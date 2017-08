Dopo la presentazione dei nuovi processori Ryzen da parte di AMD, è finalmente arrivato il turno della rivale Intel, che ci mostra in anteprima le specifiche tecniche dei nuovissimi Intel Core i9, i chipset top di gamma.

Questi nuovi prodotti hanno delle performance a dir poco sensazionali in tanti ambiti del computing: realtà virtuale, videogiochi e applicazioni multimediali non avranno più segreti per la nuova serie, costituita al momento da ben 4 processori diversi.

I nuovi e brillanti Intel Core i9 sono incentrati sull’architettura Skylake-X, che garantisce le capacità hardware necessarie a tutti i creatori di contenuti video e VR di alto profilo, lasciando, tra l’altro, anche ottimi margini ai fanatici dell’overclock e del modding dei propri computer.

Andando per ordine, il primo processore della famiglia Core i9 che apparirà sul mercato è Core i9-7920X, con 12 core e clock da 2.9 GHz da espandere fino a 4.4 GHz.

Questo processore è il più “debole” della nuova serie, tuttavia rappresenta già un’ottima risorsa per i gamer che vogliono sperimentare 4K, HDR e un’elevata fluidità dei giochi in proprio possesso, mantenendo un consumo energetico relativamente basso.

Per chi volesse sperimentare qualcosa di più, a breve sarà disponibile anche Intel Core i9-7940x, con clock base di 3.1 GHz e clock boost a 4.4 GHz. Rispetto a 7920x, la smart cache è più elevata (33.25 MB), che permette una gestione della memoria più efficiente.

Segue poi Intel Core i9-7960X, un piccolo “mostro” con 16 core e una velocità di clock massima di 4.4 GHz e una smart cache da 38 MB.

I benchmark attuali ci confermano già che rispetto alla controparte AMD Ryzen i consumi sono più limitati, un fattore d’interesse per chi utilizzerà i nuovi Intel per il rendering video o per sessioni di gioco prolungate.

Chiude le danze il vero “re” della nuova X-series, ovvero Intel Core i9-7980XE (Extreme edition). Si tratta di un processore da 18 core ed è destinato a performance finora insuperate nell’ambito della realtà virtuale, progettazione di video e contenuti altamente immersivi e un gaming di altissima qualità; i 4.4 GHz di clock in Turbo Boost e 44.75 MB di smart cache ne sono diretta conferma.

Un panorama quindi ottimo per la nuova serie Core i9: i processori verranno resi disponibili al pubblico gradualmente entro i prossimi mesi, quindi attenderemo con voi i primi benchmark completi per scoprire le loro già immense potenzialità.