Stockisti: indagini in corso per presunta evasione fiscale

Scommetto che hai già sentito parlare de Gli Stockisti vero? Anche io, tempo fa, ti ho parlato della mia personale esperienza che ho avuto acquistando su gli Stockisti.

Purtroppo, oggi sul web non si parla di loro, come di consueto, per l’inizio dei saldi e delle super offerte a cui siamo abituati in questi periodi di shopping selvaggio; piuttosto, sono al centro dell’attenzione per l’accusa di evasione fiscale: parliamo di oltre 50 milioni di euro.

Tutto ciò non è un brutto sogno ma è confermato dalla Polizia di Stato e dall’Ufficio delle Dogane di Roma, i quali sono intervenuti tempestivamente ed anche in questo momento stanno investendo tutte le loro forze in un complesso intervento che comprende la collaborazione della Polizia Postale, i quali hanno il compito di oscurare il noto e-commerce.

Le notizie parlano chiaro: la società Maltese che gestiva il sito da circa 5 anni, attraverso un complesso ed ingegnoso “gioco”, riusciva a rendere responsabili diverse società come concessionarie uniche ed esclusive per l’Italia; questo sarebbe l’apparente motivo per cui, nel corso degli anni, la società collocata in Italia che gestiva il tutto, cambiava costantemente.

Gli inquirenti hanno avuto diverse difficoltà nel cercare di risalire alla “fonte”, ma con il passare del tempo sono riusciti a trovare tutti i diretti interessati, tra cui figurano anche diversi commercialisti e collaboratori fiscali (pensa che in rete si parla già di sistema Stockisti).

Dalle ultime indiscrezioni trapelate, si parla di un volume d’affari che supera i 250 milioni di euro, ed inoltre anche i già citati 50 milioni di euro di evasione.

Girando in rete, ho trovato molte informazioni interessanti e soprattutto molti utenti stanno iniziando a chiedere aiuto e chiarimenti sulla pagina ufficiale del sito online. Ecco alcuni screen.

Eccone un secondo per farvi capire meglio cosa sta accadendo.

Posso dire, che dal mio PC, riesco ancora ad accedere sul sito, tuttavia già in molti si lamentano che esso non è più accessibile già da diverso tempo.

Vuol dire che la polizia postale, sta attuando l’oscuramento tramite DNS, quindi a breve non sarà possibile accedere più a nessuno.

Inoltre vi confermo che ci saranno ulteriori informazioni durante una conferenza stampa, che dovrebbe essere convocata per domani alle 11 a Roma, dove saranno spiegati tutti i dettagli della faccenda.

Ho riportato i fatti, che sono sotto gli occhi di tutti, aspettiamo inoltre questa conferenza stampa per capire effettivamente cosa sia successo.

Molti si stanno domandando cosa accadrà a chi ha acquistato dei prodotti negli ultimi giorni. Purtroppo a questa domanda è difficile rispondere, tuttavia sulla pagina degli Stockisti, continuano a confermare l’effettiva operatività dell’azienda, quindi staremo a vedere nelle prossime ore cosa verrà comunicato.

AGGIORNAMENTO: Il sito da mobile, da rete TIM non è più raggiungibile.

AGGIORNAMENTO X2: Apprendo ora che secondo la fonte AGI.IT la Polizia di Stato e l’Ufficio delle dogane di Roma hanno eseguito 10 arresti per 18 misure cautelari, tuttavia 8 persone sono ancora latitanti.

Inoltre la stessa società che gestiva Gli Stockisti gestiva anche ConsolePlanet, ecco perché online si sente parlare anche di console e videogiochi.

Fonte