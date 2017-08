Molti di noi al giorno di oggi si collegano attraverso smartphone e tablet ad Internet, grazie alle ottime offerte degli operatori telefonici, che ci permettono, con poche decine di euro di avere un piano tariffario completo. Appunto per questo con il tempo e con lo sviluppo del mondo mobile, ormai sappiamo che moltissima utenza accede al web tramite smartphone e tablet, ma non tutti sanno che questo è possibile grazie ad un particolare impostazione o meglio punto di accesso che prende il nome di APN.

Gli Access Point Name sono alla base appunto del nostro accesso ad Internet dal mondo mobile, ma logicamente deve essere perfettamente configurato per far si che tutto funzioni in maniera impeccabile e in questo caso utilizzare Tim dati mobile al meglio sul tuo smartphone.

Oggi ci concentreremo particolarmente su gli APN TIM e come impostare al meglio TIM internet mobile, cercando di darvi le giuste informazioni che vi permetteranno di inserire il maniera manuale queste impostazioni, le quali come già detto in precedenza, vi permetteranno di avere Internet mobile TIM perfettamente funzionante con questo operatore telefonico.

DUE TIPI DI TIM APN

Questa regola non vale solamente per questo operatore, ma per tutti gli operatori telefonici, infatti dovete ricordare che esistono due tipi di TIM APN, uno dedicato alla connessione dati, mentre il secondo ci servirà per inviare e ricevere MMS.

Si tratta di due stringhe che andremo a vedere e configurare nel nostro articolo dedicato, visto che tratteremo entrambi i tipi di TIM APN, per non incorrere in problemi di alcun tipo.

Vedremo come poter impostare APN TIM grazie all’APN ibox TIM il quale è il più famoso di queste impostazioni, ma allo stesso tempo quello più funzionale che vi permetterà da subito di poter navigare online senza cambiare troppi valori.

CONFIGURAZIONE TIM APN ANDROID

In questa sezione ci dedicheremo a vedere come impostare gli APN TIM su smartphone e tablet Android, quindi andremo a vedere dove andare per poter dare indicazioni precise al nostro device per far si che la connessione ad Internet non abbiamo nessun particolare problema.

Partiamo subito per imparare su come effettuare una configurazione Internet TIM ottimale per permetterci sin da subito di poter navigare online tramite quest’operatore, inoltre grazie ad iBox Tim come vedrete riuscirete ad impostare correttamente Internet TIM.

Quindi la prima cosa da fare, per chiunque non abbia questi particolari APN installati sul proprio dispositivo, dovrà andare in:

Impostazioni>Reti mobili>Nomi punti di accesso>Nuovo APN

Fatto questo bisognerà inserire in ogni capo che ci troveremo davanti queste particolari diciture:

RETE

Nome:tim

APN:ibox.tim.it

Proxy:non impostato

Porta:non impostato

Nome utente:non impostato

Password:non impostato

Server:non impostato

MMSC: non impostato

MMS Proxy: non impostato

Porta MMS: non impostato

MCC:222

MNC:01

Questa quindi è la brevissima procedura su come impostare in maniera definitiva questi APN TIM sul vostro device Android, che sia uno smartphone o un tablet non fa differenza, visto che la procedura resterà del tutto identica in entrambe le situazioni.

CONFIGURARE APN TIM SU IPHONE E IPAD

Dopo aver visto in precedenza come appunto siamo riusciti in pochissimi passaggi ad inserire gli APN TIM su i device Android, logicamente la stessa cosa è possibile farla anche per quanto riguarda sia gli iPhone che per gli iPad, quindi vedremo come effettuare questa procedura anche su iOS.

Come sempre andiamo a vedere dove inserire in maniera semplice queste righe per far si che la connessione internet funzioni anche su i dispositivi Apple, ecco cosa fare:

Impostazioni>Cellulare/Dati cellulare>Rete dati cellulare

Una volta seguita passo per passo la procedura inserita in precedenza, bisognerà ora inserire tutte le stringhe per far si che l’Access Point Name funzioni alla perfezione e tutto questo possiamo trovarlo nella sezione precedente dedicata ai device Android.

Nel caso in cui vorreste approfondire ancora di più i vari passaggi, potrete seguire la nostra guida dedicata agli APN iPhone che nel dettaglio vi permetteranno di riuscire a impostare APN TIM nel modo migliore sia su iPhone che su iPad, tutto tramite dei semplici passaggi che abbiamo visto anche in questa guida.

IMPOSTARE APN TIM SU SMARTPHONE E TABLET IN AUTOMATICO

Avete visto che in pochissimi passaggi siamo andati a impostare in maniera del tutto manuale un parametro basilare per tutti coloro che posseggono uno smartphone o un tablet con SIM, infatti senza queste impostazioni non riuscirete a navigare in nessun modo.

Sappiamo logicamente che per entrambi i sistemi operativi ci sono delle applicazioni che permettono di poter impostare gli APN, in maniera del tutto automatica, ma soprattutto possiamo già dire che con gli ultimi aggiornamenti di entrambi gli OS, abbiamo anche la possibilità di aggiungere queste stringhe in maniera del tutto automatica grazie ad un impostazioni inserita nel menu dedicata ai punti di accesso.

Quindi la difficoltà ai giorni nostri di dover fare tutto in maniera manuale è scesa sempre di più, ma che comunque andrà a scomparire con il passare del tempo, in maniera del tutto definitiva, ma sopratutto avremo una configurazione Internet TIM perfetta senza commettere errori e subito pronta per la navigazione da mobile sia per normali smartphone, ma anche per coloro che hanno acquistato una sim dati Tim.

Noi come sempre rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi problematica o dubbio, tuttavia se avete qualche problematica grave potete sempre provare a chiamare il 119 utilizzando la nostra guida su come parlare con un operatore TIM e sopratutto se non riuscite in qualche cosa, basterà lasciare un commento noi appena avremo modo e tempo vi aiuteremo nel più breve tempo possibile.