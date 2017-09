Ubisoft continua ad essere una delle software house più in forma dell’attuale panorama videoludico, e ci dà prova di avere buone idee in serbo lanciando il nuovissimo Atomega, uno shooter multi-giocatore accattivante e dinamico, disponibile su Steam a partire dal 19 Settembre.

Atomega si basa su dinamiche di gaming molto competitive, che di certo non risulteranno sconosciute a chi ha già giocato a titoli online molto popolari come Agar.io, un vero e proprio tormentone di qualche stagione fa.

Le premesse del nuovo gioco sono tanto interessanti quanto fantascientifiche: un mondo in cui le leggi della fisica vanno lentamente disgregandosi e confondendosi, in cui sopravvivono evolute forme di vita pronte alla battaglia, dietro scenari oscuri e cupi.

Il gioco ci chiede di impersonare curiosi esseri chiamati Exoforms, che combatteranno in un’arena particolarmente estesa e ricca di dettagli grafici in uno scontro all’ultimo sopravvissuto.

Potremo difenderci guadagnando sempre più “massa”, ovvero aumentando le nostre dimensioni e dotandoci di un arsenale di armi particolarmente ricco di alternative.

Il gameplay di Atomega si svolge inoltre in scontri da 10 minuti ognuno fino a 8 giocatori partecipanti: il gioco non è così semplice come potrebbe sembrare, in quanto acquisire massa ci renderà ovviamente più forti ma anche più vulnerabili agli attacchi degli avversari.

Non mancheranno comunque i classici “power up” che ci permetteranno di aumentare il nostro potere in maniera incontrollata.

Atomega è frutto degli studios Ubisoft Reflection, che negli ultimi tempi è riuscita a sfoderare dei piccoli capolavori quali Grow Home, Grow Up e Valiant Hearts.

Per i developer francesi, il nuovo gioco si tratta di un tentativo di diversificare la loro offerta di titoli Tripla A, affiancando anche un’avventura più “leggera” e meno impegnativa per i casual gamer.

Le dinamiche di gioco sono quindi parecchio semplici da imparare; tuttavia la vittoria sarà riservata a chi saprà farne uso come solo i gamer esperti riescono: potremo cimentarci molto presto in Atomega e scoprire i segreti che danno vita agli scontri tra le mitiche creature aliene di Ubisoft.