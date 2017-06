Now TV: installazione su tutti i dispositivi Android [DOWNLOAD APK]

Come promesso nel titolo, in questo post ti spiegherò come poter installare Now TV su tutti i dispositivi Android. Per farlo vedremo insieme una pratica guida che ti permetterà di guardare Now TV sul tuo smartphone Android fin da subito.

Voglio chiederti una cosa. Saresti felice di conoscere un semplice modo per poter vedere Now TV su Android, quando e dove vuoi? Allora continua a leggere…

Tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per Now TV(ex Sky online) si dividono in due gruppi: quelli che hanno un dispositivo compatibile e quelli che non hanno un dispositivo compatibile. Oggi riunirò questi due gruppi in uno solo e scoprirai tra poco come.

Le persone che mi hanno ringraziato per le varie guide che ho scritto, sono state veramente tante (guarda la guida su Sky Go Android). Sono state così tante che ho deciso di mettere nero su bianco questa guida per condividere con tutti voi quello che ho scoperto.

Ora sei pronto. Si comincia!!

NOW TV APP ANDROID DOWNLOAD

Ora scoprirai come con un semplice click e con l’installazione di qualche secondo sul tuo dispositivo Android, potrai goderti tutto ciò che ha da offrire Sky con il suo nuovo Now TV.

Quello che devi sapere prima di effettuare la procedura è che esistono tre tipi di file ed ognuno è adatto ad un diverso dispositivo Android: uno per gli smartphone senza Root, uno per gli smartphone con Root e uno per i tablet; ora l’ app Now TV è aggiornata alla versione 1.3.

Non preoccuparti, troverai immediatamente il file che fa per te.

Nel caso avessi uno smartphone Android senza i permessi di Root Scarica ora Now TV senza Root da qui: LINK

Invece se il tuo smartphone Android ha i permessi di Root attivi Scarica ora Now TV per smartphone Android con Root da qui: LINK o LINK

o Infine se hai un tablet Android potrai godere di Now TV scaricando il file da qui: LINK o da qui LINK oppure prova anche queste nuove versioni a questi LINK, LINK

Non pensavi fosse così facile? Vero?

Ti svelo un piccolo segreto: manterrò aggiornato il più possibile questo articolo, poiché Sky aggiornerà in maniera costante l’app in questione, aggiungendo sempre nuove caratteristiche.

Gli innumerevoli aggiornamenti purtroppo potranno incidere sulla possibilità che il tuo smartphone o tablet Android non sia da subito compatibile.

Per questo faccio un grosso in bocca a lupo a DeltaFox per far si che rilasci la mod sempre aggiornata, così che potrai sempre godere del servizio NowTV su qualsiasi smartphone Android senza alcun problema.

COME VEDERE NOW TV SU SMART TV

In questo paragrafo invece ti svelerò come sarà possibile utilizzare Now TV sulle smart TV.

Avrai due possibilità:

Avere una smart TV compatibile con Now TV

Possibilità di utilizzare il Chromecast

Per quanto riguarda le smart TV compatibili, attualmente ci sono solo le TV LG e le TV Samsung.

Per scaricare la versione compatibile per i TV Samsung, basterà andare sull’App Store e scaricare Now TV.

Nel caso delle TV LG invece, se l’app è preinstallata è compatibile, altrimenti non vi sono attualmente possibilità di poterla installare con metodi alternativi.

Nell’ultimo caso conviene acquistare un Chromecast così che potrete effettuare lo streaming di Now TV dal vostro smartphone alla TV.

CONCLUSIONE

Hai visto come è semplice poter scaricare Now TV APK per qualsiasi dispositivo Android?

Con un semplice click installi l’applicazione ed il gioco è fatto.

Tutto in modo davvero molto, ma molto semplice.

Non resta che augurarti buona visione