CyanogenMod 12.1 per Galaxy S2 non è arrivata in maniera ufficiale sull’ex top di gamma della casa coreana, tuttavia in molti si sono chiesti come avrebbero potuto aggiornare il proprio Galaxy S2 ad Android Lollipop.

Appunto per questo oggi vedremo come installare la CyanogenMod 12.1 per Galaxy S2, come sempre i passaggi da effettuare saranno davvero molto semplici, il tutto ci porterà via qualche minuto, se invece siete più pratici, da questo articolo potrete scaricare i file necessari per l’installazione.

Sappiamo benissimo che Android Lollipop su Galaxy S2 non arriverà mai, visto che Samsung da tempo ha eliminato il supporto a questo dispositivo.

Appunto per questo dovremmo procedere per forza di cose all’installazione di una custom Rom, una fra le migliori in circolazione è proprio la CyanogenMod per Galaxy S2.

PREREQUISITI

Come di consueto quello di cui avremo bisogno sono delle cose che abbiamo già avuto modo di vedere moltissime volte sul sito, tuttavia ricordiamo che dovremmo installare una Recovery modificata e dopo di che dovremmo avere a disposizione i diversi file necessari.

Per quanto riguarda l’installazione della Recovery modificata, potrete dare un’occhiata al nostro articolo, anche se un po’ datato, ma che vi indicherà la giusta via per procedere all’installazione.

Se non riuscite tramite la nostra guida ad installare la Recovery, utilizzate la nuova Recovery, direttamente da questo thread su XDA (grazie Jacopo)

Dopo di che possiamo procedere al download della CyanogenMod, che ricordiamo, non si tratta della versione ufficiale, ma di un porting effettuato da un cuoco, il tutto è reperibile dalla discussione su XDA.

Infine mancano i file più importanti, dedicati proprio alle Google Apps, le quali ci permetteranno di avere a disposizione il Play Store e tutti gli altri servizi Google.

INSTALLAZIONE

Procediamo ora con i vari passaggi che ci permetteranno di installare in pochi minuti questa Rom, tutto in queste righe che troverete qui sotto.

Scaricate e seguite tutte le indicazioni riportate nel paragrafo precedente. Spostate sia la CyanogenMod 12 che le Gapps sul vostro dispositivo. Accedete alla Recovery premendo da telefono spento i tasti Vol+ +Home + Power. Effettuiamo i vari wipe, partendo dal wipe data factory reset, passando poi per il wipe cache ed infine il wipe dalvick. Ora procediamo con l’installazione andando a selezionare il file della CM12, indicandolo con l’opzione install zip from sdcard se avete spostato il file nella vostra memory card. Una volta completata quest’operazione basterà ripeterla per installare le Gapps.

CONCLUSIONI

Come al solito la procedura è davvero molto rapida da portare a termine, si tratta di una versione non ufficiale, quindi ci potrebbero essere delle problematiche, riguardo sopratutto l’ottimizzazione del firmware.

Tuttavia il cuoco aggiorna costantemente la Rom, quindi se notate qualche problema, sicuramente nel giro di qualche giorno potrà essere risolto.

Detto questo restiamo a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta, buon installazione e alla prossima guida.