaper è immediata, inoltre l’app è sempre in costante aggiornamento, quindi troverai sempre tantissime nuove immagini ogni giorno.

Sfondi Premium HD

Inutile dire che anche qui ti troverai di fronte un’ottima applicazione piena zeppa di wallpaper per il tuo smartphone.

Sfondi Premium HD ha tantissime categorie a sua disposizione, che ti permetteranno di navigare in un catalogo ricco di sfondi di qualunque tipo, dalla natura al material design.

Non ti resta altro che scaricare anche questa e provare a trovare lo sfondo che fa per te.

Attualmente queste sono le top applicazioni disponibili per poter scaricare i migliori sfondi per Android. Hai trovato quello che fa per te? Fammelo sapere nei commenti.