Come parlare con un operatore TIM, per molti risulterà una cosa abbastanza semplice leggendo il titolo, ma vi assicuriamo che non è così. Dopo aver visto come impostare APN TIM su smartphone e tablet, vi vogliamo dare alcune dritte per far si che tutti coloro che hanno un abbonamento con questo gestore e vorranno capire come si può fare per parlare con un operatore TIM e non con la classica voce automatica.

Come parlare con un operatore TIM mobile? Chiama il 119; Ascolta attentamente ciò che viene detto dalla voce registrata dopo di che premi sul tastierino il numero 2; Ti verranno proposte diverse opzioni, premi il numero 4; ora premi di nuovo 2 ; infine premi 6 e potrai parlare con un operatore TIM.

Vi avvisiamo già che dovrete utilizzare qualche piccolo stratagemma per far si di riuscire a parlare operatore tim, per il semplice fatto, che a quanto pare quelli di TIM, hanno deciso di modificare alcune cose automatizzando il tutto, per quanto riguarda i propri call center.

Noi cercheremo di aiutarvi elencando diversi metodi su come parlare con operatore tim e sicuramente riuscirete nell’impresa, anche perché in molti credono che ci voglia un semplice numero operatore tim per parlare con qualcuno, invece non è così e per parlare con operatore tim ci vorrà solo un po’ di pazienza e tempo da perdere.

Combinazioni tim: parlare con operatore

Altrimenti se non sarete fortunati, potrete provare con quest’altre configurazioni dopo aver effettuato una chiamata assistenza tim numero che abbiamo riportato in precedenza:

6-5-1-2

6-5-7-0

6-5-1-1-0

4-5-1-2

6-5-3-0

6-2-2-6-5-1-0

Purtroppo come vi renderete conto questo è l’unico metodo funzionante e non esiste un vero e proprio numero per parlare con operatore Tim e usufruire dell’assistenza, infatti con questa procedura avvierete la chiamata per parlare del fatto che il vostro smartphone con sim TIM sia stato rubato o lo avete smarrito.

Attraverso questo trucchetto avrete modo di poter parlare direttamente con un assistente TIM, che vi consiglierà e vi aiuterà in tutto ciò che vorrete chiedergli rispettivamente al vostro piano tariffario, oppure se volete eliminare qualche offerta, tutto questo chiamando il numero Tim in cui molti ormai non confidano più.

Nel caso anche utilizzando tutte le varie combinazioni che abbiamo elencato non riuscite ancora a parlare con nessuno, potrete utilizzare un’altra procedura. Chiamare di nuovo Tim 119, dopo di che premi 2 e accedi ai servizi di assistenza commerciale premendo il tasto 4 e subito dopo il tasto 1 per accedere ai servizi dedicati a TIMVision e TIMMusic. Utilizzando questi passaggi dovresti riuscire ad avere un contatto di un operatore TIM.

Questo che abbiamo appena scritto è il primo metodo per avere un contatto Tim umano, tuttavia ve ne un altro alla portata di tutti, infatti Telecom Italia Mobile, ha avviato l’assistenza anche tramite Facebook, la quale possiamo dire è abbastanza celere nel rispondere e nell’aiutare i clienti, vediamo come usufruirne, se vogliamo evitare di chiamare il numero Tim e cercare di parlare con un operatore in carne ed ossa.

Basterà andare sulla pagina ufficiale TIM e scrivere direttamente sulla bacheca.

e scrivere direttamente sulla bacheca. In pochi minuti troverete un messaggio sul vostro profilo personale, che molto spesso viene aggiunto alla casella “Altri” nei messaggi.

Ora potrete colloquiare dei vostri problemi e anche accordarvi su una chiamata con un operatore.

OPERATORE TIM SU TWITTER

Infine ricordiamo che potrete parlare con un operatore TIM anche con Twitter, infatti dopo il lancio ufficiale della pagina Facebook, vi è stata rilasciata anche il contatto ufficiale Twitter, si tratta di uno dei migliori modi per avere assistenza tim mobile grazie alle varie applicazioni che abbiamo sugli smartphone.

Anche qui basterà rilasciare un messaggio e in brevissimo tempo riuscirete ad avere assistenza diretta, così che potrete risolvere in maniera definitiva tutte le vostre perplessità.

TIM ha a disposizione alcuni profili Twitter dedicati all’assistenza ovvero:

@TIM4UAlessio, @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano o @TIM4ULuca.

Quindi basterà scrivere il proprio messaggio e twittare quest’ultimo ad uno degli account che vi abbiamo elencato e allo stesso tempo, possiamo inserire anche un hashtag inserendo o #TIMmobile oppure #TIMfisso, per far si di indirizzare l’operatore alla tipologia di problema derivante o dal fisso o dal telefono cellulare.

SITO WEB PER ASSISTENZA TIM

Ultimo consiglio è quello di andare sul sito ufficiale dell’azienda così che potrete trovare un modo per contattare direttamente da lì assistenza tecnica TIM, per qualsiasi dispositivo abbiamo a disposizione, aiutandoci a configurare il tutto per far si che funzioni alla perfezione.

Tuttavia con l’avanzare della tecnologia, abbiamo visto che vi è molta assistenza anche grazie ai social, in questo caso sia su Facebook che su Twitter, ma anche utilizzando la nota app MyTim oppure andando sul sito 119.tim.it avremo possibilità di poter avere assistenza; noi abbiamo provato la prima e siamo rimasti davvero molto soddisfatti, visto che ci hanno risposto in davvero pochissimi minuti una volta esposto il problema.

Assistenza per la linea fissa

Da qualche tempo il marchio TIM è arrivato ad occupare un ruolo importante nel mondo della telefonia fissa, andando ad assorbire il marchio Telecom Italia. Proprio per questo motivo andremo a vedere come parlare con un operatore TIM per risolvere i problemi che riguardano il telefono di casa e/o l’ADSL.

Qual è il modo più semplice per ricevere assistenza TIM Casa? Potete contattare direttamente il numero 187 ed ascoltare la voce guida. Potete scegliere se ricevere informazioni per le offerte cliccando il numero 1, mentre per segnalare le problematiche, i guasti ed i malfunzionamenti, bisognerà premere il numero 2.

A questo punto dovrete attendere di essere messi in contatto con un operatore di Tim. In alternativa potete richiedere assistenza TIM attraverso Facebook dalla pagina ufficiale usando anche l’hashtag #TIMFisso oppure potete optare per Twitter usando i vari profili @TIM4ULuca @TIM4UFabio e @TIM4USara.

Conclusioni su come contattare operatore TIM

Come avete visto non esiste un numero diretto per poter parlare con un operatore Tim , dovremo fare alcuni test e prove per riuscire nell’intento, ma ci riusciremo alla fine, grazie ai nostri consigli.

Quindi ora avete tutte le possibilità per parlare con un operatore tim, dovete solo decidere in che modo e quando contattarli o chiamando Tim 119 oppure scegliere le altre soluzioni, come sempre noi restiamo a vostra disposizione, se volete chiedere qualcosa non esitate a commentare.