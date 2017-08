WhatsApp per Android, download più veloci grazie a Multi Media Server

WhatsApp continua la sua corsa all’aggiornamento, consapevole di dover affrontare l’app rivale Telegram aggiungendo sempre più funzioni e migliorando quelle già presenti.

Il popolare messenger ha appena introdotto il supporto alla tecnologia Multi Media Server, sviluppata nientemeno che da Microsoft per aumentare la velocità di trasferimento file in modo più che sensibile.

Multi Media Server (noto anche come MMS) è un protocollo di trasmissione dati molto efficace, sul quale il team di WhatsApp è all’opera da mesi. Essendo un’applicazione di proprietà di Facebook, i dati e i file trasferiti risiedono sui suoi server, che sono stati utilizzati per i primi test: MMS ha dato ottimi risultati nell’invio e nel download simultaneo di documenti, immagini GIF e video, senza dover necessariamente aspettare il completamento di ognuno come invece avveniva fino a poco fa.

La funzione proposta dalla nuova versione di WhatsApp per Android verrà estesa gradualmente anche su dispositivi iOS, in attesa del supporto per tutti i tipi di file (quindi anche audio e archivi compressi, non essendo ancora compatibili con l’update).

Il vantaggio si farà sentire anche quando condivideremo fotografie sull’app, in quanto non verranno più compresse per risparmiare tempo durante il caricamento, ma verranno mostrate in tutta la ricchezza di dettagli originale.

Come vediamo, è un periodo ricco di novità per WhatsApp, che ha introdotto inoltre nelle ultime ore l’opzione per scrivere uno Stato su sfondo colorato, che potrà contenere oltre al semplice testo anche un link. I nuovi Stati avranno una durata totale di 24 ore e gli utenti potranno poi rispondere ai nostri aggiornamenti con un messaggio personale, rendendo così le conversazioni più animate che mai.

Ora toccherà a Telegram rispondere alle recenti innovazioni di WhatsApp, che dopo aver introdotto la possibilità di aggiungere una breve biografia sembra non aver aggiunto particolari personalizzazioni al proprio profilo: quale dei due giganti del mondo dei messenger riuscirà a coinvolgerci di più? E’ una risposta che proveremo a dare insieme nei prossimi aggiornamenti: seguiteci per conoscerli tutti in anteprima.