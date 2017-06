Ci sono molte guide per il sistema operativo mobile di Google, tuttavia su i device di fascia bassa con Android, molto spesso si può incappare in qualche errore uno fra tutti è proprio: spazio di archiviazione disponibile insufficiente, oppure codice errore sconosciuto durante l’installazione dell’applicazione: 919, oggi vedremo come poter risolvere queste problematiche in pochissimi passaggi. Prima di risolvere spazio insufficiente sul dispositivo, perché molto spesso questi problemi affliggono sopratutto i device di fascia bassa con Android?

Semplice perché di solito per questi smartphone avviene un partizionamento della memoria non in grado di permettere l’installazione di diverse app, oppure aggiornamenti, creando problemi di memoria piena su Android che non ci permettono di godere al massimo del nostro device.

Tantissimi utenti ci fanno domande del tipo: ” non riesco ad aggiornare Whatsapp ” oppure ” perché ho la memoria piena Samsung? ” e molte altre come ” non riesco a scaricare da Play Store “, ecco perché con questa guida vedremo come liberare memoria interna Android con dei semplici passaggi.

I metodi che vi andiamo a presentare fra poco necessitano solamente di un po’di attenzione e sopratutto potranno essere utilizzati, alcuni, per tutti i device con il sistema operativo mobile di Google in commercio, risolvendo permanentemente il problema dello spazio di archiviazione disponibile insufficiente.

Quest’ultimi non richiedono permessi di Root o installazione di applicazioni, cosa che non potrà succedere proprio per la tipologia di problematica, ma andremo ad utilizzare alcuni stratagemmi.

Parliamo del problema in questione, il tutto deriva dal fatto, che questi device hanno poca memoria RAM a disposizione, alcune app, si appoggiano proprio a questa memoria per poter funzionare, anche nativamente Android vi si appoggia.

Appunto per questo, può succedere che alcune app rispetto ad altre possono richiedere più memoria e quindi creare questa problematica che conoscete molto bene.

Quindi fate tantissima attenzione a riempire completamente la memoria telefono, nel caso ci siano applicazioni che non utilizzate più o semplicemente avete tante foto, utilizzate servizi in Cloud o semplicemente spostatele sul vostro PC, per liberare spazio su Android e non solo.

Come risolvere il problema dello spazio archiviazione insufficiente Samsung

Tuttavia sappiamo che il problema della memoria insufficiente può presentarsi spesso su device Samsung, i quali hanno grosse mole di vendite proprio per il loro prezzo, almeno per quanto riguarda la fascia medio bassa.

Proprio in questo caso sulla maggior parte dei device, quando andiamo ad avviare diverse applicazioni nel tempo, quest’ultime rilasciano un frammento che rimane memorizzato su questa RAM.

Su questi, in alcuni casi possiamo renderci conto di questo problema nel caso in cui compare il simbolo del punto esclamativo, ovvero questo: !, che indicherà la problematica in atto.

Vediamo ora in breve come risolvere questo problema dedicato allo spazio di archiviazione disponibile insufficiente su Android per Samsung.

Dalla Homescreen andiamo nella sezione dedicata dialer, ovvero quella dedicata alla composizione del numero telefonico. Dobbiamo ora inserire un particolare numero, che ci permetterà di entrare in un menu nascosto, il quale sarà la base per poter risolvere il problema. Quindi digitiamo il codice così come ve lo indichiamo, quindi con i # e gli *, digitate *#9900#, entrerete così nel menu di cui vi stavamo parlando. Ora qui ci interessa solo una voce, ovvero quella che prende il nome di “Delete dumpstate/logcat”, selezioniamo proprio questa voce. Attendete che la procedura finisca, dopo di che il telefono vi elencherà tutto ciò che è stato eliminato dal vostro device.

Un piccolo esempio che possiamo proporvi è quello dell’aggiornamento Whatsapp Samsung, infatti molto spesso, soprattutto su dispositivi un po’ più vecchiotti, tantissimi hanno problemi nell’effettuare il passaggio alla nuova versione. Con questa pratica, dovreste riuscire a procedere senza grossi problemi.

In poco tempo avete eliminato dal vostro smartphone alcuni file inutili cercando di arginare il problema di memoria piena su Samsung che intasavano semplicemente la vostra memoria RAM, ora potrete di nuovo installare i vari aggiornamenti o applicazioni senza avere più problemi.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA CON TUTTI I DEVICE

Se nella prima parte abbiamo visto come poter procedere alla risoluzione dell’errore solo per gli smartphone Samsung, ora è venuto il momento di vedere una procedura che potrebbe andare bene per tutti gli smartphone con sistema operativo Android, cercando di scoprire come liberare spazio su Android per tutti i device.

La cosa principale abbiamo detto che dobbiamo liberare memoria RAM dal nostro device, l’unica cosa che possiamo fare è o eliminare le applicazioni aggiuntive, oppure liberare proprio la memoria.

Come possiamo fare per avere più memoria RAM a disposizione? Semplice, infatti basterà andare nella sezione dedicata alle impostazioni e subito dopo spostarci nella voce “Applicazioni” oppure “App”, dopo di che spostiamoci sulla dicitura “Tutte” e procediamo con il passaggio successivo.

Ora andiamo a selezionare tutte le varie applicazioni che abbiamo installato tappiamo su ognuna di essa e cancelliamo la cache di ognuna di esse.

Una volta finito il tutto, potrete di nuovo procedere con l’installazione delle varie applicazioni e non avrete più nessun’problema legato allo spazio di archiviazione disponibile insufficiente su Android.

Spostare app su SD senza Root per risolvere il problema

Per risolvere il fastidioso problema legato allo spazio insufficiente sul dispositivo abbiamo la possibilità di utilizzare un’altra strategia nel caso quelle descritte fino ad ora non andassero più bene, oppure volte fare ancora meglio.

Infatti nella nostra guida dedicata come spostare applicazioni Android su scheda SD vi permetterà di capire e sopratutto effettuare un passaggio, che sembra abbastanza complicato, ma che effettivamente non lo è.

Tramite la procedura che troverete scritta nella nostra guida, riuscirete in breve tempo a spostare la maggior parte delle app che avete sul vostro device, sulla MicroSD, permettendovi così di recuperare spazio e sopratutto annullare il problema che affligge dispositivi di fascia media e fascia bassa, quindi risolvere spazio archiviazione insufficiente Huawei o Samsung come abbiamo visto prima.

Conclusioni sullo spazio di archiviazione insufficiente Android

Il problema in questione è tutt’ora presente per moltissimi dispositivi con il sistema operativo mobile di Google, quindi questa guida potrà in breve aiutarvi a risolvere tutte le difficoltà che incontrerete con questo “grave”problema.

Abbiamo cercato di darvi alcune soluzioni, che potrebbero essere utilizzate una per i device Samsung, mentre la seconda funziona per tutti i dispositivi.

Vi confermiamo anche il fatto che questa procedura dovrebbe risolvere anche un altro problema che affigge questi smartphone ovvero codice errore sconosciuto durante l’installazione dell’applicazione: 919, oltre a quello dello spazio di archiviazione in esaurimento.

Infatti tutti i passaggi che abbiamo visto in precedenza sono atti ad annullare in maniera definitiva tutto ciò che riguarda queste difficoltà, che si incontrano molto spesso quando andiamo ad installare o ad aggiornare un applicazione.

Fateci sapere se avete risolto il problema e nel caso se non riusciste potrete lasciarci un commento dove cercheremo di aiutarvi nel più breve tempo possibile.