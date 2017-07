Hai un abbonamento con Tre Italia ed hai bisogno urgente di aiuto per la tua linea telefonica e, soprattutto, non riesci in nessun modo a contattare una persona in carne ed ossa che possa supportarti? Ogni volta che effettui una chiamata, vieni ripetutamente rimbalzato sui servizi automatizzati, e giri in tondo senza risolvere il tuo problema? Non preoccuparti, ci sono tanti come te che versano in questa spiacevole situazione.

Purtroppo, per dirti la verità, sono sempre di più gli operatori telefonici che preferiscono automatizzare ogni processo, rendendo, di conseguenza, estremamente difficile, se non impossibile, parlare con una persona reale e non con un assistente computerizzato.

Oggi, però, ti mostrerò come parlare con operatore 3 senza perdere tempo e indicandoti la via corretta, evitando ogni fastidioso problema e strade sbagliate.

Prima di cominciare, ti chiedo un piccolo favore: prenditi 3 minuti del tuo tempo e segui attentamente ciò che sto per dirti.

Ti mostrerò, passo dopo passo, come parlare con una persona della 3 che può aiutarti a risolvere i tuoi problemi, sia per via telefonica che attraverso Internet (quest’ultimo metodo è sempre più utilizzato da diversi operatori del settore).

Come parlare con operatore Tre telefonicamente

Ora ti mostrerò ora come parlare con operatore 3 utilizzando il telefono cellulare; senza dubbio, questa è la prima opzione che ti verrà in mente per contattare il tuo operatore telefonico.

Per parlare con operatore 3 devi seguire questi passaggi con attenzione:

Chiama il 133

Una volta terminato il messaggio iniziale automatizzato premi subito 2.

A questo punto ti verranno elencate diverse opzioni, ma tu digita di nuovo 2.

Adesso, per entrare in contatto con un operatore devi premere il tasto 9.

Sequenza: 2-2-9

Nel caso in cui tu non stessi chiamando da una Sim Tre, purtroppo dovrai seguire un percorso un po’ più accidentato e con qualche passaggio in più.

Per cominciare, devi premere il tasto 1 e subito dopo, dovrai digitare il tuo numero di cellulare seguito dal tasto cancelletto (#).

Esiste un altro caso: quello in cui tu preferisca essere ricontattato da un operatore (non essendo cliente Tre); per fare ciò ti basta premere il tasto 2 per due volte consecutive.

Coome potrai facilmente immaginare, questa procedura e questa numerazione, possono cambiare quotidianamente.

Nel caso in cui la guida non fosse stata ancora aggiornata con la nuova numerazione, puoi orientarti seguendo con attenzione la voce del servizio automatico.

Oltre ai vari passaggi, ci tengo a fare attenzione anche ai costi per parlare con assistenza 3: se sei un cliente Tre, TIM o chiami da rete fissa, la telefonata è gratuita; nel caso di altri operatori telefonici tra quelli non elencati, il costo è di circa 33 centesimi al minuto.

Un’ultima cosa: eccoti gli orari in cui puoi contattare gli operatori; questi sono disponibili dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 fino alle 22.00; nei giorni festivi, gli orari vanno dalle ore 10.00 fino alle 18.00.

Come parlare con un operatore 3 tramite Internet

Nel caso in cui tu preferisca non avere a che fare con un assistente umano per risolvere i tuoi problemi telefonici, voglio mostrarti anche come parlare con un operatore Tre per mezzo dei social network.

Ora ti faccio vedere quali sono i metodi ed i contatti ufficiali presenti sui social del noto operatore telefonico.

Nel caso in cui tu voglia utilizzare Twitter per parlare con operatore tre, puoi facilmente servirti dell’assitenza 3 collegandoti direttamente alla pagina ufficiale @Tre_Assistenza; da qui puoi inviare un messaggio all’operatore in questione.

Per fare ciò, non devi fare altro che cliccare sul simbolo + che puoi trovare nella barra alla tua sinistra (se stai navigando dal PC), oppure in alto a destra (se stai utilizzando il programma dal tuo smartphone); in seguito, devi solo inserire il tuo numero Tre e poi illustrare il tuo problema.

Nel caso in cui tu non trovassi l’icona, puoi scrivere un tweet inserendo @Tre_Assistenza e poi spiegare il tuo problema.

Nell’arco di qualche minuto, dovresti essere ricontattato dall’operatore che diventerà, in un primo momento, tuo follower, e subito dopo ti aiuterà a risolvere il problema con la tua linea.

Nel caso in cui tu non voglia utilizzare Twitter e preferisci invece utilizzare Facebook, c’è anche un metodo con questo social.

Per prima cosa, collegati alla pagina ufficiale di Tre Italia, e quando sei arrivato qui, clicca sul pulsante Contattaci: in questo modo, accederai al servizio di assistenza Tre (per fare ciò, ricorda che devi premere prima di tutto, sul pulsante Facebook Login).

Giunto a questo punto, devi digitare il tuo numero di cellulare ed attendere il codice di conferma che hai ricevuto tramite SMS sul tuo cellulare.

Adesso spunta la voce Accetto e clicca su Conferma codice per concludere l’operazione.

Fatto ciò, ti troverai davanti ad una nuova pagina in cui dovrai spiegare il tuo problema: da qui ti basta solo cliccare sul tasto scrivi la tua richiesta e digitare il messaggio, poi metti la spunta accanto alla dicitura messaggio Facebook e, alla fine, clicca su Invia.

Puoi anche mettere il segno di spunta sulla voce Messaggio privato così da ricevere la risposta dall’operatore personale piuttosto che da Facebook, tutto attraverso l’applicazione 3Social.

Anche in questo caso, devi inserire il numero di telefono e spiegare in breve con quale problema tu voglia essere aiutato.

Per quanto riguarda gli orari, puoi contattare gli operatore social di Tre dalle ore 9.00 fino alle 21.00 tutti i giorni.

Altri metodi e consigli per parlare con un operatore Tre

Ci sono diversi problemi che possono essere risolti anche senza ricorrere ad un contatto con un operatore in carne ed ossa.

Una delle problematiche più comuni è quella della configurazione di Internet e MMS del vostro smartphone; per aggirare questo ostacolo, puoi tranquillamente fare anche a meno di parlare con operatore 3.

In poche parole, devi andare sul sito ufficiale dell’operatore (clicca qui) e qui puoi trovare tantissime risposte alle domande più frequenti che sono fatte dagli utenti, e chissà, proprio nel lungo elenco, forse c’è anche la risposta ai tuoi problemi.

Come funziona? Non devi fare altro che selezionare l’argomento del tuo problema, dopo di che, per rendere le cose più facili, puoi fare una scrematura utilizzando i filtri, e poi non ti resta che navigare fino a che non troverai la rispsota che fa per te.

Nel caso volessi utillizzare l’applicaizione Area Clienti 3, devi sapere che è accessibile da tutti i sistemi operativi: Windows Phone, Android e iOS.

Nel caso fossi interessato a questa soluzione e tu volessi saperne di più, ti lascio l’articolo dedicato a come funziona Area Clienti Tre.

Non dimenticare che puoi contattare la Tre anche tranite Fax al numero 800 179 600: ci sono dei casi particolari e specifici in cui puoi utilizzare questo servizio, e trovi un elenco completo dei casi a questo indirizzo.

Nell’eventualità in cui tu debba denunciare lo smarrimento della Sim o peggio, il furto, devi telefonare al numero gratuito 800 832 323.