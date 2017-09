Google Drive, addio all’app desktop: cosa la sostituirà?

L’applicazione desktop dedicata a Google Drive, uno dei servizi di backup cloud più amati del web, si prepara a dirci addio il prossimo Marzo 2018, con grande sorpresa di tutti gli utenti di Big G.

Dopo tanti anni di onorato servizio, il software ufficiale di Google per la sincronizzazione dei file su Drive si avvia alla fine per essere sostituito da una nuova alternativa: Backup And Sync, disponibile sia per PC Windows che Mac. Tramite un post sul blog ufficiale, Google ha fatto sapere ai suoi utenti che presto debutterà questa nuova applicazione, che sostituirà sia Drive che Google Foto.

Si prepara quindi il debutto di una nuova soluzione più veloce e semplice: non dovremo fare altro che selezionare le cartelle di cui vogliamo un backup cloud e affidarci al software per archiviarle istantaneamente.

Assieme a Backup And Sync, debutterà anche una seconda soluzione che sostituirà del tutto Google Drive. Il suo nome è Drive File Stream, dedicata a tutti gli utenti che fanno uso della cosiddetta “G Suite” (ovvero le applicazioni Google Documenti ed i servizi business su cloud).

Drive File Stream permetterà di configurare una console di amministrazione per gestire documenti e file in gruppo, in modo da poter coordinare al meglio il lavoro anche da remoto.

Una soluzione in più, quindi, per tutte le imprese e i privati che vogliono archiviare e sincronizzare dati senza spendere eccessivamente.

Per chi volesse continuare ad utilizzare la soluzione proposta da Google Drive, c’è comunque una possibilità: avviare l’app ufficiale per smartphone, che non verrà eliminata.

Allo stesso modo, chi vuole prendere più confidenza con il nuovo Backup And Sync, può farlo già da ora in quanto l’applicazione è già disponibile.

Google Drive per desktop, infine, non verrà più supportato ufficialmente a partire dal prossimo 11 dicembre, mentre non potrà più essere avviato a partire dal 12 marzo 2018: abbiamo quindi tutto il tempo necessario per imparare a conoscere i nuovi strumenti di Big G.

Il mondo del cloud continua ad arricchirsi di nuove proposte accessibili a tantissimi utenti in tutto il mondo: quale sarà la risposta di Apple, Microsoft e gli altri big della tecnologia alla mossa di Google?