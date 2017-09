iPhone X, tutte le novità del nuovo smartphone Apple

Sono passati ben 10 anni dal debutto del primo iPhone, uno dei prodotti Apple che sicuramente ha più contribuito a cambiare il rapporto con i classici cellulari, diventati poi “smartphone” con il passare del tempo (l’abbiamo visto nel nostro editoriale sull’iPhone).

Per ricordare il momento, durante l’ultimo keynote Apple, in cui sono stati presentati anche i due nuovissimi iPhone 8 e iPhone 8 Plus, la casa di Cupertino ha mostrato al pubblico il misterioso iPhone X: lo smartphone nato per festeggiare il decennale del primo Melafonino.

iPhone X debutta con a bordo l’ultimo aggiornamento a iOS 11, e il nuovissimo processore hexa-core Apple A11 Bionic, che ci propone un salto in avanti in termini di prestazioni di circa il 30% rispetto al predecessore. Il nuovo Melafonino condivide con iPhone 8 e 8 Plus 3 GB di RAM e due tagli di memoria interna, rispettivamente da 64 e 256 GB.

Il nuovo dispositivo sembra promettere molto bene anche dal punto di vista della multimedialità: il display è dotato di tecnologia True Tone per una definizione brillante e realistica dei colori, e di una registrazione video 4K a 60 FPS, con la possibilità di attivare una modalità slow motion 1080p/240 FPS.

iPhone X presenta inoltre uno schermo all’altezza delle aspettative: un pannello OLED capace di supportare l’HDR e i suoi effetti, in grado di rendere le immagini vere e proprie opere d’arte piene di colori.

Più ridotta, invece, la definizione delle fotocamere dal punto di vista del semplice scatto fotografico: 12 megapixel per quella principale e 7 per quella frontale. Nonostante questo, Apple ha approfittato del lancio della nuova generazione iPhone per dare il via ad un’importante rivoluzione in merito all’accessibilità, proprio grazie alla fotocamera.

Si tratta del riconoscimento tramite FaceID, tecnologia che permette di oltrepassare il “vecchio” TouchID per ottenere lo sblocco dello smartphone ed attivare una serie di funzioni di autenticazione e sicurezza più stabili.

Tutto questo semplicemente riconoscendo il volto dell’utente, con meno probabilità di incappare in quelli che vengono chiamati “falsi positivi”.

iPhone X apre quindi assieme ai “fratelli” iPhone 8 e 8 Plus la prossima era di Apple, basata su più sicurezza e stabilità a livello di OS e una multimedialità arricchita da tutto quello che serve per video, foto e gaming di qualità su smartphone: sapremo presto quali sono i giudizi degli utenti americani ed europei per il nuovissimo device.