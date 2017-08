SNES Mini, il nuovo Super Nintendo è ufficiale: giochi e funzioni esclusive

Il debutto di SNES Mini, la nuova console Nintendo destinata a tutti i retro-gamer che hanno sperimentato il fascino di Super Nintendo, è confermato: la software house giapponese ha appena lanciato un nuovo video che anticipa il suo arrivo, mostrando i giochi disponibili e una funzione aggiuntiva del tutto inaspettata.

SNES Mini riporterà in vita i classici del gaming degli anni Novanta, tra cui Donkey Kong Country, Contra 3: The Alien Wars, Final Fantasy III, The Legend of Zelda: A Link to the Past, F-Zero, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting e molti altri, tra cui indimenticabili platform come Super Mario World: i giochi pre-installati saranno 21 e certamente riusciranno a soddisfare i gusti di ogni gamer.

E’ inoltre in arrivo una bella sorpresa per i fan del videogaming in generale, assieme a SNES Mini: l’inedito StarFox 2, un gioco nato nel 1993 e rimasto per tantissimo tempo lontano dal pubblico per ragioni di marketing: ora potremo giocarlo come se fosse nuovo sulla nuova mini-console.

Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive del reboot di Super Nintendo, è stata inclusa una feature molto utile a chi gioca ai classici del SNES per la prima volta, ovvero “Rewind”. Si tratta di una funzione che permette di impostare un punto di ripristino all’interno del gioco, da cui potremo riprendere agevolmente nel caso in cui sbagliassimo qualcosa durante il gameplay.

Ovviamente, chi già è esperto e conosce i giochi che hanno fatto la storia di Nintendo potrà rivivere il gameplay classico, con colori e contrasti ancora più accesi grazie alla porta HDMI con cui si connetterà a schermi ad alta definizione.

L’attesa è già alle stelle, e i fan della casa giapponese sanno bene che SNES Mini andrà a ruba proprio come Nintendo Classic Mini, reboot della console NES.

La data di debutto della nuova piccola console è quindi sempre più vicina: il 29 Settembre è una data che non dovremo perdere se siamo appassionati di tutto quello che ha a che vedere con Nintendo e il retrogaming: troverete come sempre su queste pagine le impressioni sulla console non appena sarà uscita.